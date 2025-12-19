ডিভিসি-র জলাধারগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষায় AI ড্রোন নিয়ে হাজির বিদেশি বিশেষজ্ঞরা

ডিভিসি-র জলাধারগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষায় AI ড্রোন নিয়ে হাজির বিদেশি বিশেষজ্ঞরা
ডিভিসি-র সমস্ত বাঁধ বা জলাধারগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে 6 সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল ৷ পাঞ্চেত, মাইথন, কোনার এবং তিলাইয়া ড্যামের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে ৷
আসানসোল, 19 ডিসেম্বর: এবার এআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ডিভিসি-র বিভিন্ন জলাধারের স্ট্রাকচারাল সেফটি সার্ভের কাজ করা হবে ৷ এর জন্য কানাডা ও জার্মানি থেকে 6 সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল ভারতে এসেছে ৷ তাঁরাই এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সজ্জিত ড্রোন ব্যবহার করে মাইথন, পাঞ্চেত-সহ ঝাড়খণ্ডে থাকা ডিভিসি-র সব জলাধারের বর্তমান অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করবেন ৷
মূলত, জলাধারগুলির কী অবস্থা, কতটা সুরক্ষিত, সেগুলির আয়ু কতদিনের, সব খতিয়ে দেখবেন বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা ৷ সেই অনুযায়ী তাঁরা একটি রিপোর্ট পেশ করবেন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে ৷ ডিভিসি সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করবে ৷
ডিভিসি-র জলাধারগুলি কেন তৈরি হয়েছিল ?
সালটা ছিল 1942 ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয় ৷ সেই বন্যার ফলে কলকাতা-সহ পুরো রাজ্য বাকি রাজ্যগুলির থেকে প্রায় 10 সপ্তাহের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ৷ সেই বন্যা দেখে ঘুম ছুটে গিয়েছিল ব্রিটিশদের ৷ তখন ব্রিটিশরা আমেরিকার টেনেসি রিভার ভ্যালি অথরিটির সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ডব্লুউ এল ভুর্ডের শরণাপন্ন হয় ৷ তিনিই 1945 সালে দামোদর ও বরাকর নদীতে বাঁধের পরিকল্পনা করেন ৷ কিন্তু, পরিকল্পনাই সার ৷ ব্রিটিশ আমলে বাঁধ বা জলাধার কিছুই তৈরি হয়নি ৷
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 1948 সালে তৈরি হয় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি ৷ পরিকল্পনা মাফিক 1953 সালে ঝাড়খণ্ডে প্রথম তৈরি হয় তিলাইয়া জলাধার ৷ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে এরপর একে-একে মাইথন (1957), পাঞ্চেত (1959) ও কোনার ড্যাম তৈরি হয় ৷
মাইথন জলাধার মূলত বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তৈরি হয়েছিল ৷ বর্তমান বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমা ও তৎকালীন বিহার রাজ্যের ধানবাদ জেলায় বরাকর নদীর উপর তৈরি করা হয় মাইথন বাঁধ ৷ মাইথনেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ভূগর্ভস্থ পাওয়ার স্টেশন রয়েছে, যা প্রায় 60,000 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ৷ অন্যদিকে, পাঞ্চেত বাঁধ বা জলাধার দামোদর নদীর উপর অবস্থিত ৷ সেটিরও অবস্থান বর্তমান বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানার ধানবাদ জেলায় ৷ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই বাঁধের নির্মাণ করা হয় ৷
এই দুই বাঁধ থেকে ছাড়া জলে বাংলায় বন্যা
রাজ্য ও ডিভিসি-র সংঘাত বহুদিনের ৷ প্রতিবারই পাঞ্চেত ও মাইথন থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়ার ফলে রাজ্যে প্লাবন হয় বলে অভিযোগ তোলে সরকার ৷ বর্ধমান, হুগলি-সহ বিভিন্ন জেলা ডুবে যায় ডিভিসি-র ছাড়া জলে ৷ ডিভিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঞ্চেত ও মাইথন থেকে যে জল ছাড়া হয়, তা দুর্গাপুর ব্যারেজের উপর চাপ তৈরি করে ৷ তখন দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়তে বাধ্য হয় ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ৷ ফলে রাজ্যে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷
আর প্রতিবছরই জল ছাড়ার পরে ডিভিসি এবং সরকারের মধ্যে সংঘাতের ছবিটা কার্যত গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে রাজ্যবাসীর ৷ রাজ্য দোষারোপ করে, ডিভিসি রাজ্যকে না-জানিয়ে জল ছেড়েছে ৷ তবে, এই জল ছাড়ার পিছনে ঝাড়খণ্ডের দিকে বেশি বৃষ্টিপাতের পরিমাণও দায়ী ৷ ঝাড়খণ্ডে ডিভিসি-র কোনার এবং তিলাইয়া ড্যাম থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হলে জল ছাড়া হয় ৷
এই দুই ড্যামের জল এসে জমা হয় পাঞ্চেত ও মাইথনে ৷ ফলে এই দু’টি ড্যামেও বিপজ্জনক সীমার উপরে জল উঠে গেলে, তা ছাড়তে বাধ্য হয় ডিভিসি ৷ এইভাবেই রাজ্যে প্লাবনের পরিস্থিতি তৈরি হয় প্রতিবছর ৷ উল্লেখ্য, এর আগে একবার মাইথন ও পাঞ্চেত এবং তিলাইয়া ও কোনারের মাঝে আরেকটি করে জলাধার তৈরির ভাবনাচিন্তা করা হয়েছিল ৷ যদিও, তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷
মাইথন ও পাঞ্চেতের আয়ু কতদিন ?
