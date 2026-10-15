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মহুয়াকে 'ভোট চোর' মন্তব্য ডিলিটের নির্দেশ আদালতের, ফের মামলার হুঁশিয়ারি সাংসদের

Mahua Moitra Vote Chor Post: মহুয়া মৈত্রর 'ভোট চোর' মন্তব্য অবিলম্বে মুছে ফেলতে নির্দেশ জারি করেছে আলিপুর আদালত ৷

Mahua Moitra
মহুয়াকে পোস্ট ডিলিটের নির্দেশ দিল আদালত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2026 at 4:47 PM IST

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কলকাতা, 15 অক্টোবর: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর 'ভোট চোর' মন্তব্য অবিলম্বে সোশাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করার নির্দেশ দিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিপুর আদালত ৷ পাশাপাশি আপাতত এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে তাঁকে বিরত থাকার নির্দেশও দিয়েছে আদালত ৷ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে বলে আলিপুর দেওয়ানি আদালত-1-এর সিনিয়র বিচারক জানিয়েছেন ৷

মহুয়া অবশ্য এই নির্দেশের পরেও পোস্ট না-মুছে 'ভোট চোর' বলার অধিকারের দাবিতে মামলার কথা জানিয়ে পোস্ট করেছেন ৷ বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতের বিচারক নির্দেশে জানিয়েছেন, গত 3 অক্টোবর ও 6 অক্টোবর মহুয়া মৈত্র দু'দফায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে 'ভোট চোর' বলে উল্লেখ করেছেন ৷

Mahua Moitra Post
মহুয়া মৈত্রর পোস্ট (সাংসদের এক্স হ্যান্ডেল থেকে গৃহীত)

মহুয়ার পোস্টের সারমর্ম ছিল, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তাঁর 'মালিকের' অর্থাৎ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশে ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ নাগরিকদের নাম বাদ দিয়েছেন ৷ নির্দেশ পাওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে মহুয়া মৈত্রকে তাঁর করা পোস্ট মুছে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। যদি কৃষ্ণনগরের মমতা-পন্থী সাংসদ মহুয়া এই নির্দেশ পালন না-করেন, তাহলে আবেদনকারী 2021 সালের ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্টের 3(1) ডি ধারা অনুয়ায়ী 'X'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই পোস্ট মুছে ফেলার আবেদন জানাতে পারবেন ৷ পাশাপাশি আবেদনকারীকে অবিলম্বে 24 ঘণ্টার মধ্যে নির্দেশের কপি মহুয়া মৈত্রকে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, মহুয়া মৈত্র এই নির্দেশ খারিজ করার আবেদন জানাতে পারবেন ৷ তবে আপাতত আগামী বছর 2027 সালের 5 জানুয়ারি পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে বলে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ 5 জানুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি ।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই আদেশ এক তরফা ৷ অর্থাৎ, আইনের পরিভাষায় যাকে 'ex parties order' বলা হয় ৷ শুধু কোনও এক পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে আদেশ জারি করা হয়েছে ৷

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি ৷ কংগ্রেস, মমতা-পন্থী তৃণমূল, আরজেডি-সহ বিরোধীদের অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বিজেপিকে জেতাতে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করে লক্ষ লক্ষ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন ৷

এই আবহে গত 6 অক্টোবর মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে 'ভোট চোর' বলে উল্লেখ করেন ৷ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ছিলেন মনোজ আগরওয়াল ৷

মহুয়া লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল একজন ভোট চোর ৷ সত্যি কথা বললে কাউকে অসম্মান করা হয় না ৷ মনোজ তাঁর মালিক জ্ঞানুর মতোই ভোট চোর ৷ বাংলার লক্ষ লক্ষ যোগ্য ভোটারের নাম অবৈধভাবে বাদ যাওয়ার জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী ৷"

এর আগে 3 অক্টোবর রাজ্যের ভোট পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের ছবি পোস্ট মহুয়া লিখেছিলেন, "বাংলার এসআইআর-এর সবচেয়ে বড় স্থপতি এই দু'জন - তাঁরা বিশ্বের সব ধরনের অবৈধ উপায় অবলম্বন করেছেন ৷" তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও লেখেন, "সুব্রত কাকু ও মনোজ আঙ্কল- দেখতে থাকো ৷ এবার ভারতের সবাই তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে ৷ আপনারা বাঁচতে পারবেন না ৷"

এই পোস্ট ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের তরফে তাঁর আইনজীবী রুচিরা মান্না মহুয়াকে দু'টি পোস্ট মুছে ফেলার জন্য নোটিশ পাঠান ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে দু'টি নোটিশ মুছে ফেলার কথা জানানো হয় ওই নোটিশে ৷ নাহলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় ৷ কিন্তু মহুয়া এই নোটিশের তোয়াক্কা করেননি এবং পোস্ট দু'টিও মোছেননি ৷

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MAHUA VOTE CHOR POST DELETE
মহুয়ার ভোট চোর পোস্ট
MAHUA MOITRA VOTE CHOR ROW
মহুয়া মৈত্রর পোস্ট ঘিরে বিতর্ক
MAHUA MOITRA VOTE CHOR POST

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