দীপাবলির পরও বাজির বাড়বাড়ন্ত, দূষণ নিয়ে উদ্বেগে আসানসোল শিল্পাঞ্চল

দীপাবলির পরও বাজির বাড়বাড়ন্ত, দূষণ নিয়ে উদ্বেগে আসানসোল শিল্পাঞ্চল
ASANSOL AQI CHHATH PUJA: ধুমধাম করে ছট পালিত হয় এই সব এলাকায় । বাজির ব্যাপক প্রকোপে বাতাসে বিষের পরিমাণ বাড়ছে । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 13, 2026 at 7:49 PM IST
আসানসোল, 13 নভেম্বর: আলোর উৎসব শেষ হয়েছে । কিন্তু সেই উৎসব শেষে আকাশে মিশেছে বাজির ধোঁয়া ৷ চারপাশে চলাচল বিষ-বাতাসেরই । তার জেরে শিল্পাঞ্চল আসানসোলের এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (AQI) এক ধাক্কায় অনেকটা বিপজ্জনক জায়গায় উঠে এসেছে । পিছনে ফেলে দিয়েছে কলকাতা মহানগরকেও । আর তাই পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল-রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে বাতাসের গুণমান নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । কারণ, দীপাবলির পর এই রবিবারই ছটপুজো । আর ছটের আগে থেকেই বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে বাজি ফাটানোর প্রস্তুতি ।
শব্দবাজির পাশাপাশি আলোর বাজি, রকেট এবং আকাশে উঠে ফেটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের বাজির ব্যবহারও চোখে পড়ছে । কোথাও কোথাও উৎসবের দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বাজি ফাটানো চলছে । এমন চলতে থাকলে মানুষজনকে বায়ুদূষণ থেকে বাঁচতে সবসময় মাস্ক পরেই বাইরে বেরনোর নিদান দিয়েছেন চিকিৎসকরা ।
এমনিতেই দূষিত বায়ু শিল্পাঞ্চলে
আসানসোল, রানিগঞ্জ, কুলটি, বরাকর, বার্নপুর থেকে জামুড়িয়া- এই বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল এমনিতেই বায়ুদূষণের সমস্যায় জর্জরিত । কয়লাখনি, শিল্পকারখানা, যানবাহনের ধোঁয়া, রাস্তার ধুলো এবং বিভিন্ন শিল্প থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ ও গ্যাসে এমনিতেই আসানসোলের এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (AQI) মান খারাপের দিকে থাকে । এর সঙ্গে বাতাসে বিষাক্ত কণা যা PM2.5 এবং PM10 নামে পরিচিত, সেগুলিরও পরিমাপ বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে । সঙ্গে দোসর দীপাবলির বাজি । আর তাতেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে ।
অন্যদিকে, শুরু হয়ে গিয়েছে ছটপুজোর প্রস্তুতি । মিশ্র সংস্কৃতির এলাকা বলে পরিচিত সমগ্র শিল্পাঞ্চলে ধুমধাম করে ছট পালিত হয় । আর এই উৎসবে বাজির ব্যাপক প্রকোপ বাড়ে । যার ফলে বাতাসে বিষের পরিমাণ শুধুই বাড়ছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতের মরশুমে বাতাসের গতি কমে গেলে দূষিত কণা দীর্ঘক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকার আশঙ্কা থাকে । ফলে শুধু বাজি ফাটানোর কয়েক ঘণ্টা নয়, তার প্রভাব পরবর্তী দিনগুলিতেও অনুভূত হতে পারে ।
AQI পরিসংখ্যানে কী ছবি
দূষণের পরিস্থিতি বুঝতে বাতাসের গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI)-এর পরিসংখ্যান বোঝা প্রয়োজন । পাশাপাশি বাতাসে দূষিত কণা PM2.5 এবং PM10-এর পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । PM2.5 হল আড়াই মাইক্রোমিটার বা তার চেয়ে ছোট ব্যাসের অতি সূক্ষ্ম কণা । এই কণাগুলি শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের গভীরে পৌঁছে যেতে পারে, এমনকী রক্তপ্রবাহেও প্রবেশ করতে পারে । অন্যদিকে, PM10 তুলনায় বড় কণা হলেও তা শ্বাসনালীতে জমে নানা সমস্যা তৈরি করতে পারে ।
তথ্য অনুযায়ী, দীপাবলির পরে আসানসোলের বিভিন্ন স্থানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স হয়েছে 160 থেকে 205 । শুক্রবার দুপুরে আসানসোল পোলো গ্রাউন্ড এলাকা বা বলা চলে হার্ট অফ সিটিতে AQI ছিল 200 -র উপরে । শুধু তাই নয় PM2.5-এর গড় ঘনত্ব ছিল 96 মাইক্রোগ্রাম পার কিউবিক মিটার । অর্থাৎ বিষয়টি বেশ উদ্বেগজনক ।
