ETV Bharat / state

সিকিমে AI-ভিত্তিক অনলাইন পারমিট ব্যবস্থা ! স্বাগত জানালেন উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীরা

সিকিম সরকারের এআই-ভিত্তিক অনলাইন পারমিট ব্যবস্থার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েও বেশকিছু প্রশ্ন তুলেছেন উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷

Sikkim online permit
রাজস্ব ক্ষতি রুখতে সিকিমে আসছে এআই-ভিত্তিক অনলাইন পারমিট ব্যবস্থা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 6:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

সিকিম/শিলিগুড়ি 19 অগস্ট: সিকিমের পর্যটন খাতে একটি বড় পরিবর্তনের সূচনা হতে চলেছে । পাহাড়ি এই রাজ্যের পর্যটন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, গতিশীল এবং সুরক্ষিত করতে সরকার একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চালিত 'ইন্টিগ্রেটেড অনলাইন পারমিট সিস্টেম' চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । মূলত পারমিট ব্যবস্থাপনার গলদ এবং কোটি কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের রাজস্ব ক্ষতি বন্ধ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । যদিও সিকিম প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷

সিকিমে পর্যটকদের আনাগোনা

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালে সিকিমে মোট 17.12 লাখ পর্যটক এসেছিলেন এবং 2026 সালের মে মাসের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ইতিমধ্যে 10 লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে । তবে বিপুল পরিমাণ পর্যটক আসার পরেও রাজ্যের সরকারি কোষাগারে সঠিক পরিমাণ রাজস্ব জমা হচ্ছে না । বিশেষ করে 2025 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেবল নাথুলাতেই প্রায় 15.67 লক্ষ পর্যটক ভ্রমণ করেছিলেন । মাথাপিছু 200 টাকা পারমিট ফি অনুযায়ী যেখানে প্রায় 31 কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব জমা হওয়ার কথা ছিল ৷ সেখানে এসে পৌঁছেছে মাত্র 3 কোটি টাকা । অর্থাৎ কেবল নাথুলা সার্কিট থেকেই প্রায় 27 কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি বা 'রেভিনিউ লিক' হয়েছে ।

সিকিমে আসছে AI-ভিত্তিক অনলাইন পারমিট ব্যবস্থা, স্বাগত জানালেন উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা (ইটিভি ভারত)

সরকারের হাতছাড়া রাজস্ব

শতকরা হিসাবে সরকারের প্রায় 77 শতাংশ রাজস্বই মাঝপথে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, যা প্রতি বছর রাজ্যকে বড় ধরনের আর্থিক লোকসানের মুখে ফেলছে । আর কেবল নাথুলাই নয়, ছাঙ্গু লেক কিংবা উত্তর সিকিমের মতো অন্যান্য সংরক্ষিত এলাকাগুলোতেও একইভাবে রাজস্ব চুরি বা ক্ষতি হচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । এই অনিয়ম প্রতিরোধে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং (গোলে) স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত এই অনলাইন পারমিট ব্যবস্থাটি বর্তমানে আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে এবং এটি এখনও চূড়ান্তভাবে কার্যকর করা হয়নি । স্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়েই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।

Sikkim online permit
সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং (নিজস্ব ছবি)

সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস

মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন, রাজ্য সরকার কোনও বেসরকারি সংস্থাকে এই ব্যবস্থা বিক্রি বা হস্তান্তর করে দিচ্ছে না । যে সংস্থাকে এই এআই-ভিত্তিক পোর্টাল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হবে, তারা কেবল একটি 'সার্ভিস প্রোভাইডার' বা সেবা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করবে । পারমিটের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা এবং তথ্য থাকবে পর্যটন বিভাগের হাতেই । সিকিমের কোনও স্থানীয় যোগ্য যুবক বা সংস্থা যদি প্রয়োজনীয় শর্ত মেনে এই এআই প্রযুক্তি পরিচালনা করতে চান, তবে সরকার তাঁদেরও স্বাগত জানাবে ।

Sikkim online permit
সিকিম (নিজস্ব ছবি)

অনলাইন পারমিটের খুঁটিনাটি

স্থানীয় পর্যটন ব্যবসাকে উৎসাহিত করতে এবং বহিরাগত এজেন্টদের একচেটিয়া প্রভাব রুখতে এই পোর্টালে 'জিও-ফেন্সিং' প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে । এর ফলে সিকিমের বাইরের অঞ্চল (যেমন কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই বা শিলিগুড়ি) থেকে সরাসরি কোনও বহিরাগত এই পোর্টাল থেকে পারমিট নিতে পারবে না । কেবল সিকিমে নিবন্ধিত স্থানীয় ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্টদেরই পারমিট আবেদনের অধিকার দেওয়া হবে ।

