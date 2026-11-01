বিদায়ের পরে আবার মায়ের আরাধনা, 100 বছর ধরে অকাল দুর্গাপুজো জলপাইগুড়িতে

বিদায়ের পরে আবার মায়ের আরাধনা, 100 বছর ধরে অকাল দুর্গাপুজো জলপাইগুড়িতে
Akal Durga Puja: লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার, ছুটির দিনে পুজো হয় জলপাইগুড়ি রংধামালির সিদ্ধবাড়িতে । পুজো একদিনই হয়ে থাকে, অর্থাৎ একই দিনে ষষ্ঠী থেকে দশমী ।
Published : November 1, 2026 at 7:36 PM IST
রংধামালি (জলপাইগুড়ি), 1 নভেম্বর: কোনও তিথি মেনে নয় ৷ পঞ্জিকা মতেও নয় ৷ লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার, ছুটির দিন দেখে দুর্গাপুজো হয় জলপাইগুড়ি রংধামালির সিদ্ধবাড়িতে । গত 100 বছর ধরে এমনটাই হয়ে আসছে ৷ সেই পুজোকে কেন্দ্র করে আত্মীয় স্বজনরা মিলিত হন । সবাই একটা দিন আনন্দ করেন ৷
হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন ! মাত্র এক দিনেই পুজো সাঙ্গ হয় ৷ ছ'পুরুষ ধরে এই অকাল দুর্গাপুজোই চলছে রংধামালির সিদ্ধবাড়িতে । লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার ছুটির দিনে। জলপাইগুড়ির এই বিশেষ দুর্গাপুজো একদিনেরই হয়ে থাকে । অর্থাৎ একই দিনে ষষ্ঠী থেকে দশমী, সবকিছু হয়ে যায় ৷
রবিবার সেই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসবে মেতেছিলেন জলপাইগুড়ির মানুষজন । জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রংধামালির মোড়লপাড়ায় সিদ্ধবাড়িতে একদিনের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হল । আর এই অকাল দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসব উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো ।
পুজোর এই দিনে সিদ্ধবাড়ির পরিবারের সদস্যরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা একদিনের জন্য বাড়িতে অবশ্যই ফিরে আসেন । সিদ্ধ বাড়ির দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এদিন মিলন মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় ।
সিদ্ধবাড়ির সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অকাল দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন সিদ্ধিনাথ রায় । সেই পুজো একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে । বংশপরম্পরায় এখনকার নবপ্রজন্ম সেই পুজো করে চলেছেন । যেহেতু এই পুজো সিদ্ধিনাথ রায় শুরু করেছিলেন, সেই থেকে সিদ্ধবাড়ির পুজো নামেই পরিচিত এই পুজো।
সিদ্ধবাড়ির পরিবারের সদস্য ভূপতি রায় বলেন, "প্রতিবছরই লক্ষ্মীপুজোর পরের রবিবার, ছুটির দিন দেখে আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় । পরিবারের সকলেই প্রায় কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন । তাই ছুটির দিন দেখেই পুজো হয়ে আসছে । পুজোর সময় সকল সদস্য বাড়িতে আসেন । মিলিত হয়ে পুজো করেন । পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।"
সিদ্ধবাড়ির নব প্রজন্ম কুণাল রায় বলেন, "আমাদের বাড়ির এই অকাল দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মায়ের বিদায়ের পর নতুন করে মা দুর্গার আয়োজনে মাতেন স্থানীয়রা । আমাদেরও বেশ ভালো লাগে । আমাদের বাড়ির যাঁরা বাইরে থাকেন, তাঁরা পুজোর সময় ফিরে আসেন । আমরা সবাই এই পুজোকে কেন্দ্র করেই আবার দেখাসাক্ষাৎ করি । বেশ মজা হয়।"
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