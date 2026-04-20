2 কোটির জমি, বিলাসবহুল গাড়ি ! হুমায়ুনের সম্পত্তি চমকে দেওয়ার মতোই

2 কোটির জমি, বিলাসবহুল গাড়ি ! হুমায়ুনের সম্পত্তি চমকে দেওয়ার মতোই
গত পাঁচ বছরে কোটি টাকার উপর সম্পত্তি বেড়েছে হুমায়ুন কবীরের ৷ পিছিয়ে নেই স্ত্রী মীরা সুলতানাও ৷ একনজরে স্বামী-স্ত্রীর মোট সম্পত্তির হিসাব রইল ৷
Published : April 20, 2026 at 7:41 PM IST
রেজিনগর, 20 এপ্রিল: 2021 সালে শাসকদল তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন হুমায়ুন কবীর । গত পাঁচ বছর ধরে তাঁকে ঘিরে অনেক বিতর্ক হয়েছে । পরে তৈরি করেছেন নিজের দল । আমজনতা উন্নয়ন পার্টির (এজেইউপি) চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ৷ নিজের দলের প্রতীকেই এবার তিনি রেজিনগর ও নওদা দুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন । নির্বাচন কমিশনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হুমায়ুন ও তাঁর স্ত্রীর গাড়ি এবং বাড়ির খতিয়ান চমকে দেওয়ার মতো ।
হলফনামা অনুয়ায়ী 63 বছর বয়সি হুমায়ুন কবীরের বর্তমানে মোট সম্পত্তির পরিমাণ 2 কোটি 55 লক্ষ 56 হাজার 176 টাকা ৷ 2021 সালে তাঁর সম্পত্তি ছিল 1 কোটি 10 লক্ষ 76 হাজার 800 টাকা ৷ গত পাঁচ বছরে তাঁর 1 কোটি 44 লক্ষ 79 হাজার 376 টাকার সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
স্থাবর সম্পত্তি
হলফনামা অনুযায়ী হুমায়ুন কবীরের নামে একটি চাষের জমি রয়েছে । যার বর্তমান বাজার মূল্য 2 কোটি 10 লক্ষ টাকা । তাঁর নিজের নামে কোনও বাড়ি নেই । তাই তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 2 কোটি 10 লক্ষ টাকা ৷ হুমায়ুনের স্ত্রী মীরা সুলতানার নামে একটি বাড়ি রয়েছে । যার মূল্য 90 লক্ষ টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি
হলফনামা অনুযায়ী হুমায়ুন কবীরের হাতে নগদ রয়েছে 4 লক্ষ 52 হাজার 300 টাকা । বিভিন্ন ব্যাংক ও বিমা মিলিয়ে তাঁর বিনিয়োগ 2 লক্ষ 62 হাজার টাকা । এছাড়াও একটি টয়োটার ফর্চুনা গাড়ি রয়েছে তাঁর । যার দাম 33 লক্ষ টাকা ৷ 34.5 গ্রাম সোনা রয়েছে । সবমিলিয়ে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 45 লক্ষ 56 হাজার 176 টাকা ।
স্ত্রী মীরা সুলতানার হাতে নগদ আছে 3 লক্ষ 49 হাজার 353 টাকা । ব্যাংকে বিনিয়োগ 21 হাজার 820 টাকার । রয়েছে 632.5 গ্রাম সোনার গয়না । যার বাজার মূল্য 94 লক্ষ 87 হাজার 500 টাকা । হুমায়ুনের স্ত্রীর নামে কোনও গাড়ি নেই । সবমিলিয়ে তাঁর নামে মোট 98 লক্ষ 58 হাজার 673 টাকার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে । হুমায়ুন ও তাঁর স্ত্রীর নামে কোনও ঋণ নেই ৷
শিক্ষাগত যোগ্যতা
হুমায়ুন কবীর 2017 সালে হিমালয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক পাশ করেন ।
কী কী মামলা রয়েছে ?
হুমায়ুন কবীরের নামে চারটি বিচারাধীন মামলা রয়েছে ৷ কোনও মামলার এখনও সাজা ঘোষণা হয়নি ৷
আয়করের হিসাব
হলফনামা অনুযায়ী, 2023-24 অর্থবর্ষে হুমায়ুন কবীরের আয় ছিল 4 লক্ষ 18 হাজার 380 টাকা । 2024-25 অর্থবর্ষে তাঁর আয়ের পরিমাণ 4 লক্ষ 10 হাজার 290 টাকা ৷ 2025-26 অর্থবর্ষে তাঁর আয় বেড়ে দাঁড়ায় 13 লক্ষ 26 হাজার 400 টাকা । অন্যদিকে, তাঁর স্ত্রী মীরা সুলতানার গত পাঁচ বছরের মোট আয় 24 লক্ষ 78 হাজার 380 টাকা ।