বাংলার মিষ্টি সম্প্রীতির বাহক ! আহিরীটোলার পুজোর থিম এবার 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে'

বাংলার মিষ্টি সম্প্রীতির বাহক ! আহিরীটোলার পুজোর থিম এবার 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে'
Ahiritola Sarbojonin Theme: দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ চমকও রাখার পরিকল্পনা রয়েছে উদোক্তাদের ৷ সব তথ্য রইল সৌমিতা ভট্টাচার্য ও মনজিৎ দাসের বিশেষ প্রতিবেদনে ৷
Published : October 4, 2026 at 6:38 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে উৎসব, পরিবার আর সম্পর্কের টান । পুজোর দিনগুলিতে নতুন জামাকাপড়ের পাশাপাশি মিষ্টির বাক্সও যেন বাঙালির আবেগের অন্যতম অংশ । আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া, প্রিয়জনের হাতে মিষ্টি তুলে দেওয়া কিংবা পুজোর ভোগ-সবেতেই জড়িয়ে রয়েছে মিষ্টির স্বাদ । সেই মিষ্টির সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক, বাংলার সংস্কৃতি এবং পারিবারিক সম্প্রীতিকেই এবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপে তুলে ধরছে আহিরীটোলা সর্বজনীন ।
87তম বর্ষে আহিরীটোলা সর্বজনীনের পুজো ৷ এ বছরের ভাবনা-'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে' । থিম শিল্পী মানস দাস ৷ তাঁর কথায়, বাংলার মিষ্টি শুধু খাবার নয়, বাংলার সংস্কৃতি এবং সম্প্রীতিরও বাহক । সেই ভাবনা থেকেই এবার মিষ্টিকে কেন্দ্র করে কাজ করেছেন তিনি । মানস দাস বলেন, "আমাদের বাংলার মিষ্টি বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার সম্প্রীতিকে বহন করে । সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে, আহিরীটোলার ইতিহাসের সঙ্গে এই ভাবনাটার একটা যোগ রয়েছে ।"
আহিরীটোলার নামের মধ্যেও মিষ্টির ইতিহাসের একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছেন শিল্পী । তাঁর কথায়, "আহির শব্দের সঙ্গে গোয়ালার একটা সম্পর্ক রয়েছে । আমরা ধরে নিতে পারি, এখানে একসময় অনেক গোয়ালা ছিল । সেই গোয়ালা থেকেই দুধ, দুধ ফুটিয়ে ছানা, মাখন, ঘি-মিষ্টি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ তৈরি হত । হয়তো এখন সেই গোয়ালা নেই, কিন্তু আহিরীটোলা এবং উত্তর কলকাতা অঞ্চলে এখনও প্রচুর মিষ্টির দোকান রয়েছে । ময়রাদের একটা আলাদা জগৎজোড়া নাম রয়েছে ।"
কিভাবে সাজছে আহিরীটোলার মণ্ডপ
সেই ইতিহাসের সূত্র ধরেই মণ্ডপে মিষ্টি তৈরির প্রক্রিয়াকেও তুলে ধরা হচ্ছে । শিল্পী মানস দাস বলেন, "আমি শুরুতেই একটা বড় বারকোশ দেখাচ্ছি । মিষ্টি তৈরির যে প্রক্রিয়া, সেখানে বারকোশ একটা প্রধান উপকরণ । তার পাশে একটা মন্দিরের মতো করে সিংহাসন তৈরি করছি । আসলে একটা মিষ্টির দোকানকে মন্দিরের মতো করে রূপান্তর করার চেষ্টা করছি ।"
কেন মিষ্টির দোকানকে মন্দিরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ? শিল্পীর ব্যাখ্যা, "দেবদেবীর ভোগও তো অনেক সময় মিষ্টির দোকান থেকেই আসে । কালীঘাটের মাকে ছানার রসগোল্লা দেওয়া হয়, দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে ক্ষীরের সন্দেশ দেওয়া হয়, তারাপীঠের তারামাকে ল্যাংচা দিয়ে ভোগ দেওয়ার প্রচলন রয়েছে । অর্থাৎ দেবীদের সঙ্গেও মিষ্টির একটা গভীর যোগ রয়েছে । প্রসাদের সঙ্গেও মিষ্টির সম্পর্ক রয়েছে । সেই জায়গা থেকেই এই ভাবনাটা এসেছে ।"
বাংলার মিষ্টির ঐতিহ্য মণ্ডপে
