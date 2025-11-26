ETV Bharat / state

গণেশ হালুইয়ের অজন্তা গুহাচিত্রের আসল প্রতিলিপির প্রদর্শনী বিশ্বভারতীতে

ইউনেস্কো স্বীকৃত ঐতিহ্যশালী স্থান অজন্তা গুহা । অজন্তা-ইলোরার গুহার দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের বর্ণপরিচয়।

AJANTA LEGACY IN SANTINIKETAN
বিশ্বভারতীতে অজন্তা গুহাচিত্রের প্রতিলিপির প্রদর্শনী (ইটিভি ভারত)
Published : November 26, 2025 at 7:35 PM IST

বোলপুর, 26 নভেম্বর: শিল্পী গণেশ হালুইয়ের করা অজন্তার গুহাচিত্রের অসল ট্রেসিং প্রতিলিপি প্রদর্শিত হচ্ছে শান্তিনিকেতনের নন্দন আর্ট গ্যালারিতে ৷ যা অমূল্য সম্পদ ৷ এই শিল্পকর্মগুলি নিয়ে বিশ্বভারতীর কলাভবনের নন্দন আর্ট গ্যালারিতে শুরু হল প্রদর্শনী । 16 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী ৷ ছুটির দিন ছাড়া সকাল সাড়ে 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত যে কেউ এই প্রদর্শনী দেখতে পারবেন ৷

1957 সালে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের তরফ থেকে শিল্পী গনেশ হালুই প্রাচীন গুহাচিত্রগুলির উপর ট্রেসিং পেপার বসিয়ে প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন ৷ এই রকম 47টি প্রতিলিপি শিল্পী দান করেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দিলীপ মিত্রকে ৷ তিনি দান করেছেন কলাভবনকে ৷ যা এক ঐতিহাসিক দলিল ৷ অজন্তার গুহাচিত্রের অসল ট্রেসিং প্রতিলিপি দেখতে বিশ্বভারতীতে ভিড় দেশে-বিদেশের পর্যটকদের ৷

গণেশ হালুইয়ের অজন্তা গুহাচিত্রের আসল প্রতিলিপি (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতীর কলাভবনে অধ্যক্ষ শিশির সাহানা বলেন, "অজন্তার গুহাচিত্রগুলি যাতে আজীবন থেকে যায় তারজন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া শিল্পী গণেশ হালুইকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন প্রতিলিপি করতে ৷ একেবারে গুহাচিত্রের উপর ট্রেসিং পেপার রেখে 6 থেকে 7 বছর ধরে শিল্পী ট্রেসিং করেছিলেন ৷ এই রেখা ও অলঙ্করণের যাদু অজন্তাতেও গিয়েও হয়তো উপভোগ করা সম্ভব নয় ৷ সেই মূল্যবান সম্পদ বিশ্বভারতীর কলাভবনকে দান করা হয়েছে । এগুলি সংরক্ষণের আগে আমরা প্রদর্শনী করলাম ৷ যাতে সকলে দেখতে পারেন ও গবেষণা করতে পারেন।"

Ajanta Legacy in Santiniketan
প্রদর্শনী দেখছেন বিদেশি পর্যটকরা (ইটিভি ভারত)

ইউনেস্কো স্বীকৃত ঐতিহ্যশালী স্থান অজন্তা গুহা । অজন্তা-ইলোরার গুহার দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের বর্ণপরিচয়। অতীতে শিল্পীরা আদরে আর শ্রমে সেখানে এঁকে রেখেছেন শিল্পের সহজ পাঠ ৷ মানুষ যখন কথা বলতে শেখেনি, তখন থেকে শিল্পচর্চা করত ৷ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল অজন্তা, ইলোরা, আলতামিরা, এলিফ্যান্টার গুহাচিত্র ।

Ajanta Legacy in Santiniketan
অজন্তা গুহাচিত্রের আসল প্রতিলিপি (ইটিভি ভারত)

অজন্তার গুহাচিত্রগুলি যদি কোনও দিন বিনষ্ট হয়, তার জন্য সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ ৷ তাদের আহ্বানে 1957 সালে প্রখ্যাত শিল্পী গনেশ হালুই অজন্তায় গিয়ে দিনের পর দিন পরে থেকে গবেষণা করেছিলেন ৷ গুহাচিত্র গুলির উপর ট্রেসিং পেপার রেখে নিঁখুতভাবে সেগুলির প্রতিলিপি বা নকলিকরণ করেছিলেন ৷ এক একটি গুহাচিত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যেমন, ঠিক তেমনই মাপের ট্রেসিং পেপারের উপর রেখা দিয়ে প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন শিল্পী। তিনি এই কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন 1963 সাল নাগাদ ৷ অর্থাৎ অজন্তার গুহাচিত্রের উপর ট্রেসিং পেপার রেখে তার প্রতিলিপি করার সুযোগ হয় তো আর কোনও শিল্পী পাবেন না, তাই এই শিল্পকর্ম ভারতবর্ষের সম্পদ ৷

Ajanta Legacy in Santiniketan
শিল্পী গনেশ হালুইয়ের অজন্তার গুহাচিত্রের অসল ট্রেসিং (ইটিভি ভারত)

পরবর্তীতে শিল্পী গণেশ হালুই ট্রেসিং পেপারের উপর আসল 47টি শিল্পকর্ম দান করেছিলেন কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দিলীপ মিত্রকে ৷ এমনকি, এই শিল্পকর্মগুলিকে ফ্রেমিং করার টাকাও দিয়েছেন শিল্পী গণেশ হালুই । সেই মূল্যবান শিল্পকর্মগুলি বিশ্বভারতীর কলাভবনকে দান করেন অধ্যাপক দিলীপ মিত্র ৷ সেগুলি সংরক্ষণ করার আগে সকলকে অমূল্য কাজগুলি দেখার সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্বভারতী ৷

Ajanta Legacy in Santiniketan
শান্তিনিকেতনের নন্দন আর্ট গ্যালারিতে অজন্তা গুহাচিত্রের প্রতিলিপির প্রদর্শনী (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, 1936 সালে অবিভক্ত বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন গণেশ হালুই । কলকাতার গভমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে পড়াশোনা, পরবর্তীতে সেখানেই শিক্ষকতা করেন ৷ 19টির বেশি একক প্রদর্শনী করেছেন প্রখ্যাত এই শিল্পী ।

