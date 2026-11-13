সরকারি বাসেই বিমানের আরাম ! SBSTC-র প্রথম স্লিপার ভলভো বাস, কোন রুটে ছুটবে ?
SBSTCs first sleeper Volvo bus: সাদা-গেরুয়া রঙের নকশায় সাজানো নতুন ভলভোগুলির গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে হাওড়া ব্রিজ এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মতো ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের ছবি ।
Published : November 13, 2026 at 10:38 AM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: দূরপাল্লার বাসযাত্রায় এবার আসতে চলেছে নতুন অভিজ্ঞতা । রাতভর বাসে সফর করলেও যাতে ক্লান্তি নয়, বরং আরামের অনুভূতি থাকে, সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থায় যুক্ত হতে চলেছে অত্যাধুনিক ভলভো স্লিপার বাস ।
এই প্রথম দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (SBSTC) বহরে জায়গা করে নিতে চলেছে Volvo 9600 সিরিজের মাল্টি-অ্যাক্সেল এসি স্লিপার বাস । বেঙ্গালুরুর ভলভো কারখানা থেকে ইতিমধ্যেই রাজ্যে পৌঁছেছে 6টি নতুন বাস । তার মধ্যে দু'টি স্লিপার এবং বাকি চারটি ইকোনমি মডেলের সিটার ভলভো বাস ।
প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, SBSTC-কে 4টি স্লিপার বাস দেওয়া হতে পারে । পরে যাত্রী চাহিদা ও পরিষেবার প্রয়োজন বুঝে এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে । সরকারি পরিবহণে বিলাসবহুল বাস পরিষেবা চালুর এই উদ্যোগ দূরপাল্লার যাত্রীদের কাছে নিঃসন্দেহে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে ।
কোন রুটে ছুটবে নতুন বাস ?
পরিবহণ নিগম সূত্রে খবর, নতুন স্লিপার বাসগুলি মূলত দূরপাল্লার রুটেই চালানো হবে । কোন কোন রুটে সেগুলি নামানো হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি । এক SBSTC আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি এবং কলকাতা থেকে পুরী রুটে বাসগুলি চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে । এই দুই রুটেই রাতের বাসযাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি । ফলে আধুনিক স্লিপার বাস চালু হলে যাত্রীদের সুবিধা বাড়বে ।
বিশেষ করে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের দীর্ঘ যাত্রায় রাতভর বসে থাকার পরিবর্তে শুয়ে সফর করার সুযোগ পাবেন যাত্রীরা । একই সুবিধা মিলতে পারে কলকাতা-পুরী রুটেও । তবে, চূড়ান্ত রুট এবং পরিষেবা শুরুর দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি ।
বাসের ভিতরে বিলাসবহুল ব্যবস্থা
নতুন Volvo 9600 সিরিজের স্লিপার বাসগুলির অন্যতম আকর্ষণ যাত্রীদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা । প্রতিটি স্লিপার কেবিনে থাকছে প্রশস্ত বার্থ এবং আরামদায়ক শোওয়ার ব্যবস্থা । দীর্ঘ সফরে যাতে যাত্রীদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে । এ ছাড়াও প্রতিটি কেবিনে থাকছে উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত চার্জিং পোর্ট, রিডিং লাইট, ইনফোটেনমেন্ট স্ক্রিন এবং অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং ।
বাসের ভিতরে বড় প্যানোরামিক জানলা থাকায় বাইরের দৃশ্যও উপভোগ করতে পারবেন যাত্রীরা । অর্থাৎ, দীর্ঘ পথের বাসযাত্রাকে আরও আরামদায়ক করে তুলতেই বিমানের মতো একাধিক সুবিধা রাখার পরিকল্পনা হয়েছে । বিশেষ করে রাতের সফরে ব্যক্তিগত পরিসর এবং শোওয়ার সুবিধা যাত্রীদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ হতে পারে ।
চালক ও যাত্রী সুরক্ষাতেও বিশেষ নজর
শুধু যাত্রীদের আরাম নয়, নিরাপত্তার দিকটিও গুরুত্ব পেয়েছে নতুন বাসগুলিতে । চালকের জন্য থাকছে বিশেষভাবে তৈরি আরামদায়ক আসন, আধুনিক কার্ভড ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোল এবং রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে বিশেষ সান-ভাইজরযুক্ত কাচ ।
পাশাপাশি, বাসগুলিতে যুক্ত করা হয়েছে অ্যাডভান্সড ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম (ADAS) এবং ইলেকট্রনিক ভেহিকল স্টেবিলিটি কন্ট্রোল (EVSC)। উন্নত এই প্রযুক্তিগুলি চালককে গাড়ি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
বাসগুলির বহিরঙ্গনেও রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ । সাদা ও গেরুয়া রঙের নকশায় সাজানো হয়েছে নতুন ভলভোগুলিকে । গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে হাওড়া ব্রিজ এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মতো বাংলার পরিচিত ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের ছবি । ফলে বাসগুলি শুধু পরিবহণের মাধ্যম নয়, বাংলার ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী একটি চলমান বিজ্ঞাপনও হয়ে উঠতে পারে ।
দেড় থেকে দুই কোটি টাকা দাম
এক একটি Volvo 9600 সিরিজের স্লিপার বাসের আনুমানিক দাম দেড় থেকে দুই কোটি টাকা । অর্থাৎ, সরকারি পরিবহণ নিগমের এই নতুন সংযোজন যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ । তবে, দীর্ঘমেয়াদি পরিষেবা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই এই বিনিয়োগ বলে মনে করা হচ্ছে । প্রতিটি বাসে 43টি আসন রয়েছে । এই বাসগুলি পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগমের (WBSTC) হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে । যদিও এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি ।
ভাড়া কত ?
কলকাতা বাস ও পিডিয়া-র সাধারণ সম্পাদক অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বছরের শুরুর দিকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (NBSTC) স্লিপার ভলভো বাস পেয়েছিল । প্রথমবার একই ধরনের বাস পেতে চলেছে SBSTC । প্রাথমিকভাবে দক্ষিণবঙ্গের এই পরিবহণ নিগমের হাতে 4টি স্লিপার বাস তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ।
তাঁর বক্তব্য, বেসরকারি সংস্থার বিলাসবহুল স্লিপার বাসের ভাড়া সাধারণত অনেকটাই বেশি । সরকারি পরিবহণ নিগমের মাধ্যমে তুলনামূলক কম খরচে একই ধরনের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে । ফলে যাত্রীরা কম খরচে উন্নত মানের বাসযাত্রার অভিজ্ঞতা পেতে পারেন । রাজ্যের সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের যে সুবিধা রয়েছে, তা এই পরিষেবাতেও প্রযোজ্য হবে কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।
সব মিলিয়ে, সরকারি বাস পরিষেবার পরিচিত ছবিটা বদলানোর পথে আরও এক ধাপ এগোচ্ছে রাজ্য । একসময় দূরপাল্লার সরকারি বাস মানেই ছিল সাধারণ মানের পরিষেবা ৷ সেই ধারণা ভেঙে এবার বিলাসবহুল স্লিপার বাস নামানোর প্রস্তুতি । তবে, শেষ পর্যন্ত কোন রুটে বাসগুলি চলবে, ভাড়া কত হবে এবং কবে থেকে সাধারণ যাত্রীরা পরিষেবা পাবেন, এখন সেদিকেই নজর । সরকারি উদ্যোগে সত্যিই যদি কম খরচে ভলভোর এই আরাম মেলে, তা হলে বেসরকারি বাস পরিষেবার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে SBSTC ।