তবে শুধু বর্তমানের জনপ্রিয় মিষ্টি নয়, হারিয়ে যেতে বসা বাংলার মিষ্টির ঐতিহ্যকেও ফিরিয়ে আনতে চাইছেন শিল্পী । মণ্ডপের ভিতরে পুরনো বাংলার বিভিন্ন মিষ্টির ছবি ও পেইন্টিং থাকবে । মানস দাস বলেন, "আমাদের যে পুরনো বাংলার মিষ্টি ছিল, যেমন তালশাঁস, জলভরা সন্দেশ-আরও অনেক মিষ্টি রয়েছে, যেগুলো এখন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে । এখন তো কেক-পেস্ট্রির যুগ । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঙালি নিজেদের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে ।"
নতুন প্রজন্মের কাছে সেই হারিয়ে যাওয়া স্বাদকে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য । শিল্পীর কথায়, "মিষ্টিটাকে আমি একটু অন্যরকমভাবে দেখিয়ে এই সময়ের মানুষের কাছে, বিশেষ করে এখনকার জেনারেশনের সামনে তুলে ধরতে চাই । বাংলার মিষ্টি বাংলার সম্পদ । আমরা হয়তো এখন কেক-পেস্ট্রির দিকে দৌড়াই, কিন্তু বাংলার দই, মিষ্টি, রসগোল্লার মতো জিনিস সারা ভারত এমনকী সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত ।" মানস দাস আরও বলেন, "নকুড়চন্দ্র, ভীম নাগ, কে সি দাস-এঁদের নাম ভারতজুড়ে বিখ্যাত । বিদেশেও বাংলার মিষ্টির নাম রয়েছে । এই পুরো বিষয়টাকেই আমার কাজের মধ্যে ধরার চেষ্টা করছি ।"
কেমন হচ্ছে প্রতিমা ?
অন্যদিকে প্রতিমাশিল্পী সুব্রত মৃধার ভাবনায় এই 'মিষ্টি' আরও বেশি করে পারিবারিক । তাঁর কথায়, "মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে বলতে এখানে আমাদের বাংলার মিষ্টি এবং বাংলার সংস্কৃতি-দুটোকেই ধরা হয়েছে । মিষ্টিটা যেভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে কোনও অনুষ্ঠান, সুসম্পর্ক, আত্মীয়তা বা মৈত্রীর ক্ষেত্রেই মিষ্টি থাকে ।"
সেই সম্পর্কের আবহেই মা দুর্গাকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে । সুব্রত মৃধা বলেন, "আমাদের ঘরের মধ্যে একটা পরিবার নিয়ে আমরা যেরকম সম্প্রীতি বা সুসম্পর্কের মধ্যে বাস করি, সেরকমভাবেই মা দুর্গাকে এখানে দেখানো হয়েছে । তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে এখানে উপস্থিত রয়েছেন । একটা মিষ্টি সম্পর্ক এবং মিষ্টি একটা পরিবার-এই ভাবনাটাই এখানে রয়েছে ।"
পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে অবশ্য আবহাওয়ার কারণে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে শিল্পীদের । সুব্রত মৃধা বলেন, "এ বছর ওয়েদারটা খুবই বিক্ষিপ্ত । এখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে । প্রথম থেকেই আবহাওয়া খারাপ গিয়েছে । শুরু থেকেই আমাদের একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে । যার জন্য হয়তো কাজ অনেকটা প্রথম দিকে পিছিয়ে গিয়েছিল ।"
মণ্ডপে থাকছে চমক
পুজোর উদ্যোক্তা সুরজিতকুমার দে-ও আহিরীটোলার ইতিহাস এবং মিষ্টির সঙ্গে এলাকার সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন । তিনি বলেন, "আহিরীটোলা উত্তর কলকাতার একটা বনেদি জায়গা । এর একটা পুরনো ইতিহাস রয়েছে । সেই ইতিহাসকে মাথায় রেখেই আমরা এগিয়েছি । এ বছর আমাদের শিল্পী মানস দাস এবং প্রতিমাশিল্পী সুব্রত মৃধা ।" তাঁর কথায়, "আমরা প্রত্যেক বছরই একটা নতুন অন্বেষণের জন্য এগিয়ে যাই । এ বছরও সেই ভাবনা থেকেই 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে' । উত্তর কলকাতা মিষ্টির জন্য বিখ্যাত । এখানে বহু বড় বড় মিষ্টির দোকান রয়েছে । আমরা ডান দিকে, বাঁ দিকে যেদিকেই যাই, সেখান থেকেই মিষ্টির আস্বাদ পেতে পারি ।"
দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ চমকও রাখার পরিকল্পনা রয়েছে । উদ্যোক্তার কথায়, "লাইভ পারফরম্যান্স হয়তো থাকবে কিছু । সবটাই এখন বলা যায় না । গতবারও আমাদের লাইভ পারফরম্যান্স ছিল । এ বছরও সেই ভাবনা নিয়ে এগোচ্ছি । তবে শিল্পী কীভাবে এটাকে বাস্তবায়িত করবেন, সেটা তাঁর ভাবনার উপরই নির্ভর করছে ।"