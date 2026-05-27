তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, দীর্ঘ হচ্ছে ধৃতের তালিকা
বিজেপি সরকার গড়ার পর একের পর এক তৃণমূল নেতা গ্রেফতার হচ্ছেন তোলাবাজির অভিযোগে ৷
Published : May 27, 2026 at 1:33 PM IST
হাবড়া, 27 মে: ব্যবসায়ীকে হুমকি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগে উত্তর 24 পরগনার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ ধৃতের নাম অজিত সাহা ৷ তিনি উত্তর 24 পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন ৷ তাঁর ভাই সুজিত সাহার বিরুদ্ধেও তোলাবাজি ও ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ রয়েছে ৷ পুলিশ তাঁকেও গ্রেফতার করেছে ৷ বুধবার ধৃত দু'জনকে বারাসত জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে ৷
ভোট-পরবর্তী হিংসায় মারধর, বাড়ি ভাঙচুর ও জোর করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে পুলিশ দত্তপুকুরের কাশেমপুর পঞ্চায়েতের প্রধান মেঘনাথ দাস ও উপপ্রধানের স্বামী গোপাল কাঞ্জিলালকে গ্রেফতার করেছে ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে গোপাল কাঞ্জিলালের ছেলে সম্বিত কাঞ্জিলালকেও ৷ গোপাল রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল ৷ ধৃত পাঁচ জনকে বুধবার বারাসত আদালতে পাঠানো হয়েছে ৷
2028-23 সাল পর্যন্ত তিনি হাবড়া এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন ৷ 2023 সাল থেকে তিনি উত্তর 24 পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পদে ছিলেন ৷ জেলা রাজনীতিতে অজিত সাহা রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের 'ডান হাত' নামে পরিচিত ৷ তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ীকে হুমকি দিয়ে 20 লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ ওই ব্যবসায়ী গত 24 মে গোবরডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল নেতা অজিত সাহাকে গ্রেফতার করেছে ৷
অজিত সাহার ভাই সুজিত সাহার বিরুদ্ধে 2021 সালের ভোট পরবর্তী হিংসা ও তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে ৷ অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে তিনি এক জমি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়েছেন ৷ ওই ব্যবসায়ীও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
মঙ্গলবার রাতে মসলন্দপুর বাজার থেকে কিছুটা দূরে সুজিত সাহার বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায় ৷ সেখান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তল্লাশি চালিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে পুলিশ 616 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে ৷ সঙ্গে 61টি কার্তুজের ব্যবহার করা খোল পাওয়া গিয়েছে ৷ কার্তুজের ওই খোলগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, সুজিতকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে চায় পুলিশ ৷ সুজিতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে ৷ উদ্ধার হয়েছে বিদেশি ব্র্যান্ডের দামি মদের বোতলও ৷