ETV Bharat / state

ভোটের আগে পুর-পরিষেবা জোর, বরাদ্দ কয়েকশো কোটি টাকা

2026 বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে পুর-পরিষেবায় জোর কলকাতা পুরনিগমের ৷ বরাদ্দ কয়েকশো কোটি টাকা ৷

Kolkata Municipal Corporation
ভোটের আগে পুর-পরিষেবা জোর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 9, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 জানুয়ারি: প্রতি বুথেই ক্যাম্প হয়েছিল আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের ৷ শুক্রবার আলোচনায় বসেছিলেন কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকরা। গলির একাধিক জায়গায় পেভারব্লক ঠিক করা, রাস্তা খারাপ, আলো নেই, জলের লাইন, জঞ্জাল সাফাই এমন ছোট ছোট অভিযোগ জানিয়েছিলেন এলাকার নাগরিকরা। ভোটের আগে সেই সব সমস্যা এবার দ্রুত সমাধানে বিপুল টাকা বরাদ্দ করল পুর বোর্ড।

শিবির চলাকালীন যে সব সমস্যার কথা নথিভুক্ত হয়ছে চলতি সপ্তাহে সেই কাজের বরাত দেওয়া শুরু হয়ছে । ইতিমধ্যে বেশ কিছু কাজ হয়েও গিয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় । বাকি কাজ শেষ হবে দ্রুত । কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, সম্প্রতি এই কাজের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় কী কাজের ওয়ার্ক-অর্ডার দেওয়া হবে, সেই নিয়ে বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা ৷ এর পরেই মেয়রের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। তারপর বরাদ্দ হয়েছে 220 কোটি টাকা ৷ এই টাকা রাজ্য সরকার দিয়েছে । ইতিমধ্যেই 50 কোটি টাকার কাজ প্রথম ধাপে হয়ে গিয়েছে ৷

কলকাতা কর্পোরেশনের সূত্রে খবর, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের শিবিরে প্রায় 15 হাজার সমস্যার কথা নথিভুক্ত করা হয়। ছোট ছোট কাজগুলি অভিযোগের কয়েকদিনের মধ্যেই করা হয়ছে শহরজুড়ে জাত জন্য 50 কোটির বেশি টাকা খরচ হয়ছে । এবার বাকি কাজের একটা বড় অংশ হবে যার জন্য 220 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কর্পোরেশন ৷ এর মধ্যে রয়েছে বস্তি, আলো, জল, জঞ্জাল, রাস্তা, উদ্যান সংক্রান্ত কাজ । আছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভিন্ন কাজ । জানা যাচ্ছে, এই দফায় কাজ শেষ হলে শেষ দফায় আরও 80 কোটি টাকা রাজ্যের তরফে পাড়ায় সমাধানে জন্য পেতে পারে কলকাতা কর্পোরেশন ৷

এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিক জানান, বুথ ভিত্তিক অভিযোগ এসেছে একদম ছোট ছোট কাজ যেগুলো সেগুলো ফেলে রাখা হয়নি। ছোটখাটো মেরামত কাজ মূলত করে ফেলা হয়েছে । আলো বদলানো এসব হয়ছে । এবার যে বড় অঙ্কের টাকা এসেছে এতে রাস্তা তৈরি, কংক্রিট করার কাজ, বসার জায়গা বা নতুন আলোক স্তম্ভ লাগানোর মতো কাজ করা হবে ৷ যে ওয়ার্ক-অর্ডার হবে সেগুলি কাজ চলতি মাসেই শেষ করে ফেলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়ছে । আর তৃতীয় ধাপ ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে । তাই শেষ ধাপে ওয়ার্ক-অর্ডার ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ইস্যু করা হয় যাবে।

একাংশের মতে, ফেব্রুয়ারির পর তারপর পর হবে না কারণ যেকোনও সময় বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা করতে পারে ৷ তাই নির্বাচনের আগে মানুষের ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করে ফেলাই লক্ষ্য । যাতে শহরের নাগরিকদের ভোটে মন জয় করতে পারে শাসকদল।

TAGGED:

KMC
ASSEMBLY ELECTIONS 2026
কলকাতা পুরনিগম
ভোটের আগে পুরপরিষেবা জোর
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.