তবে শুধু তাই নয়, পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজির ধোঁয়া থেকে নির্গত PM2.5 ও PM10-এর পাশাপাশি সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানও বাতাসের গুণমানকে প্রভাবিত করে । একনজরে শুক্রবার আসানসোল ও আশপাশে এলাকার AQI-এর দিকে নজর দিলে যে পরিমাপ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আসানসোল 160-200, রানিগঞ্জ 160-170, জামুড়িয়া 177-186, কুলটি 177-190 । বাতাসে দূষিত কণার মাপ গড়ে 80-96 মাইক্রোগ্রাম পার কিউবিক মিটার ।
চিকিৎসকদের আশঙ্কা
এইভাবে দূষিত বায়ু শরীরে গেলে ফুসফুস থেকে হৃদযন্ত্র, প্রভাব পড়তে পারে একাধিক অঙ্গে, মনে করছেন চিকিৎসকরা । বাজির দূষণ মানুষের শরীরে ঠিক কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, সে বিষয়ে আসানসোলের চিকিৎসক অরুণাভ সেনগুপ্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "বাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া অতি সূক্ষ্ম কণা এবং রাসায়নিক ধোঁয়া প্রথমেই শ্বাসযন্ত্রকে আক্রমণ করে । যাঁদের আগে থেকেই হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস বা COPD-র সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে তা আচমকা বাড়তে পারে । শুধু তাই নয়, দীর্ঘক্ষণ দূষিত বাতাসে থাকলে গলা খুসখুস, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকের মধ্যে চাপ অনুভব, চোখ ও নাক জ্বালার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । শিশুদের ফুসফুস এখনও সম্পূর্ণ বিকশিত না হওয়ায় তাদের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি । বয়স্ক মানুষ এবং হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন । বিশেষ করে PM2.5-এর মতো সূক্ষ্ম কণা ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে । দীর্ঘমেয়াদি সংস্পর্শে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ফুসফুসের বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী অসুখের ঝুঁকিও বাড়তে পারে । আগে থেকে উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবিটিস রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও দূষণের প্রভাবকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই । তাদের মাস্ক পরে বাইরে বেরনো উচিত ।"
অরুণাভ সেনগুপ্তের মতে, "বায়ুদূষণ সভ্যতার এক অভিশাপ । আক্ষেপের কথা, সচেতন হয়েও এ ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট নই । বায়ুদূষণ এক অদৃশ্য ঘাতক। এর জন্য পৃথিবীতে সারা বছরে 70 লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে । তথ্য বলছে, সারা পৃথিবীতে ফুসফুসজনিত অসুখে যে মৃত্যু ঘটে তার শতকরা 43 ভাগই হয় বায়ুদূষণের কারণে । আবার হৃদরোগে যে মৃত্যু ঘটে তার শতকরা 25 ভাগ হয় বায়ুদূষণের কারণে । মস্তিষ্কে 'স্ট্রোক'-এরও এক-চতুর্থাংশের কারণ বায়ুদূষণ । আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল এমনিতেই জন্মেছে দূষণের জন্মদাগ নিয়ে । কালীপুজো বা দিওয়ালির সময় তা অস্বাস্থ্যকর সীমার স্তরও অতিক্রম করে ফেলে ।"
বিপন্ন পশুপাখির জীবনও
বাজির দূষণের প্রভাব যে শুধু মানুষের শরীরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফার এবং বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী সপ্তর্ষি মুখোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "শব্দবাজির তীব্র আওয়াজ এবং আলোকবাজির আকস্মিক তীব্র আলো পশুপাখির স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটাতে পারে । মানুষের মতো পশুপাখিরাও শব্দ ও পরিবেশের পরিবর্তনে সংবেদনশীল । তবে তাদের ক্ষেত্রে সমস্যার ধরন আরও জটিল ।"