ডিভিসি-র মাইথন জলাধার 1957 সালে এবং পাঞ্চেত জলাধার 1959 সালে তৈরি হয়েছিল ৷ ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, সেই সময় বলা হয়েছিল, এই জলাধার দু’টির আয়ু 100 বছরের ৷ অর্থাৎ, এখন বাঁধ দু’টির বয়স যথাক্রমে 68 ও 66 বছর ৷ প্রবীণ এই বাঁধ দু’টির আয়ু আর মাত্র 35 বছর !
যদিও সেই আশঙ্কা এখন নেই বলে ডিভিসি সূত্রে খবর ৷ অতীতে ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের দিয়ে একাধিকবার এই দু’টি জলাধারের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয়েছে। সব কিছু খতিয়ে দেখে ওই বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিয়েছেন 35 বছর নয়, আরও অন্তত 70 বছর টিকে থাকবে বাঁধ দু’টি ৷
বাঁধগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বিদেশি পর্যবেক্ষক দল
বৃদ্ধ এই দু’টি বাঁধ-সহ ঝাড়খণ্ডের তিলাইয়া আর কোনার ড্যামের স্বাস্থ্য কেমন, তা এআই প্রযুক্তি দ্বারা আধুনিক উপায়ে পর্যবেক্ষণ করতে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা হয়েছে ৷ ডিভিসি-র চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমারের উদ্যোগে কানাডা ও জার্মানি থেকে এসেছেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ৷ সঙ্গে রয়েছেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞরাও ৷ তৈরি হয়েছে 6 সদস্যের দলও ৷
সম্প্রতি দুর্গাপুরে এসেছিলেন এস সুরেশ কুমার ৷ সেখানে তিনি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানান ৷ বিদেশি পর্যবেক্ষকের সঙ্গে দেশীয় এক্সপার্টরাও আছেন এই পর্যবেক্ষক দলে ৷ তাঁরা হলেন, কানাডার সার্ভেয়র টার্নার গুলিকসন, আর্টেম শেভচেঙ্কো, কুঞ্জন প্যাটেল, রাহুল মাকওয়ানা, হেমন্ত দেশাই এবং আর্ট টাম ৷
কানাডার সার্ভেয়ার টার্নার গুলিকসন সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, "কানাডায় আমরা দীর্ঘদিন ধরে জলাধারগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে আসছি ৷ কোথাও কোনও ত্রুটি দেখা গেলে, তা আগেই ধরা পড়ে ৷ ফলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায় ৷ এক্ষেত্রে মাইথন দিয়ে এই পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করা হবে ৷ পরে ধীরে-ধীরে সব ড্যামগুলিতেই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার কাজ হবে ৷"
স্ট্রাকচারাল সেফটি সার্ভে আসলে কী ?
ডিভিসির জনসংযোগ বিভাগের আধিকারিক বলেন, "ছয় বিশেষজ্ঞ দল খুব দ্রুত এই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করবেন ৷ এই পর্যবেক্ষণে মূলত এআই দ্বারা চালিত ড্রোন ব্যবহার করে, ড্যামের স্ট্রাকচারাল সেফটি সার্ভে করা হবে ৷ কাজটি জার্মানির একটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংস্থা এবং কানাডার একটি ইন্সপেকশন সফটওয়্যার সংস্থার বিশেষজ্ঞরা করবেন ৷ একাধিক এআই-ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে ড্যামের চারপাশ ও মূল কাঠামো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হবে ৷ ড্যামের কোথাও কোনও ফাটল হয়েছে কি না, দুর্বল কোনও অংশ আছে কি না, কাঠামোগত কোনও ত্রুটি রয়েছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা হবে ৷"
ডিভিসি-র মতে, এর ফলে ড্যামগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে ৷ যদি কোনও সংস্কারের প্রয়োজন হয়, সেই সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত রিপোর্ট ডিভিসি-র কাছে জমা করবে বিশেষজ্ঞ দল ৷ ডিভিসি সেই মতো ড্যামের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করবে ৷