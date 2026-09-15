অসুস্থ বাবাকে রাস্তায় ফেলে চম্পট ছেলের ! বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করাল পুলিশ

অসুস্থ বাবাকে রাস্তায় ফেলে চম্পট ছেলের ! বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করাল পুলিশ
Son Abandoned Septuagenarian Father: দক্ষিণ দমদম পুরসভার নাগেরবাজার এলাকার ঘটনা ৷ বৃদ্ধের নাম জগন্নাথ জানা ৷ ছেলে দেবাশিস জানার সন্ধান করছে পুলিশ ৷
Published : September 15, 2026 at 3:59 PM IST
নাগেরবাজার, 15 সেপ্টেম্বর: রাস্তার পাশের দোকানের শেড ৷ তার নিচেই শুয়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধ ৷ পরনে নোংরা হাফপ্যান্ট ও টি-শার্ট ৷ দেখেই বোঝা যায়, দীর্ঘদিন স্নান করেননি তিনি ৷ সোমবার রাত ন’টা নাগাদ রাস্তায় টহল দিতে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে নাগেরবাজার থানার এক পুলিশকর্মীর ৷
তিনি এগিয়ে যান বৃদ্ধের দিকে ৷ জানতে চান, ‘‘কী নাম আপনার ?’’ ভাঙা গলায় জবাব আসে, ‘‘জগন্নাথ জানা । আমাকে সবাই চেনে ।’’ তার পরই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ৷ বৃদ্ধের দাবি, তাঁর ছেলে তাঁকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গিয়েছে ৷ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷
সত্তরোর্ধ ওই বৃদ্ধের দাবির সত্যতা কতটা, তা জানতে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ৷ কিন্তু তার থেকেও জরুরি ছিল তাঁর চিকিৎসা ৷ সেই কারণে রাতেই ওই বৃদ্ধকে পুলিশ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে ৷ আপাতত তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বৃদ্ধের আদি বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল থানার বামনবার এলাকায় । বর্তমানে দমদমের অজয়নগরের কালীমন্দিরের কাছে ছেলে দেবাশিস জানার সঙ্গে থাকতেন তিনি । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জগন্নাথের প্রথম পক্ষের সন্তান মারা গিয়েছেন । দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের পরে দেবাশিসের জন্ম । পরে দ্বিতীয় স্ত্রীও তাঁকে ছেড়ে চলে যান । এর পরেই বৃদ্ধের উপর অত্যাচার শুরু হয় । শুধু তাই নয়, স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, সম্পত্তির দখল নিতেই বৃদ্ধকে রাস্তায় ফেলে চলে গিয়েছেন তাঁর ছেলে ।
ঠিক কবে জগন্নাথ জানাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তা জানা যায়নি । তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী মামুদ আলির দাবি, গত এক সপ্তাহ ধরে বৃদ্ধকে দেখছেন তাঁরা । কেউ কিছু দিলে খান, না হলে ওই ভাবেই শুয়ে থাকেন । পুলিশি উদ্যোগে ওই বৃদ্ধের চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় খুশি সকলেই ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘আমাদের গাড়ি রাতে যেমন টহল দেয়, তেমনি টহল দিচ্ছিল ৷ সেই সময় আমাদের কর্তব্যরত যে অফিসাররা ছিলেন, তাঁরাই ওই বৃদ্ধকে পড়ে থাকতে দেখেন এবং তখনই আমরা খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করি ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘জগন্নাথ জানার সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল, কেন তাঁকে রাস্তায় ফেলে যাওয়া হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বৃদ্ধ সেই অর্থে কথা বলতে পারছেন না ৷ তবে যেটুকু জানতে পারা গিয়েছে, তা হল - তাঁর ছেলে তাঁকে ওই রাস্তায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল । তাই বৃদ্ধ পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন থাকবেন । তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে । তবে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ।’’
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