হাজিরার আগে ফেসবুকে পুরনো ভিডিয়ো ! বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের
Abhishek targets BJP: অতীতে রাজ্য পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বিজেপি নেতাদের করা একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া ওই ভিডিয়োতে ।
Published : November 20, 2026 at 12:44 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: জন্মদিনের দিন বাড়ির বাইরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই ঘটনায় আজ তাঁকে থানা হাজিরা দিতে বলা হয়েছে । গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরা দেওয়ার ঠিক আগেই সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি নেতাদের নিশানা করলেন মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
পুলিশকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মামলায় আজ, শুক্রবার তাঁকে তলব করা হয়েছে । থানায় যাওয়ার আগেই নিজের ফেসবুক পেজে একটি ভিডিয়ো সংকলন পোস্ট করেন অভিষেক । সেখানে অতীতে রাজ্য পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বিজেপি নেতাদের করা একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে । পাল্টা কটাক্ষের সুরে গেরুয়া শিবিরের স্মৃতিশক্তি ঝালিয়ে নেওয়ার কথাও বলেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ।
পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে করা মন্তব্যের জেরে অভিষেকের বিরুদ্ধে গিরিশ পার্ক থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল । অভিযোগ, তিনি পুলিশ আধিকারিকদের আগামী দিনে আইন ও বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন । সেই মামলার তদন্তেই তাঁকে আজ তলব করা হয়েছে । তবে থানায় গিয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগেই রাজনৈতিক আক্রমণের পথ বেছে নিলেন মমতা তৃণমূল সাংসদ । ফেসবুকে পোস্ট করা ভিডিয়োটির সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তাও দেন তিনি । নিজের পোস্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "পুলিশ আধিকারিকদের আগামী দিনে আইন ও বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মামলায় আমাকে গিরিশ পার্ক থানায় আজ তলব করা হয়েছে ।"
এর পরেই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের অতীতের অবস্থানের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি । বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সভা ও কর্মসূচি থেকে বিজেপি নেতারা পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে যে ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছিলেন, সেগুলিরই নির্বাচিত অংশ জুড়ে তৈরি করা হয়েছে ওই ভিডিয়োটি । পোস্টে অভিষেক আরও লেখেন, "সেখানে যাওয়ার আগে মনে হল, বিগত কয়েক বছরে বাংলার পুলিশ সম্পর্কে বিজেপি নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্য আরেকবার সামনে আনা প্রয়োজন ।" মমতা তৃণমূল নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, রাজ্যে অশান্তি পাকানো থেকে শুরু করে প্রশাসনের মনোবল ভাঙতে বিজেপি নেতারা নিয়মিত পুলিশকে হুমকি দেন । কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা এবং শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া নিয়ে দ্বিচারিতার প্রশ্ন তুলেই এ দিন সরব হন অভিষেক । পোস্টের শেষে খোঁচা দিয়ে তিনি লেখেন, "স্মৃতিশক্তি ঝালিয়ে নিতে ছোট্ট একটি ভিডিও সংকলন। দেখুন, পুরনো কথা মনে পড়ে কি না !"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, থানায় হাজিরা দেওয়ার বিষয়টিকে নিছক আইনি প্রক্রিয়ার গণ্ডিতে আটকে না রেখে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করছেন মমতা তৃণমূলের সেনাপতি । একদিকে যেমন তিনি আইনি তলবে সাড়া দিয়ে থানায় যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে বিজেপির নেতাদের পুরনো ভিডিও সামনে এনে পাল্টা চাপ তৈরির কৌশল নিয়েছেন ।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক ও বিরোধী শিবিরের এই তরজা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে । গিরিশ পার্ক থানার তলব এবং হাজিরার আগে অভিষেকের এই পাল্টা আক্রমণ ঘিরে সকাল থেকেই সরগরম বঙ্গ রাজনীতি । প্রসঙ্গত, গত 29 অক্টোবর দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে পুলিশকে হুমকি দেওয়া ও কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে । এ নিয়ে 31 অক্টোবর গিরিশ পার্ক থানায় এক অভিযোগকারিণীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয় ।
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