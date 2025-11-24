ETV Bharat / state

কসবা হত্যাকাণ্ড: মৃতের পাকস্থলীতে মিলেছে অ্যালকোহল-আধা তরল খাবার

মৃতের সঙ্গে কসবার হোটেলে থাকা এক যুবক ও এক তরুণী গ্রেফতার ৷ জিজ্ঞাসাবাদে শ্বাসরোধ করে খুনের ঘটনা স্বীকার ধৃতদের !

KASBA MURDER CASE
প্রতীকী ছবি ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 24, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 24 নভেম্বর: কসবার হোটেলে যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দু’জনকে ৷ জানা গিয়েছে, ধৃতেরা হলেন ধ্রুব মিত্র নামে এক যুবক এবং কমল সাহা নামে এক তরুণী ৷ এই ঘটনায় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পুলিশের হাতে এসেছে ৷ যেখানে মৃতের পাকস্থলীতে আধা তরল খাবারের অংশ মিলেছে ৷ সেই সঙ্গে অ্যালকোহলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি, শ্বাসরোধ করে যুবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷

শনিবার বিকেলে কসবার শান্তিপল্লি এলাকায় একটি হোটেলের ঘর থেকে বীরভূমের বাসিন্দা আদর্শ লোসালকরের বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয় ৷ যে ঘটনার তদন্তে নেমে হোটেলের রেজিস্ট্রার ও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেন লালবাজারের গোয়েন্দারা ৷ এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "তদন্ত চলছে ৷ দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকিটা পরে জানানো হবে ৷"

পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেটিং অ্যাপে কমল নামের ওই তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আদর্শের ৷ দু’জন ঠিক করেন একে অপরের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ সেই মতো প্রথমবার দেখা করতে কলকাতায় আসেন তাঁরা ৷ ওই সময় কমলের সঙ্গেই ছিলেন তাঁর পরিচিত ধ্রুব মিত্র ৷ শুক্রবার রাতে কমল ও ধ্রুবের সঙ্গে কসবার ওই হোটেলে চেক ইন করেন আদর্শ ৷ এরপরেই ঘটে বিপত্তি ৷

জানা গিয়েছে, আদর্শকে খুনের পর বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন কমল এবং ধ্রুব ৷ কিন্তু, রবিবার কসবা এলাকা থেকেই ধরা পড়েন কমল সাহা এবং ধ্রুব মিত্র ৷ ধৃতদের দীর্ঘক্ষণ জেরা করে নানান তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে বলে খবর ৷ তবে, তদন্তের স্বার্থে সেসব তথ্য জানাতে চাননি তদন্তকারীরা ৷ তবে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে আদর্শের পাকস্থলী থেকে 200 গ্রাম পেস্টের মতো আধা তরল খাবার পাওয়া গিয়েছে ৷ যার মধ্যে থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে ৷ ফলে মৃত্যুর সময় আদর্শ মদ্যপ ছিলেন বলে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷

মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে লালবাজারে তরফে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে তাঁকে ৷ তাঁর গলা টিপে ধরা হয়েছিল ৷ তবে, বিস্তারিত তথ্য জানতে ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন তদন্তকারীরা ৷

TAGGED:

ALCOHOL
MURDER BY STRANGULATION
কসবায় যুবককে খুন
KASBA MURDER CASE