বিশদে বুঝিয়ে সপ্তর্ষি বলেন, "শব্দবাজির তীব্র শব্দে পাখিরা আতঙ্কিত হয়ে বাসা ছেড়ে উড়ে যেতে পারে । বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাতের সময়ে গাছের ডালে বিশ্রাম নেওয়া পাখিরা আচমকা শব্দে দিশেহারা হয়ে উড়তে শুরু করে । অন্ধকারে উড়তে গিয়ে বিদ্যুতের তার, বাড়ির দেওয়াল, কাচের জানলা কিংবা অন্য কোথাও ধাক্কা লাগার আশঙ্কা থাকে । আকাশে ফেটে যাওয়া আলোকবাজি এবং রকেটের তীব্র আলো পাখিদের স্বাভাবিক দিক নির্ণয়ের ক্ষমতায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে । রাতের আকাশে চলাচলকারী পাখি এবং পরিযায়ী পাখিদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম আলোর প্রভাব বিশেষভাবে উদ্বেগজনক । অতিরিক্ত আলোর কারণে তাদের স্বাভাবিক চলাচল, বিশ্রাম এবং খাবার খোঁজার সময়সূচি বদলে যেতে পারে ।"
সপ্তর্ষির দাবি, "বাজির ধোঁয়া থেকে তৈরি হওয়া সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং রাসায়নিক পদার্থ পাখিদের শ্বাসযন্ত্রের উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে । বাতাসের দূষিত উপাদানের সংস্পর্শ তাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে । ছোট পাখি, বাসায় থাকা ছানা এবং অসুস্থ পাখিদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি । এছাড়াও রাস্তার কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য প্রাণী শব্দবাজির তীব্র আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী ভয়, অস্থিরতা, খাবার না খাওয়া এবং স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন দেখা যায় ।"
শিশুদের সামান্য স্বস্তি
আসানসোল জেলা হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের এক চিকিৎসক এবারের পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা আশার কথা শুনিয়েছেন । তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, "অন্যান্য বছর দীপাবলির পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে দেখা যেত । গতবার এই ধরনের রোগীর সংখ্যা প্রায় 120 ছাড়িয়ে গিয়েছিল । কিন্তু এবারে এখনও পর্যন্ত সেই তুলনায় রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কম । এর পিছনে কারণ অবশ্য শীতের তীব্রতা তেমনভাবে শুরু হয়নি । "
পরিবেশবিদরা কী বলছেন ?
পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানকর্মী কিংশুক মুখোপাধ্যায় বলেন, "শিল্পাঞ্চলে এমনিতে ব্যাপক হারে দূষণ হয় । দূষণের পরিমাপ অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছে বাজি । তাই একদিকে বাজি নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, দুই ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন । দূষণ কমাতে, বাতাসে জল ছেটানোর যে গাড়ি রয়েছে, পুরসভার তা নিয়মিত চালানো উচিত । যেমন এবারে দূষণ পরিস্থিতিতে আবহাওয়ার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ । দীপাবলির পর কলকাতায় বৃষ্টি হওয়ায় সেখানকার বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ কিছুটা কমেছে । সাময়িকভাবে বাতাসের গুণমানের উন্নতি হয়েছে । তাই বাতাসে জল ছেটানো খুবই প্রয়োজন ।
বুঝেশুনে বাজি ছটপুজোয়
দীপাবলির পরেও বাজি ফাটানো চলছে । ছটপুজোর সময় ফের ব্যাপকভাবে আতসবাজি ও শব্দবাজির ব্যবহার হয়, তাহলে পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে ? শিল্পাঞ্চলের বাতাসে আগে থেকেই দূষণের চাপ রয়েছে । তার সঙ্গে উৎসবের অতিরিক্ত ধোঁয়া যুক্ত হলে শিশু, বয়স্ক, শ্বাসকষ্টের রোগী এবং হৃদরোগীদের সমস্যা বাড়তে পারে । একই সঙ্গে শহরের গাছপালা, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর উপরেও তার প্রভাব পড়বে । উৎসব অবশ্যই মানুষের আনন্দের বিষয় । কিন্তু সেই আনন্দ যেন অন্যের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি কিংবা পরিবেশের ক্ষতির কারণ না হয়ে ওঠে, সেটাই এখন পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।