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বাংলার মিষ্টি সম্প্রীতির বাহক ! আহিরীটোলার পুজোর থিম এবার 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে'

Ahiritola Sarbojonin Theme: দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ চমকও রাখার পরিকল্পনা রয়েছে উদোক্তাদের ৷ সব তথ্য রইল সৌমিতা ভট্টাচার্য ও মনজিৎ দাসের বিশেষ প্রতিবেদনে ৷

Ahiritola Sarbojonin 2026
আহিরীটোলা সর্বজনীনের মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2026 at 6:38 PM IST

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কলকাতা, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে উৎসব, পরিবার আর সম্পর্কের টান । পুজোর দিনগুলিতে নতুন জামাকাপড়ের পাশাপাশি মিষ্টির বাক্সও যেন বাঙালির আবেগের অন্যতম অংশ । আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া, প্রিয়জনের হাতে মিষ্টি তুলে দেওয়া কিংবা পুজোর ভোগ-সবেতেই জড়িয়ে রয়েছে মিষ্টির স্বাদ । সেই মিষ্টির সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক, বাংলার সংস্কৃতি এবং পারিবারিক সম্প্রীতিকেই এবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপে তুলে ধরছে আহিরীটোলা সর্বজনীন

87তম বর্ষে আহিরীটোলা সর্বজনীনের পুজো ৷ এ বছরের ভাবনা-'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে' । থিম শিল্পী মানস দাস ৷ তাঁর কথায়, বাংলার মিষ্টি শুধু খাবার নয়, বাংলার সংস্কৃতি এবং সম্প্রীতিরও বাহক । সেই ভাবনা থেকেই এবার মিষ্টিকে কেন্দ্র করে কাজ করেছেন তিনি । মানস দাস বলেন, "আমাদের বাংলার মিষ্টি বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার সম্প্রীতিকে বহন করে । সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে, আহিরীটোলার ইতিহাসের সঙ্গে এই ভাবনাটার একটা যোগ রয়েছে ।"

বাংলার মিষ্টি সম্প্রীতির বাহক ! আহিরীটোলায় এবার 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে' (ইটিভি ভারত)

আহিরীটোলার নামের মধ্যেও মিষ্টির ইতিহাসের একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছেন শিল্পী । তাঁর কথায়, "আহির শব্দের সঙ্গে গোয়ালার একটা সম্পর্ক রয়েছে । আমরা ধরে নিতে পারি, এখানে একসময় অনেক গোয়ালা ছিল । সেই গোয়ালা থেকেই দুধ, দুধ ফুটিয়ে ছানা, মাখন, ঘি-মিষ্টি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ তৈরি হত । হয়তো এখন সেই গোয়ালা নেই, কিন্তু আহিরীটোলা এবং উত্তর কলকাতা অঞ্চলে এখনও প্রচুর মিষ্টির দোকান রয়েছে । ময়রাদের একটা আলাদা জগৎজোড়া নাম রয়েছে ।"

কিভাবে সাজছে আহিরীটোলার মণ্ডপ

সেই ইতিহাসের সূত্র ধরেই মণ্ডপে মিষ্টি তৈরির প্রক্রিয়াকেও তুলে ধরা হচ্ছে । শিল্পী মানস দাস বলেন, "আমি শুরুতেই একটা বড় বারকোশ দেখাচ্ছি । মিষ্টি তৈরির যে প্রক্রিয়া, সেখানে বারকোশ একটা প্রধান উপকরণ । তার পাশে একটা মন্দিরের মতো করে সিংহাসন তৈরি করছি । আসলে একটা মিষ্টির দোকানকে মন্দিরের মতো করে রূপান্তর করার চেষ্টা করছি ।"

Ahiritola Sarbojonin
মণ্ডপে মিষ্টি তৈরির প্রক্রিয়াকেও তুলে ধরা হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

কেন মিষ্টির দোকানকে মন্দিরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ? শিল্পীর ব্যাখ্যা, "দেবদেবীর ভোগও তো অনেক সময় মিষ্টির দোকান থেকেই আসে । কালীঘাটের মাকে ছানার রসগোল্লা দেওয়া হয়, দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে ক্ষীরের সন্দেশ দেওয়া হয়, তারাপীঠের তারামাকে ল্যাংচা দিয়ে ভোগ দেওয়ার প্রচলন রয়েছে । অর্থাৎ দেবীদের সঙ্গেও মিষ্টির একটা গভীর যোগ রয়েছে । প্রসাদের সঙ্গেও মিষ্টির সম্পর্ক রয়েছে । সেই জায়গা থেকেই এই ভাবনাটা এসেছে ।"

বাংলার মিষ্টির ঐতিহ্য মণ্ডপে

তবে শুধু বর্তমানের জনপ্রিয় মিষ্টি নয়, হারিয়ে যেতে বসা বাংলার মিষ্টির ঐতিহ্যকেও ফিরিয়ে আনতে চাইছেন শিল্পী । মণ্ডপের ভিতরে পুরনো বাংলার বিভিন্ন মিষ্টির ছবি ও পেইন্টিং থাকবে । মানস দাস বলেন, "আমাদের যে পুরনো বাংলার মিষ্টি ছিল, যেমন তালশাঁস, জলভরা সন্দেশ-আরও অনেক মিষ্টি রয়েছে, যেগুলো এখন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে । এখন তো কেক-পেস্ট্রির যুগ । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঙালি নিজেদের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে ।"

