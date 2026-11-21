শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত আকভান, বৃষ্টি কমে ঠান্ডার অনুভূতি বাড়বে বঙ্গে
low pressure Akvan: ঘূর্ণিঝড় আকভানের পরোক্ষ প্রভাবে শুক্রবার দিনভর বৃষ্টি হলেও তাতে রাশ পড়বে। বৃষ্টি কমবে এবং শুষ্ক আবহাওয়া সঙ্গে পারদ নেমে ঠান্ডার অনুভূতি বাড়বে।
Published : November 21, 2026 at 8:55 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর : শক্তি হারিয়ে ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর অবশিষ্টাংশ। গতকাল, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে 5টায় এটি গভীর নিম্নচাপ থেকে আরও দুর্বল হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ওড়িশার উপর অবস্থান করছে এই নিম্নচাপ। উত্তরমুখী হয়ে ওড়িশার উপর দিয়ে এগিয়ে আরও দুর্বল হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আকভানের।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় আকভানের পরোক্ষ প্রভাবে শুক্রবার দিনভর বৃষ্টি হলেও এবার তাতে রাশ পড়বে। ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমবে এবং শুষ্ক আবহাওয়া সঙ্গে পারদ নামা শুরু হবে। ফলস্বরূপ ঠান্ডার অনুভূতি বাড়বে।
গত দু'দিন ধরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল ৷ কয়েকদিন মেঘলা আকাশের কারণে দিনের তাপমাত্রা কমেছে এবং রাতের স্বাভাবিকের উপরে। কোথাও কোথাও দিন ও রাতের তাপমাত্রা কাছাকাছি ছিল। মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা তার কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা ৷
দক্ষিণবঙ্গ
আজ, শনিবার সব জেলায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। মুর্শিদাবাদ জেলায় এক বা দুই জায়গায় ভারী অর্থাৎ, 70-110 মিমি বৃষ্টিপাতের হওয়ার সম্ভাবনা। সব জেলায় এক বা দুই জায়গায় বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 30-40 কিমি হওয়ার সম্ভাবনা।
রবিবার ও সোমবার সমস্ত জেলায় এক বা দুই জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
মৎস্যজীবীদের সতর্কতা
মৎস্যজীবীদের আগামী 24 ঘণ্টা পশ্চিমবঙ্গ উপকূল বরাবর ও উপকূলের বাইরে এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
উত্তরবঙ্গ
আজ শনিবার মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।
মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এক বা দুই জায়গায় ভারী অর্থাৎ, 70-110 মিমি বৃষ্টিপাত হতে পারে। মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এক বা দুই জায়গায় বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা।
রবি এবং সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় এক বা দুই জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া হবে ৷
কলকাতা
শনিবার কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ সকালের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। রবিবার থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সামান্য পূর্বাভাস। সোমবার থেকে আবহাওয়া অনেকটা শুষ্ক হবে ৷
শুক্রবার কলকাতা এবং পাশ্র্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 22.8, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 7.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20.9, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 96 শতা়ংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 48.5 মিলিমিটার।
আজ শনিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 এবং 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর আশেপাশে থাকবে।
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