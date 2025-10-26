ETV Bharat / state

অভাবের তাড়নায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় জ্বলেনি প্রদীপ, অকাল-ভাইফোঁটায় ফুটল হাসি

অকাল-ভাইফোঁটায় ভাই ও দাদাদের ফোঁটা দিল বোন-দিদিরা ৷ উপহার হিসেবে দেওয়া হল মিষ্টি ও নতুন জামা ৷

BHAI PHONTA
দুর্গাপুরে অকাল-ভাইফোঁটা ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
দুর্গাপুর, 26 অক্টোবর: ওঁরা চিরকাল/টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল/ওরা মাঠে-মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে/ওঁরা কাজ করে/নগরে, প্রান্তরে ৷ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আরোগ্য কবিতার এই অংশ সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলে ৷ যাঁদের জীবন সংগ্রাম মুখর ৷ তাই উৎসবের আলো ওদের উপর পড়ে না ৷ রূপং দেহি থেকে মহিষগ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী পর্যন্ত ওঁদের দিন কেটে যায় দারিদ্রের অন্ধকারেই ৷ আদতে কর্মই ওঁদের মন্ত্র, পুজো, অতীত থেকে বর্তমানের সঙ্গী ৷ তবুও, অভাব কাটে না ৷

সেই অভাবের তাড়নায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পবিত্র বন্ধনের দিনে ওঁদের ঘরে দীপ জ্বলেনি ৷ যমরাজের দুয়ারে কাঁটা বিছিয়ে দিতে পারেনি কোনও বোন ৷ ভাইদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনার মন্ত্র শোনা যায়নি কোনও বোনের গলায় ৷ বোনরা এ নিয়ে আক্ষেপে দিন কাটাচ্ছিল ৷ কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সেই আক্ষেপ দূর করতে পাশে দাঁড়িয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৷ ওই সংস্থার তরফে রবিবার ভাই-বোনদের জন্য অকাল ভাতৃদ্বিতীয়ার আয়োজন করা হয় ৷

দীপান্বিতা কালীপুজোর দু’দিন পর শিল্প নগরী দুর্গাপুরের চারদিকে ছিল শোরগোল-আনন্দ ৷ মিষ্টি, মাছ-মাংস থেকে ফলের দোকানে উপচে পড়েছিল ভিড় ৷ তখন আর্থিক অনটনে চোখের জলে ভাসছিল দুর্গাপুর পুরনিগমের 25 নম্বর ওয়ার্ডের কাদামাটির‌ মোজরাকোন্দা এলাকা ৷ এখানকার বহু মানুষ দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান ৷ উৎসবে আনন্দ তো দূরের কথা, নিজের এবং পরিবারের পেটের খিদে মেটাতেই প্রতি মুহূর্তে তাঁদের সংগ্রাম করতে হয় ৷

তাই সামাজিক বা ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে এই শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার, এমনকি পরিবারের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও ব্রাত্য থাকে ৷ এ দিন ওই এলাকায় অকাল-ভাইফোঁটার আয়োজন করে দুর্গাপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৷ এই অকাল-ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে খুদেদের মুখে আজ হাসির ফোয়ারা ৷ ধান, দূর্বা আর প্রদীপ জ্বালিয়ে দাদা ও ভাইদের মঙ্গল কামনা করতে পেরেছে তারা সবাই ৷ তাঁদের সবার হাতে উপহার ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হল এ দিন ৷

এলাকার বাসিন্দা প্রতিমা দাস বলেন, "এই উদ্যোগ অভাবনীয় ৷ ওদের পাশে সেভাবে কেউ থাকে না ৷ আর্থিক অনটনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান থেকেও ওরা বঞ্চিত ছিল ৷ আজ তারা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে খুব আনন্দ পেয়েছে ৷"

আয়োজক সংগঠনের কর্তা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা জানতে পেরেছিলাম অভাবের তাড়নায় এই এলাকার মানুষ এবার ভাইফোঁটা করতে পারেনি ৷ সেকথা কানে যেতেই আমরা অকাল ভাইফোঁটার উদ্যোগ নিয়েছিলাম ৷ আজ তাঁদের হাতে মিষ্টি ও নতুন জামা প্যান্ট তুলে দিলাম ৷ ওঁদের সঙ্গে আমরাও আনন্দ ভাগ করে নিয়েছি ৷"

AKAL BHAIPHONTA
INDIAN RITUALS
BHAI DOOJ
ভাইফোঁটা
BHAI PHONTA

