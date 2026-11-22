প্রতিবাদের মশাল হাতে জেন-জি ! আন্দোলনের 'পাঠ' দিতে যন্তর মন্তরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন ঐশী-দীপ্সিতারা
Gen-Z struggle: সখীদের বার্তা, গণতন্ত্র ও শিক্ষার অধিকার রক্ষার লড়াই শুধু প্রতিবাদস্থলে আটকে থাকলে চলবে না, পৌঁছে দিতে হবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্যাম্পাসে ।
Published : November 22, 2026 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: 'আমরা ঘৃণার সমাজে বাঁচতে চাই না ।' এই স্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষা, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন ছাত্রনেতারা । রবিবার কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় দিল্লির যন্তর মন্তরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন ঐশী ঘোষ ও দীপ্সিতা ধর । সীতারাম ইয়েচুরি ফাউন্ডেশন এবং জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনায় উঠে এল বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত নানা উদ্বেগ ।
আলোচনায় বক্তাদের বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে একটি প্রশ্ন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে, তা কি বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি সংগঠিত আন্দোলনের শক্তি হয়ে উঠবে ? বক্তাদের মতে, বেকারত্ব থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত সঙ্কট থেকে কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা- সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা । তাই এই লড়াইকে শুধু ছাত্র আন্দোলন হিসেবে দেখলে ভুল হবে ।
এসএফআই কর্মী সখী বন্ধুর বক্তব্য, আন্দোলনকে কেবল যন্তর মন্তর বা নির্দিষ্ট কোনও প্রতিবাদস্থলে সীমাবদ্ধ রাখলে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না । আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এবং তার রাজনৈতিক তাৎপর্য পৌঁছে দিতে হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে । আরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে গণতন্ত্র, অধিকার এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রশ্নে সচেতন ও সংগঠিত করতে হবে । তাঁর মতে, গণতন্ত্র কোনও আদর্শের বেদিতে সাজিয়ে রাখার বিষয় নয় । প্রতিদিনের জীবনে তার চর্চা জরুরি । প্রশ্ন করার অধিকার, মতবিরোধকে সম্মান জানানো এবং আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্রের ভিত শক্ত হয় ।
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ঐশী ঘোষ । তাঁর অভিযোগ, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমশ দুর্বল করা হচ্ছে । পরিকাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার প্রবণতা বাড়ছে । জেএনইউ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুরের মতো প্রতিষ্ঠান দেশের গবেষণা, জ্ঞানচর্চা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । অথচ এই প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের পড়ুয়ারা । ঐশীর প্রশ্ন, "কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে পড়াশোনা করার সামর্থ্য যাঁদের নেই, তাঁদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ কোথায় ?"
যন্তর মন্তরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ঐশী জানান, সেই প্রতিবাদে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই অংশ নেননি । বহু শ্রমজীবী তরুণ এবং দিনমজুরও আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন । শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও তাঁরা বুঝেছিলেন, শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা তাঁদের ভবিষ্যৎকেও প্রভাবিত করছে । অর্থাৎ, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পড়াশোনার জায়গা নয়, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অসংখ্য পরিবারের স্বপ্নপূরণের অন্যতম অবলম্বন ।
নতুন প্রজন্মের জীবনযাত্রার আর্থিক বাস্তবতা তুলে ধরেন দীপ্সিতা। তাঁর বক্তব্য, আজকের বহু তরুণকে একই সঙ্গে পড়াশোনা এবং উপার্জনের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে । সকালে কলেজে পড়ে সন্ধ্যায় সুইগি, জোম্যাটো, ওলা, উবার কিংবা র্যাপিডোর মতো গিগ অর্থনীতির কাজে যুক্ত হচ্ছেন অনেকে । ফলে ছাত্রজীবনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের অনিশ্চয়তাও । তাঁর মতে, শিক্ষাকে শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে দেখানোর ফলে জ্ঞানচর্চা, যুক্তিবোধ এবং সমালোচনামূলক চিন্তার গুরুত্ব ক্রমশ কমছে ।
নয়ের দশকের উদারীকরণের পর কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি তৈরি হয়েছিল, তার অনেকটাই পূরণ হয়নি বলে মনে করেন দীপ্সিতা । সেই অপূর্ণ প্রত্যাশা থেকেই তরুণদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে । তবে সেই ক্ষোভের প্রকাশের ধরনও বদলাচ্ছে । রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থেকেও বহু তরুণ সামাজিক মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন । 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র মতো ব্যঙ্গাত্মক উদ্যোগ, মিম এবং ছোট ভিডিওর মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিবাদের নতুন ভাষা তৈরি হচ্ছে । দীপ্সিতার মতে, এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী তরুণদের সঙ্গে সংগঠিত আন্দোলনের যোগাযোগ তৈরি করা জরুরি ।
যন্তর মন্তরের আন্দোলন কীভাবে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন সখী বন্ধু । মূলধারার সংবাদমাধ্যমে আন্দোলনের যথেষ্ট জায়গা না পাওয়ায় নিজেদের মোবাইল ফোনকেই প্রতিবাদের হাতিয়ার করে তুলেছিলেন তাঁরা । রিল, মিম, ভিডিও এবং হাস্যরসের মাধ্যমে আন্দোলনের বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল । অর্থাৎ প্রতিবাদের মঞ্চ বদলেছে, বদলেছে মানুষের কাছে পৌঁছনোর কৌশলও । এখন ক্যাম্পাসের পাশাপাশি ডিজিটাল দুনিয়াও আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ।
আলোচনায় বক্তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট, জেন-জি-র ক্ষোভ কেবল চাকরি বা পরীক্ষার অনিশ্চয়তা ঘিরে নয় । তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিক্ষার অধিকার, সামাজিক বৈষম্য, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক পরিসর রক্ষার প্রশ্ন । সেই ক্ষোভকে সংগঠিত রাজনৈতিক ও সামাজিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই আন্দোলন বৃহত্তর শক্তি অর্জন করতে পারে ।