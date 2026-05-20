প্রাক্তন স্ত্রী'র আর্থিক প্রতারণার মামলায় মহম্মদ শামিকে অব্যাহতি দিল আদালত

প্রাক্তন স্ত্রী'র আর্থিক প্রতারণার মামলায় মহম্মদ শামিকে অব্যাহতি দিল আদালত
2018 সালের চেক বাউন্সের মামলার শুনানি ৷ আলিপুর আদালতে শুনানিতে হাজির ছিলেন ভারতীয় পেসার ৷
Published : May 20, 2026 at 7:31 PM IST
কলকাতা, 20 মে: চেক বাউন্স মামলায় স্বস্তি ভারতের পেস বোলার মহম্মদ শামির ৷ 2018 সালে তাঁর বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকার প্রতারণার মামলা করেছিলেন প্রাক্তন স্ত্রী হাসিন জাহান ৷ সেই মামলায় বুধবার আলিপুর আদালতে হাজির ছিলেন মহম্মদ শামি ৷ আলিপুর আদালতের বিচারক শামিকে সেই মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, 2018 সালেই মহম্মদ শামি এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন-সহ একাধিক অভিযোগে সরব হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী হাসিন জাহান ৷ যে মামলার প্রেক্ষিতে ভারতীয় দলের পেসারের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় হাসিন জাহানের ৷ সেই সময়ে শামি এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন হাসিন জাহান ৷ এমনকি সেই সময় বেশ কয়েক দফায় হাসিনকে টাকাও দিয়েছিলেন শামি ৷
হাসিন জাহান অভিযোগ করেছিলেন, 2018 সালে শামির দেওয়া একটি এক লক্ষ টাকার চেক বাউন্স করেছিল ৷ সেই ঘটনায় ভারতীয় দলের পেসারের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার মামলা করেন তাঁর স্ত্রী ৷ কিন্তু, পরবর্তী সময়ে শামির সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় হাসিন জাহানের ৷ এমনকি নিম্ন আদালত যে খোরপোশের নির্দেশ দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা করেছিলেন হাসিন জাহান ৷
সেই মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট, হাসিন জাহান এবং তাঁর মেয়ের খরচ হিসাবে যথাক্রমে দেড় লক্ষ এবং আড়াই লক্ষ টাকা খোরপোশ ধার্য করে ৷ কিন্তু, পরবর্তী সময়ে কেবল নিজের জন্য 10 লক্ষ টাকার খোরপোশের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন হাসিন জাহান ৷ কিন্তু, এবার মামলার রায় মহম্মদ শামির পক্ষে যায় ৷ সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কেই বহাল রাখে ডিভিশন বেঞ্চ ৷
তবে, পরবর্তী সময়ে সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করেছেন হাসিন ৷ খোরপোশের সেই মামলার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত সব পক্ষকেই নোটিশ ইস্যু করেছে ৷ যেহেতু, 2018 সালের সেই প্রতারণা মামলার পর কলকাতা হাইকোর্ট খোরপোশের রায় দিয়েছে এবং বর্তমানে তা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তাই প্রায় নয় বছর আগের মামলায় ভারতীয় দলের পেসারকে অব্যাহতি দিল আলিপুর আদালত ৷
উল্লেখ্য, এই মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য আইপিএল-এর মাঝখান থেকে কলকাতা এসেছিলেন মহম্মদ শামি ৷ মনে করা হচ্ছে মঙ্গলবার সেই কারণেই রাজস্থান রয়্যালস বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি ৷ যে ম্যাচটি লখনউ সুপার জায়ান্টস 7 উইকেটে হেরেছে ৷