Sikkim online permit
সিকিম (নিজস্ব ছবি)

প্রস্তাবিত এই নিয়ম সিকিমের সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য নয় । এটি কেবল নির্দিষ্ট কিছু 'সংরক্ষিত এলাকা' যেমন ছাঙ্গু লেক, নাথুলা, বাবা মন্দির, লাচেন, লাচুং, ইয়ুমথাং এবং গুরুডোংমারের মতো স্থানের জন্য কার্যকর করা হবে । এছাড়া উত্তর সিকিমের 'টুং'-এর পরবর্তী অংশে যাওয়া গাড়ির জন্য এটি লাগু হবে । গ্যাংটকের আশেপাশের দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই পারমিটের প্রয়োজন পড়বে না । বাইরের রাজ্য থেকে আসা পর্যটকদের গাড়ি কেবল গ্যাংটক পর্যন্ত আসতে পারবে । সংরক্ষিত এলাকায় যেতে হলে স্থানীয় রেজিস্টার্ড গাড়ি এবং ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমেই পারমিট সংগ্রহ করতে হবে ।

Sikkim online permit
সিকিম (নিজস্ব ছবি)

কাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পারমিট ?

সিকিমের স্থায়ী বাসিন্দা, সেনাবাহিনী এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ অতিথিদের জন্য এই পারমিট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকবে । পর্যটকদের দেওয়া পারমিট ফি সরাসরি পর্যটন বিভাগের তহবিলে জমা পড়বে । অন্যদিকে, পর্যটকদের অতিরিক্ত চাপ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়েছে । পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বহন ক্ষমতা বজায় রাখতে এই এআই-ট্র্যাকিং ব্যবস্থা বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে সিকিম সরকার । একইসঙ্গে রাজ্য সরকার 'সিকিম অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্ট 2026'-এর প্রচারমূলক লোগো উন্মোচন করেছে, যা চলতি বছরের 1 থেকে 7 নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ।

Sikkim online permit
সিকিম (নিজস্ব ছবি)

সব মিলিয়ে, রাজস্ব ঘাটতি মেটানো, স্থানীয়দের স্বার্থরক্ষা এবং ডিজিটাল স্বচ্ছতা আনাই সিকিম সরকারের এই প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য । তবে সিকিমের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেছেন উত্তরের পর্যটন বিশেষজ্ঞ থেকে ট্যুর অপারেটররা । সিকিমের পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে উত্তরের পর্যটন সার্কিটের মধ্যেই ধরা হয়ে থাকে বা পর্যটকরা ধরে থাকেন । এই অনলাইন পারমিটের ক্ষেত্রে উত্তরের বা সিকিমের বাইরের পর্যটন ব্যবসায়ীদের ব্রাত্য রাখায় উত্তরবঙ্গের পর্যটনেও প্রভাব পরবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।

Sikkim online permit
সিকিম (নিজস্ব ছবি)

পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতামত

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির পর্যটন বিভাগের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যাল বলেন, "সিকিমকে ভুলে গেলে চলবে না যে উত্তরবঙ্গের পর্যটন সার্কিটে সেই রাজ্যটি আসে । যারা দার্জিলিং, কালিম্পং কিংবা উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসেন তাদেরই সিংহভাগ সিকিমে বেড়াতে যান । তবে রাজস্ব ক্ষতি ও দালালরাজ রুখতে সরকারি পোর্টাল নিয়ে আসাটা ভালো । এতে একসঙ্গে সমস্ত পারমিট মিলবে । তাতে পর্যটকদের হয়রানি কমবে ।"

Sikkim online permit
সিকিম (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্র বলেন, "সিকিম যে পোর্টালে ট্যুর অপারেটর বা ট্রাভেল এজেন্সিদের অনুমতি দেবে তার থেকে পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা রাখলে তার বিরূপ প্রভাব পড়বে । কারণ উত্তরবঙ্গে যেসব পর্যটকরা আসেন তাঁরাই সিকিমে ঘুরতে যান । উত্তরবঙ্গ ছাড়া সিকিমে যাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব না । আর সিকিমে এমনিতেই আগে থেকে কিছু ক্ষেত্রে অনলাইন পারমিটের ব্যবস্থা রয়েছে । তাহলে রাজস্ব ক্ষতি হলে সেটা সিকিমের আমলা, কর্মী বা ট্রাভেল এজেন্টরা করেছেন । সরলিকরণ করাটা ভালো, কিন্তু এতে যেন পর্যটকদের হয়রানি না বৃদ্ধি হয় সেটা সিকিম প্রশাসনে দেখতে হবে ।"

Sikkim online permit
সিকিমের পর্যটন (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

SIKKIM TOURISM
SIKKIM ONLINE PERMIT
সিকিম
সিকিমে অনলাইন পারমিট
SIKKIM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.