গণেশ হালুইয়ের অজন্তা গুহাচিত্রের আসল প্রতিলিপির প্রদর্শনী বিশ্বভারতীতে

গণেশ হালুইয়ের অজন্তা গুহাচিত্রের আসল প্রতিলিপির প্রদর্শনী বিশ্বভারতীতে
ইউনেস্কো স্বীকৃত ঐতিহ্যশালী স্থান অজন্তা গুহা । অজন্তা-ইলোরার গুহার দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের বর্ণপরিচয়।
Published : November 26, 2025 at 7:35 PM IST
বোলপুর, 26 নভেম্বর: শিল্পী গণেশ হালুইয়ের করা অজন্তার গুহাচিত্রের অসল ট্রেসিং প্রতিলিপি প্রদর্শিত হচ্ছে শান্তিনিকেতনের নন্দন আর্ট গ্যালারিতে ৷ যা অমূল্য সম্পদ ৷ এই শিল্পকর্মগুলি নিয়ে বিশ্বভারতীর কলাভবনের নন্দন আর্ট গ্যালারিতে শুরু হল প্রদর্শনী । 16 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী ৷ ছুটির দিন ছাড়া সকাল সাড়ে 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত যে কেউ এই প্রদর্শনী দেখতে পারবেন ৷
1957 সালে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের তরফ থেকে শিল্পী গনেশ হালুই প্রাচীন গুহাচিত্রগুলির উপর ট্রেসিং পেপার বসিয়ে প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন ৷ এই রকম 47টি প্রতিলিপি শিল্পী দান করেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দিলীপ মিত্রকে ৷ তিনি দান করেছেন কলাভবনকে ৷ যা এক ঐতিহাসিক দলিল ৷ অজন্তার গুহাচিত্রের অসল ট্রেসিং প্রতিলিপি দেখতে বিশ্বভারতীতে ভিড় দেশে-বিদেশের পর্যটকদের ৷
বিশ্বভারতীর কলাভবনে অধ্যক্ষ শিশির সাহানা বলেন, "অজন্তার গুহাচিত্রগুলি যাতে আজীবন থেকে যায় তারজন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া শিল্পী গণেশ হালুইকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন প্রতিলিপি করতে ৷ একেবারে গুহাচিত্রের উপর ট্রেসিং পেপার রেখে 6 থেকে 7 বছর ধরে শিল্পী ট্রেসিং করেছিলেন ৷ এই রেখা ও অলঙ্করণের যাদু অজন্তাতেও গিয়েও হয়তো উপভোগ করা সম্ভব নয় ৷ সেই মূল্যবান সম্পদ বিশ্বভারতীর কলাভবনকে দান করা হয়েছে । এগুলি সংরক্ষণের আগে আমরা প্রদর্শনী করলাম ৷ যাতে সকলে দেখতে পারেন ও গবেষণা করতে পারেন।"
ইউনেস্কো স্বীকৃত ঐতিহ্যশালী স্থান অজন্তা গুহা । অজন্তা-ইলোরার গুহার দেওয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের বর্ণপরিচয়। অতীতে শিল্পীরা আদরে আর শ্রমে সেখানে এঁকে রেখেছেন শিল্পের সহজ পাঠ ৷ মানুষ যখন কথা বলতে শেখেনি, তখন থেকে শিল্পচর্চা করত ৷ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল অজন্তা, ইলোরা, আলতামিরা, এলিফ্যান্টার গুহাচিত্র ।
অজন্তার গুহাচিত্রগুলি যদি কোনও দিন বিনষ্ট হয়, তার জন্য সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ ৷ তাদের আহ্বানে 1957 সালে প্রখ্যাত শিল্পী গনেশ হালুই অজন্তায় গিয়ে দিনের পর দিন পরে থেকে গবেষণা করেছিলেন ৷ গুহাচিত্র গুলির উপর ট্রেসিং পেপার রেখে নিঁখুতভাবে সেগুলির প্রতিলিপি বা নকলিকরণ করেছিলেন ৷ এক একটি গুহাচিত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যেমন, ঠিক তেমনই মাপের ট্রেসিং পেপারের উপর রেখা দিয়ে প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন শিল্পী। তিনি এই কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন 1963 সাল নাগাদ ৷ অর্থাৎ অজন্তার গুহাচিত্রের উপর ট্রেসিং পেপার রেখে তার প্রতিলিপি করার সুযোগ হয় তো আর কোনও শিল্পী পাবেন না, তাই এই শিল্পকর্ম ভারতবর্ষের সম্পদ ৷
পরবর্তীতে শিল্পী গণেশ হালুই ট্রেসিং পেপারের উপর আসল 47টি শিল্পকর্ম দান করেছিলেন কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দিলীপ মিত্রকে ৷ এমনকি, এই শিল্পকর্মগুলিকে ফ্রেমিং করার টাকাও দিয়েছেন শিল্পী গণেশ হালুই । সেই মূল্যবান শিল্পকর্মগুলি বিশ্বভারতীর কলাভবনকে দান করেন অধ্যাপক দিলীপ মিত্র ৷ সেগুলি সংরক্ষণ করার আগে সকলকে অমূল্য কাজগুলি দেখার সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্বভারতী ৷
প্রসঙ্গত, 1936 সালে অবিভক্ত বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন গণেশ হালুই । কলকাতার গভমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে পড়াশোনা, পরবর্তীতে সেখানেই শিক্ষকতা করেন ৷ 19টির বেশি একক প্রদর্শনী করেছেন প্রখ্যাত এই শিল্পী ।