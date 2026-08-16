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খান না মদ, তারপরেও ভুগছেন ফ্যাটি লিভারে ! কারণ কী ?

ফ্যাটি লিভার নিয়ন্ত্রণে শরীরচর্চা এবং ওজন হ্রাস কতটা জরুরি ? কীভাবে কমাবেন ফ্যাটি লিভার? সৌমিতা ভট্টাচার্যের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

fatty liver
অ্যালকোহল ফ্যাটি লিভার হওয়ার একমাত্র কারণ নয় (ছবি সূত্র-Getty Image ও নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 6:59 PM IST

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কলকাতা, 16 অগস্ট: মদ খান না, ধূমপানও করেন না । অথচ পরীক্ষার রিপোর্টে ধরা পড়ছে ফ্যাটি লিভার ! অবাক হওয়ার মতো হলেও এমন ঘটনা এখন আর বিরল নয় । বরং অ্যালকোহল না খেলেও ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে ।

গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ফ্যাটি লিভারের জন্য অ্যালকোহল দায়ী হলেও সেটিই একমাত্র কারণ নয় । ডায়াবেটিস, মেটাবলিক সিনড্রোম, স্থূলতা, অতিরিক্ত খাবার ও ক্যালোরি গ্রহণ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবও এর অন্যতম কারণ ।

কেন বেশি হচ্ছে ফ্যাটি লিভার ?

চিকিৎসক বলেন, "কয়েক দশক আগে দৈনন্দিন জীবনে শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল । বিশেষ করে মা-মাসি, দিদিমারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গৃহস্থলির বিভিন্ন কাজের সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রম জড়িয়ে থাকত । বর্তমানে ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এসি-সহ বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহারে সেই পরিশ্রম অনেকটাই কমেছে । কিন্তু খাবারের পরিমাণ কমেনি । বরং মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ বেড়েছে । ফলে একদিকে ক্যালোরি গ্রহণ বাড়ছে, অন্যদিকে শারীরিক পরিশ্রম কমছে । এই ভারসাম্যহীনতাই ফ্যাটি লিভারের অন্যতম কারণ হয়ে উঠছে ।"

ফ্যাটি লিভারের উপসর্গ

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল ফ্যাটি লিভারের মূল কারণ নয়। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের ভূমিকা থাকলেও সিংহভাগ রোগীর ক্ষেত্রে অন্য মেটাবলিক কারণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ । হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি-ও ফ্যাটি লিভারের কারণগুলির মধ্যে পড়ে । ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, অধিকাংশ রোগীর কোনও নির্দিষ্ট উপসর্গ থাকে না ।

তিনি বলেন, "অনেক সময় অন্য কোনও কারণে পরীক্ষা করাতে গিয়ে সমস্যা ধরা পড়ে । কারও ক্ষেত্রে পেটের ডান দিকে হালকা ব্যথা বা ভারী ভাব, অল্প খেলেই পেট ভরে যাওয়া, আগের তুলনায় বেশি ক্লান্তি এবং সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে । খুব কম সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে জন্ডিস, চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া কিংবা লিভার সিরোসিসের মতো জটিলতা দেখা দিতে পারে । সিরোসিস হলে পেটে জল জমা, অন্ত্রে রক্তক্ষরণ এবং জন্ডিসের মতো সমস্যা হতে পারে । আরও কম সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে লিভারে টিউমার তৈরির আশঙ্কা থাকে ।"

কীভাবে কমবে ফ্যাটি লিভার ?

ফ্যাটি লিভার নিয়ন্ত্রণে ক্যালোরি কমানো এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসক । স্বল্পমেয়াদে সচেতনভাবে ক্যালোরি নিয়ন্ত্রণ, ডায়েটিং বা ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কিছু ক্ষেত্রে উপকার করতে পারে । তবে দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিতভাবে উপোস করে থাকা ঠিক নয় । দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার পর অতিরিক্ত খেয়ে ফেললে উলটে মোট ক্যালোরি গ্রহণ বেড়ে যেতে পারে । একইভাবে রাত জেগে কাজের অভ্যাস থাকলেও অনেকের খাবারের পরিমাণ বেড়ে যায় । দীর্ঘদিন এই অভ্যাস চললে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বাড়তে পারে ।

AI ডায়েট চার্ট কতটা উপযোগী ?

এদিকে, দ্রুত ওজন কমানোর জন্য AI-এর সাহায্যে ডায়েট চার্ট তৈরি করার প্রবণতাও বাড়ছে । এই বিষয়েও সতর্ক করছেন চিকিৎসক । শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "AI-এর তৈরি ডায়েটের সুফল বা কুফল নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা নেই । প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে AI ডায়েট চার্ট তৈরি করলেও সেটি ব্যক্তির শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই । বিশেষ করে অত্যন্ত কম ক্যালোরির ডায়েট অনুসরণ করলে রক্তে শর্করা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে ।"

শরীরচর্চা কতটা জরুরি ?

চিকিৎসকের কথায়, শুধু খাবার নয়, শরীরচর্চারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । মনোহর আইচের উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝান, কোনও একটি খাবার খেলেই নির্দিষ্ট ধরনের শরীর তৈরি হয় না । খাবারের পাশাপাশি শরীরচর্চা এবং ব্যক্তির শারীরিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ । ফলে ফ্যাটি লিভার এড়াতে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুধু অ্যালকোহল এড়িয়ে চলাই যথেষ্ট নয়, সুষম খাবার, নিয়ন্ত্রিত ক্যালোরি গ্রহণ এবং নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের দিকেও নজর দিতে হবে ।

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ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা
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