'50-এর নীচে থাকবে BJP, চতুর্থবারের জন্য সরকার গড়বে তৃণমূল', ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক

'50-এর নীচে থাকবে BJP, চতুর্থবারের জন্য সরকার গড়বে তৃণমূল', ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক
দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "এবার বিজেপি বলেছে 170 সিট পাবে, আমি বলছি তারা 50-এর নীচে নেমে যাবে ।"
Published : April 29, 2026 at 11:32 AM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: সকাল সকাল মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চরম আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন তিনি বলেন, "আগামী 4 মে ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হলে তৃণমূল কংগ্রেস গতবারের চেয়েও বড় জনাদেশ নিয়ে চতুর্থবারের জন্য রাজ্যে সরকার গঠন করবে । অন্যদিকে, বিজেপি 50টি আসনের গণ্ডিও পেরোতে পারবে না-বলে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেন ।"
এদিন অভিষেক বাংলার মানুষকে নির্ভয়ে, স্বাধীনভাবে এবং মাথা উঁচু করে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান । ভোটদানের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় বলেন, "আপনারা নির্ভয়ে, মাথা উঁচু করে ভোট দিন । বাংলার মানুষকে ভয় দেখাতে চাইছে... তারা যেন মাথা উঁচু করে শান্তিপূর্ণভাবে নির্ভয়ে ভোট দেয় ।" এদিন তিনি বারবার বাংলার প্রতি বঞ্চনা এবং বিভিন্ন সময়ে করা অপমানের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরেন ৷
তিনি বলেন, "বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা হয়েছে, বাংলাকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে, আমাদের 'রোহিঙ্গা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আমাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে, তার যোগ্য জবাব যেন আজকে বাংলার মানুষ দেয় ।" তাঁর মতে, "বাংলার মানুষ আজ ইভিএমের বোতাম টিপেই এই সমস্ত ধারাবাহিক অপমানের কড়া জবাব দেবেন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হয়রানির বিরুদ্ধে নিজেদের রায় জানাবেন ।"
বিজেপির বহুল প্রচারিত 'ভয় আউট, ভরসা ইন' স্লোগানকে তীব্র কটাক্ষ করে অভিষেক পাল্টা তোপ দাগেন । তাঁর মতে, "রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে খোদ বিজেপি এবং তাদের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় বাহিনী ।" তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, সিআরপিএফ, আইটিবিপি সহ বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে মহিলাদের উপর নারকীয় অত্যাচার করা হচ্ছে, রাতের অন্ধকারে সাধারণ মানুষের বাড়িতে ঢুকে নির্বিচারে ভাঙচুর চালানো হচ্ছে ।
This vote is for the Bengal we love. For its people, its spirit, its shared future.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) April 29, 2026
সাংবাদিকদের প্রশ্নের সূত্র ধরেই তিনি বালিতে সাধারণ ভোটারদের উপর লাঠিচার্জের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, "সেটা তো আর তৃণমূল করছে না । আপনারা চানই না মানুষ ভোট দিক, 37 লক্ষ মানুষকে আপনারা জোর করে ভোট দেওয়া থেকে আটকে দিয়েছেন । তাহলে আতঙ্ক আর ভয়ের পরিবেশ কারা তৈরি করছে ?" তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "ভয়ের ও আতঙ্কের অন্য নাম হল এনআরসি এবং বিজেপি, আর বাংলার মানুষের কাছে একমাত্র ভরসার নাম দিদি এবং তৃণমূল কংগ্রেস ।"
Shri @abhishekaitc exercised his democratic right today, reaffirming that the strength of democracy lies in active public participation.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 29, 2026
নির্বাচনী ফলাফল প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় ছিল চরম প্রত্যয় । তিনি সাধারণ মানুষকে মনে করিয়ে দেন যে, বিজেপি নেতাদের বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণী এর আগেও বারবার ভুল প্রমাণিত হয়েছে । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "অমিত শাহ বলেছিলেন 2021 সালে তারা 200টি আসন পাবে... বাস্তবে তারা 80টিও পায়নি । এবার তারা বলছে 170... আমি বলছি তারা 50-এর নীচে নেমে যাবে ।" তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, এক বছর আগে তিনি যা বলেছিলেন, আজও সেই একই কথা বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেস আরও বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে একাই সরকার গড়বে ।
বিজেপির বিরুদ্ধে চরম দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে অভিষেক বলেন, "এরা মুখে বলে এক, আর কাজে করে সম্পূর্ণ আরেক । সাধারণ মানুষকে 15 লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আর অমিত শাহ-র দল 1500 কোটি টাকার বিলাসবহুল পার্টি অফিস বানিয়েছে ।"
পরিশেষে বাংলার মানুষের কাছে তাঁর আবেগঘন ও জোরালো আবেদন, "আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিন, আপনাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তার পূর্ণ প্রয়োগ করুন । আর বাংলাকে এমন এক ঐতিহাসিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিন, যাতে আগামী দিনে বাঙালিদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর আগে এদের অন্তত 100 বার ভাবতে হয় ।"
আগামী 4 মে বিপুল জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত অভিষেক ফের একবার হুঙ্কার দিয়ে বলেন, "4 তারিখ সরকার আমরাই গড়ব । আবারও বলছি, বিজেপি কোনওভাবেই 50-এর গণ্ডি পার হতে পারবে না, এটা বাংলার মানুষ করে দেখাবে ।"