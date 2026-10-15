মহুয়াকে 'ভোট চোর' মন্তব্য ডিলিটের নির্দেশ আদালতের, ফের মামলার হুঁশিয়ারি সাংসদের

মহুয়াকে 'ভোট চোর' মন্তব্য ডিলিটের নির্দেশ আদালতের, ফের মামলার হুঁশিয়ারি সাংসদের
Mahua Moitra Vote Chor Post: মহুয়া মৈত্রর 'ভোট চোর' মন্তব্য অবিলম্বে মুছে ফেলতে নির্দেশ জারি করেছে আলিপুর আদালত ৷
Published : October 15, 2026 at 4:47 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর 'ভোট চোর' মন্তব্য অবিলম্বে সোশাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করার নির্দেশ দিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিপুর আদালত ৷ পাশাপাশি আপাতত এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে তাঁকে বিরত থাকার নির্দেশও দিয়েছে আদালত ৷ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে বলে আলিপুর দেওয়ানি আদালত-1-এর সিনিয়র বিচারক জানিয়েছেন ৷
মহুয়া অবশ্য এই নির্দেশের পরেও পোস্ট না-মুছে 'ভোট চোর' বলার অধিকারের দাবিতে মামলার কথা জানিয়ে পোস্ট করেছেন ৷ বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতের বিচারক নির্দেশে জানিয়েছেন, গত 3 অক্টোবর ও 6 অক্টোবর মহুয়া মৈত্র দু'দফায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে 'ভোট চোর' বলে উল্লেখ করেছেন ৷
মহুয়ার পোস্টের সারমর্ম ছিল, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তাঁর 'মালিকের' অর্থাৎ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশে ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ নাগরিকদের নাম বাদ দিয়েছেন ৷ নির্দেশ পাওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে মহুয়া মৈত্রকে তাঁর করা পোস্ট মুছে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। যদি কৃষ্ণনগরের মমতা-পন্থী সাংসদ মহুয়া এই নির্দেশ পালন না-করেন, তাহলে আবেদনকারী 2021 সালের ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্টের 3(1) ডি ধারা অনুয়ায়ী 'X'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই পোস্ট মুছে ফেলার আবেদন জানাতে পারবেন ৷ পাশাপাশি আবেদনকারীকে অবিলম্বে 24 ঘণ্টার মধ্যে নির্দেশের কপি মহুয়া মৈত্রকে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, মহুয়া মৈত্র এই নির্দেশ খারিজ করার আবেদন জানাতে পারবেন ৷ তবে আপাতত আগামী বছর 2027 সালের 5 জানুয়ারি পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে বলে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ 5 জানুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি ।
সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই আদেশ এক তরফা ৷ অর্থাৎ, আইনের পরিভাষায় যাকে 'ex parties order' বলা হয় ৷ শুধু কোনও এক পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে আদেশ জারি করা হয়েছে ৷
ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি ৷ কংগ্রেস, মমতা-পন্থী তৃণমূল, আরজেডি-সহ বিরোধীদের অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বিজেপিকে জেতাতে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করে লক্ষ লক্ষ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন ৷
এই আবহে গত 6 অক্টোবর মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে 'ভোট চোর' বলে উল্লেখ করেন ৷ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ছিলেন মনোজ আগরওয়াল ৷
মহুয়া লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল একজন ভোট চোর ৷ সত্যি কথা বললে কাউকে অসম্মান করা হয় না ৷ মনোজ তাঁর মালিক জ্ঞানুর মতোই ভোট চোর ৷ বাংলার লক্ষ লক্ষ যোগ্য ভোটারের নাম অবৈধভাবে বাদ যাওয়ার জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী ৷"
এর আগে 3 অক্টোবর রাজ্যের ভোট পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের ছবি পোস্ট মহুয়া লিখেছিলেন, "বাংলার এসআইআর-এর সবচেয়ে বড় স্থপতি এই দু'জন - তাঁরা বিশ্বের সব ধরনের অবৈধ উপায় অবলম্বন করেছেন ৷" তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও লেখেন, "সুব্রত কাকু ও মনোজ আঙ্কল- দেখতে থাকো ৷ এবার ভারতের সবাই তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে ৷ আপনারা বাঁচতে পারবেন না ৷"
এই পোস্ট ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের তরফে তাঁর আইনজীবী রুচিরা মান্না মহুয়াকে দু'টি পোস্ট মুছে ফেলার জন্য নোটিশ পাঠান ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে দু'টি নোটিশ মুছে ফেলার কথা জানানো হয় ওই নোটিশে ৷ নাহলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় ৷ কিন্তু মহুয়া এই নোটিশের তোয়াক্কা করেননি এবং পোস্ট দু'টিও মোছেননি ৷