Ahiritola Sarbojonin
মিষ্টির দোকানকে মন্দিরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

নতুন প্রজন্মের কাছে সেই হারিয়ে যাওয়া স্বাদকে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য । শিল্পীর কথায়, "মিষ্টিটাকে আমি একটু অন্যরকমভাবে দেখিয়ে এই সময়ের মানুষের কাছে, বিশেষ করে এখনকার জেনারেশনের সামনে তুলে ধরতে চাই । বাংলার মিষ্টি বাংলার সম্পদ । আমরা হয়তো এখন কেক-পেস্ট্রির দিকে দৌড়াই, কিন্তু বাংলার দই, মিষ্টি, রসগোল্লার মতো জিনিস সারা ভারত এমনকী সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত ।" মানস দাস আরও বলেন, "নকুড়চন্দ্র, ভীম নাগ, কে সি দাস-এঁদের নাম ভারতজুড়ে বিখ্যাত । বিদেশেও বাংলার মিষ্টির নাম রয়েছে । এই পুরো বিষয়টাকেই আমার কাজের মধ্যে ধরার চেষ্টা করছি ।"

কেমন হচ্ছে প্রতিমা ?

অন্যদিকে প্রতিমাশিল্পী সুব্রত মৃধার ভাবনায় এই 'মিষ্টি' আরও বেশি করে পারিবারিক । তাঁর কথায়, "মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে বলতে এখানে আমাদের বাংলার মিষ্টি এবং বাংলার সংস্কৃতি-দুটোকেই ধরা হয়েছে । মিষ্টিটা যেভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে কোনও অনুষ্ঠান, সুসম্পর্ক, আত্মীয়তা বা মৈত্রীর ক্ষেত্রেই মিষ্টি থাকে ।"

সেই সম্পর্কের আবহেই মা দুর্গাকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে । সুব্রত মৃধা বলেন, "আমাদের ঘরের মধ্যে একটা পরিবার নিয়ে আমরা যেরকম সম্প্রীতি বা সুসম্পর্কের মধ্যে বাস করি, সেরকমভাবেই মা দুর্গাকে এখানে দেখানো হয়েছে । তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে এখানে উপস্থিত রয়েছেন । একটা মিষ্টি সম্পর্ক এবং মিষ্টি একটা পরিবার-এই ভাবনাটাই এখানে রয়েছে ।"

Ahiritola Sarbojonin
প্রতিমাতে থাকছে চমক (ইটিভি ভারত)

পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে অবশ্য আবহাওয়ার কারণে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে শিল্পীদের । সুব্রত মৃধা বলেন, "এ বছর ওয়েদারটা খুবই বিক্ষিপ্ত । এখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে । প্রথম থেকেই আবহাওয়া খারাপ গিয়েছে । শুরু থেকেই আমাদের একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে । যার জন্য হয়তো কাজ অনেকটা প্রথম দিকে পিছিয়ে গিয়েছিল ।"

মণ্ডপে থাকছে চমক

পুজোর উদ্যোক্তা সুরজিতকুমার দে-ও আহিরীটোলার ইতিহাস এবং মিষ্টির সঙ্গে এলাকার সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন । তিনি বলেন, "আহিরীটোলা উত্তর কলকাতার একটা বনেদি জায়গা । এর একটা পুরনো ইতিহাস রয়েছে । সেই ইতিহাসকে মাথায় রেখেই আমরা এগিয়েছি । এ বছর আমাদের শিল্পী মানস দাস এবং প্রতিমাশিল্পী সুব্রত মৃধা ।" তাঁর কথায়, "আমরা প্রত্যেক বছরই একটা নতুন অন্বেষণের জন্য এগিয়ে যাই । এ বছরও সেই ভাবনা থেকেই 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে' । উত্তর কলকাতা মিষ্টির জন্য বিখ্যাত । এখানে বহু বড় বড় মিষ্টির দোকান রয়েছে । আমরা ডান দিকে, বাঁ দিকে যেদিকেই যাই, সেখান থেকেই মিষ্টির আস্বাদ পেতে পারি ।"

দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ চমকও রাখার পরিকল্পনা রয়েছে । উদ্যোক্তার কথায়, "লাইভ পারফরম্যান্স হয়তো থাকবে কিছু । সবটাই এখন বলা যায় না । গতবারও আমাদের লাইভ পারফরম্যান্স ছিল । এ বছরও সেই ভাবনা নিয়ে এগোচ্ছি । তবে শিল্পী কীভাবে এটাকে বাস্তবায়িত করবেন, সেটা তাঁর ভাবনার উপরই নির্ভর করছে ।"

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DURGA PUJA 2026
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আহিরীটোলা সর্বজনীনের পুজো
দুর্গাপুজোর থিম
AHIRITOLA SARBOJONIN PUJA

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