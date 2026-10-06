উপনির্বাচন শুরুর 2 ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার হুমায়ুন, রিপোর্ট তলব কমিশনের

উপনির্বাচন শুরুর 2 ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার হুমায়ুন, রিপোর্ট তলব কমিশনের
AJUP Chief Humayun Kabir Arrested: আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ৷ ভোটের সকালেই তুলে নিয়ে গেল পুলিশ ৷
Published : October 6, 2026 at 9:02 AM IST
রেজিনগর, 6 অক্টোবর: উপনির্বাচনের শুরুতেই পুলিশের গায়ে হাত তোলার মতো গুরুতর অভিযোগ হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে । সেই অভিযোগে রেজিনগর পার্টি অফিস থেকে হুমায়ুন আটক করে নিয়ে যায় রেজিনগর থানার পুলিশ । তারপর তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
এদিন শক্তিপুরে সপরিবার নিজের কেন্দ্রে ভোট দিয়ে রেজিনগরে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান ৷ সেখান থেকে অন্য বুথে ভোট পরিদর্শনে যাওয়ার চেষ্টা করলে হুমায়ুনকে বাধা দেয় পুলিশ ৷ সেই সময় গাড়ি থেকে নেমে পুলিশের উপর চিৎকার করতে থাকেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন ৷ শুরু হয় বচসা ৷ কয়েক মুহূর্ত বাদানুবাদ চলার পর পুলিশ তাঁর কলার ধরে গাড়িতে তোলে ৷ তারপরই রেজিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে ৷
উপনির্বাচনের শুরুর দিন সকাল সকালই ভোট দেন হুমায়ুন ৷ ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে তিনি জানান, রেজিনগরে বিজেপি জিতবে না । তিনি বলেন, "ওরা ভোটের আগে ভয় পেয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করছে । আমাদের দলের 64 জন সমর্থককে গ্রেফতার করেছে । কিন্তু এত কিছু করেও ভোট পাবে না বিজেপি । ওরা যত আক্রমণ করবে তত ভোট কমবে ।" পাশাপাশি হিংসামুক্ত ভোট আয়োজন করতে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি পুলিশকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে বলেও জানান বিধায়ক ।
রেজিনগর উপ-নির্বাচনে মঙ্গলবার 14 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে ৷ লড়াইয়ে রয়েছেন বিজেপি, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএমের প্রার্থীরা৷ ছ’জন নির্দল প্রার্থী রয়েছেন ৷ এই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন 2 লক্ষ 56 হাজার 546 জন ভোটার । এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1 লক্ষ 33 হাজার 925 জন । মহিলা ভোটার রয়েছে 1 লক্ষ 22 হাজার 616 জন । ভোট গ্রহণের জন্য 33টি অক্সিলারি বুথ-সহ মোট 315টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। দু’টি বুথ রয়েছে মহিলা পরিচালিত । একটি বুথকে মডেল বুথ হিসাবে রাখা হয়েছে । ভোট হবে ইভিএমে ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর ও নওদা দু’টি আসন থেকে জিতেছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর । রেজিনগর কেন্দ্র থেকে হুমায়ুন পদত্যাগ করেন ৷ সেই কারণে ওই আসনে উপ-নির্বাচন হচ্ছে ৷ এবার হুমায়ুন ওই আসনে প্রার্থী করেছেন নিজের ছেলে গোলাম নবী আজাদকে ৷ মাস কয়েক আগে এই আসন থেকে প্রায় 59 হাজার ভোটে জিতেছিলেন হুমায়ুন ৷