বাঁকড়া মসজিদের জমিতে কমিটির আইনি অধিকার নেই, হাইকোর্টে বলল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ
Mosque inside Kolkata Airport: হাইকোর্টে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 1962-তে জমি অধিগ্রহণ করা হয় ৷ আগামী 9 অক্টোবর মসজিদ কমিটি আদালতে বক্তব্য জানাবে ৷
Published : October 7, 2026 at 4:54 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: বিমানবন্দরে ধর্মস্থান বিতর্ক ৷ সেই নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে মামলা ৷ সেই মামলার শুনানিতে বুধবার কেন্দ্রীয় সরকার ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হল, 1962 সালে রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে ৷ ক্ষতিপূরণও দেয় ৷ তাই ওই জমিতে মসজিদ কমিটির আর কোনও অধিকার নেই ৷
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে এদিন শুনানি হয় ৷ সেখানে মসজিদ কমিটি ছাড়া বাকি সবপক্ষ নিজেদের বক্তব্য পেশ করে ৷ আগামী 9 অক্টোবর মসজিদ কমিটি তাদের বক্তব্য পেশ করবে ৷
উল্লেখ্য, কলকাতা বিমানবন্দরের মধ্যেই রয়েছে বাঁকড়া মসজিদ ৷ রানওয়ের একেবারে কাছে এই মসজিদ থাকায় রানওয়ে সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় পড়ছে এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ) ৷ তাই মসজিদটি সরানোর জন্য একাধিকবার তারা রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয় ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে বিজেপির সরকার তৈরি হওয়ার পর গত জুলাই মাসে মসজিদ সরিয়ে দেওয়া হয় ৷
সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে মসজিদ কমিটি ৷ সেই মামলার শুনানি হয় এদিন ৷ সেই শুনানিতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিজেদের বক্তব্য পেশ করে ৷ তাদের তরফে আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, বাঁকড়া জায়গাটি বিশরপাড়া এলাকায় । 7 ফেব্রুয়ারি 1961-তে একটা নোটিশে উল্লেখ করা হয় রানওয়ের জন্য কিছু জমি প্রয়োজন । সেই মতো গ্রামবাসীদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করেছিল রাজ্য । আইন অনুযায়ী বাঁকড়া এলাকার ওই জমি অধিগ্রহণ করা হয় । সেই জমির জন্য ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয় । মসজিদের কোনও আইনি অধিকার নেই ওই জায়গায় ৷ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মানে মসজিদ তার থেকে বাদ এমন নয় ।
আদালতে আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আরও জানান, ইসলাম ধর্ম পালনের জন্য মসজিদ অপরিহার্য কোনও স্থান নয় ৷ খোলা জায়গাতেও তা পালন করা সম্ভব । অন্যান্য ধর্মীয় স্থানের তুলনায় এর গুরুত্ব কম বা বেশি, এমনটা নয় ৷ উপাসনার অধিকার একটি নিজস্ব ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার । বৃহত্তর জনস্বার্থের বিবেচনায় এটি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় । ভারতে প্রচলিত মুসলিম আইন অন্যান্য ইসলামি দেশের আইনের মতোই ৷ এটা কোনও বিশেষ সুবিধা প্রদান করে না । অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম — মন্দির বা গির্জার ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছে ।
তিনি আরও জানান, বিমানবন্দরে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ত্রুটি নিয়ে চারটি গোপন রিপোর্ট রয়েছে । বিমানবন্দরের এলাকায় নমাজ পড়তে আসা ব্যক্তিদের চলাচলের বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত । এরপর, 23 মে 2026 তারিখে সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 20 মে বাঁকড়া মসজিদ-সংক্রান্ত বিষয়ে এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল । সেখানে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, বাঁকড়া মসজিদের সদস্যবৃন্দ এবং মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, এই মসজিদ সরানোটা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ।
আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শুনানিতে আরও উল্লেখ করেন, এলাকাটি পাখি ও শেয়ালে পরিপূর্ণ ৷ তাই নিরাপদে বিমান অবতরণ করানো কঠিন । তাছাড়া সম্প্রসারণের জন্যও এই জমি প্রয়োজন । এরপর 8 জুলাই 2026 তারিখে বাঁকড়া মসজিদের প্রেক্ষিতে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এটি রাতারাতি ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা নয় । ঘটনাটি 11 জুলাই ঘটেছিল এবং তারা 27 অগস্ট আদালতে এসেছে । এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা ও বিমান চলাচল সংক্রান্ত নিরাপত্তা জড়িত ।
আদালতের কাছে তিনি আবেদন করেন, এক্ষেত্রে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রয়োজন নেই । মামলাটি শুনানির যোগ্য নয় । মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সবপক্ষের হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে মামলার শুনানি করা হোক ।
সিআইএসএফ-এর তরফে এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেলন ধীরজ ত্রিবেদী ৷ তিনি জানান, মসজিদটা এমন জায়গায়, রানওয়ে টপকে সেখানে যেতে হয় । বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক । কে নমাজের নামে ঢুকে পড়বে তার কোনও ঠিক নেই । অন্যদিকে এদিন রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয় যে, বহু বছর আগে এই জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেটা জানানো হয়নি । এই মসজিদ নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ।
আগামী 9 অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷ সেদিন মসজিদ কমিটি নিজেদের বক্তব্য পেশ করবে ৷ তারা কী বলে, সেটাই এখন দেখার ৷
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