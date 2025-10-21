ETV Bharat / state

দীপাবলিতে আতশবাজির ধোঁয়ায় কলকাতার বাতাসে বিষ, বিপজ্জনক হাওড়া

পুলিশি নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে কালীপুজোর রাতে আতশবাজি পোড়ানোর তাণ্ডব ৷ তার জেরে একরাতে বিষ বাতাসে ঢাকল কলকাতার আকাশ ৷ হাওড়ায় বিপদ সংকেত ৷

KALIPUJA 2025
আতশবাজি ফাটাতে ব্য়স্ত শহরবাসী (ছবি- পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2025 at 10:58 AM IST

কলকাতা, 21 অক্টোবর: পুলিশের অনুমতির তোয়াক্কা না-করে রাত 10টার পরও যথেচ্ছভাবে পুড়ল আতশবাজি ৷ তার জেরে কালীপুজোর এক রাতেই কলকাতা, হাওড়ার বাতাসে বাড়ল দূষণের মাত্রা ৷ মঙ্গলবার রাজ্যের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ড (WBPCB) এবং পুলিশের তরফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার রাত 10টার সময় কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) ছিল 186 এবং হাওড়ার বেলুড়ে AQI ছিল 364 ৷

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ড অনুযায়ী, বাতাসের একিউআই-এর মাত্রা 150 থেকে 200-এর মধ্যে হলে খারাপ, 201 থেকে 300-এর মধ্যে হলে খুব খারাপ এবং 300-এর বেশি হলে তাকে বিপদজনক বলে গণ্য করা হয় ৷ WBPCB-এর তথ্য অনুযায়ী, হাওড়ার পদ্মপুকুরে রাত 10টায় AQI-এর মাত্রা ছিল 361 এবং ঘুসুরিতে ছিল 252 ৷

KALIPUJA 2025
আলোর উৎসব উদযাপন (ছবি- পিটিআই)

বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রাত 10টার সময় কলকাতার বালিগঞ্জে একিউআই-এর মাত্রা পৌঁছে যায় 173-এর কোঠায় এবং যাদবপুরে একিউআই-এর মাত্রা পৌঁছে যায় 169-এ ৷ এদিকে, শহরের উত্তরের সিঁথির রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার AQI-এর মাত্রা পৌঁছয় 167-এর ঘরে ৷

বায়ু এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই বছর কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে আতশবাজি পোড়ানোর সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল রাত 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা ৷ কিন্তু আলোর উৎসব উদযাপনে সেই নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের প্রায় প্রতিটি এলাকায় দেদার আতশবাজি পুড়িয়েছেন এলাকাবাসীরা ৷ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার রাত 8টায় ভিক্টোরিয়া চত্বরে একিউআই ছিল 164, যাদবপুরে 156, ফোর্ট উইলামে 117, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে 102, বালিগঞ্জে 134 এবং হাওড়ার বেলুড় মঠ চত্বরে 161 ৷ রাত 10টার পর হু হু করে বাড়তে থাকে সেই মাত্রা ৷

Kali Puja 2025
আতশবাজির ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে বাতাস (ইটিভি ভারত)

বোর্ডের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হচ্ছে ৷ বর্তমানে বাতাসের দূষণের মাত্রা ঠিক কোন পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে তা খতিয়ে দেখছেন তাঁরা ৷ এই প্রসঙ্গে পরিবেশবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ জানান, সোমবার সন্ধ্যা থেকেই উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা এবং হাওড়ায় আতশবাজি ও শব্দবাজি পোড়ানো শুরু হয়ে যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, "কাশীপুর, সিঁথি, জোড়াসাঁকো, মানিকতলা, কসবা, টালিগঞ্জ, রিজেন্ট পার্ক, বেহালা, যাদবপুরে হাই ডেসিবেলের বাজি ফাটানো শুরু হয় ৷ পুলিশ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের আধিকারিকরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন ৷ নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন ৷"

তিনি আরও জানান, কলকাতার থেকে হাওড়ার অবস্থা আরও খারাপ ৷ কালীপুজোর পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার উৎসব উদযাপনের পর পরিস্থিতি যাতে আরও হাতের বাইরে না-চলে যায়, সেদিকে প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে ৷ পরিবেশবিদদের সংগঠন 'সবুজ মঞ্চ'-এর সদস্য নব দত্ত এই পরিস্থিতির জন্য মূলত পুলিশ প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, নিষিদ্ধ বাজির বিক্রয় আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে শহরের পুলিশ ৷ তাঁদের এই ব্যর্থতার মাশুল দিতে হয়েছে বৃদ্ধ, অসুস্থ, শিশু এবং পোষ্যদেরও ৷

পড়ুন: দীপাবলিতে নিষিদ্ধ বাজি পুড়িয়ে গ্রেফতার 45, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীর মণ্ডপে ফানুসের আগুন !

AIR POLLUTION IN KALI PUJA
AIR POLLUTION IN KOLKATA
কলকাতার কালীপুজো
কলকাতায় কালীপুজোয় বায়ুদূষণ
KALI PUJA 2025

