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বিদায়ের পরে আবার মায়ের আরাধনা, 100 বছর ধরে অকাল দুর্গাপুজো জলপাইগুড়িতে

Akal Durga Puja: লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার, ছুটির দিনে পুজো হয় জলপাইগুড়ি রংধামালির সিদ্ধবাড়িতে । পুজো একদিনই হয়ে থাকে, অর্থাৎ একই দিনে ষষ্ঠী থেকে দশমী ।

Akal Durga Puja
রংধামালির মোড়লপাড়ায় সিদ্ধবাড়িতে একদিনের দুর্গাপুজো ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2026 at 7:36 PM IST

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রংধামালি (জলপাইগুড়ি), 1 নভেম্বর: কোনও তিথি মেনে নয় ৷ পঞ্জিকা মতেও নয় ৷ লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার, ছুটির দিন দেখে দুর্গাপুজো হয় জলপাইগুড়ি রংধামালির সিদ্ধবাড়িতে । গত 100 বছর ধরে এমনটাই হয়ে আসছে ৷ সেই পুজোকে কেন্দ্র করে আত্মীয় স্বজনরা মিলিত হন । সবাই একটা দিন আনন্দ করেন ৷

হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন ! মাত্র এক দিনেই পুজো সাঙ্গ হয় ৷ ছ'পুরুষ ধরে এই অকাল দুর্গাপুজোই চলছে রংধামালির সিদ্ধবাড়িতে । লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার ছুটির দিনে। জলপাইগুড়ির এই বিশেষ দুর্গাপুজো একদিনেরই হয়ে থাকে । অর্থাৎ একই দিনে ষষ্ঠী থেকে দশমী, সবকিছু হয়ে যায় ৷

বিদায়ের পরে আবার মায়ের আরাধ (ইটিভি ভারত)

রবিবার সেই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসবে মেতেছিলেন জলপাইগুড়ির মানুষজন । জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রংধামালির মোড়লপাড়ায় সিদ্ধবাড়িতে একদিনের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হল । আর এই অকাল দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসব উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো ।

পুজোর এই দিনে সিদ্ধবাড়ির পরিবারের সদস্যরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা একদিনের জন্য বাড়িতে অবশ্যই ফিরে আসেন । সিদ্ধ বাড়ির দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এদিন মিলন মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় ।

সিদ্ধবাড়ির সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অকাল দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন সিদ্ধিনাথ রায় । সেই পুজো একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে । বংশপরম্পরায় এখনকার নবপ্রজন্ম সেই পুজো করে চলেছেন । যেহেতু এই পুজো সিদ্ধিনাথ রায় শুরু করেছিলেন, সেই থেকে সিদ্ধবাড়ির পুজো নামেই পরিচিত এই পুজো।

Akal Durga Puja
অকাল দুর্গাপুজো হয় লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার ৷ (ইটিভি ভারত)

সিদ্ধবাড়ির পরিবারের সদস্য ভূপতি রায় বলেন, "প্রতিবছরই লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার, ছুটির দিন দেখে আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় । পরিবারের সকলেই প্রায় কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন । তাই ছুটির দিন দেখেই পুজো হয়ে আসছে । পুজোর সময় সকল সদস্য বাড়িতে আসেন । মিলিত হয়ে পুজো করেন । পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।"

সিদ্ধবাড়ির নব প্রজন্ম কুণাল রায় বলেন, "আমাদের বাড়ির এই অকাল দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মায়ের বিদায়ের পর নতুন করে মা দুর্গার আয়োজনে মাতেন স্থানীয়রা । আমাদেরও বেশ ভালো লাগে । আমাদের বাড়ির যাঁরা বাইরে থাকেন, তাঁরা পুজোর সময় ফিরে আসেন । আমরা সবাই এই পুজোকে কেন্দ্র করেই আবার দেখাসাক্ষাৎ করি । বেশ মজা হয়।"

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TAGGED:

SIDDHABARI IN JALPAIGURI
AKAL DURGA PUJA
অকাল দুর্গাপুজো
জলপাইগুড়িতে এক দিনের পুজো
DURGA PUJA IN ONE DAY

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