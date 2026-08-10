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স্বাধীনতা দিবসের আগে তেরঙা আলোয় ঝলমলে নবান্ন, নজর কাড়ছে রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন

সন্ধ্যা নামতেই গেরুয়া, সাদা ও সবুজ আলোর সাজে বদলে যাচ্ছে রাজ্যের প্রশাসনিক ভবনের চেহারা। দূর থেকেও তিন রঙের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নবান্ন ৷

Nabanna with Tricolour Lights
স্বাধীনতা দিবসের আগে তেরঙা আলোয় ঝলমলে নবান্ন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 10:38 PM IST

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হাওড়া, 10 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতির ছাপ এই বার পড়ল রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নেও। সন্ধ্যা নামতেই গেরুয়া, সাদা ও সবুজ আলোর সাজে বদলে যাচ্ছে হাওড়ার এই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনের চেহারা। দূর থেকে তিন রঙের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন। রাতের নবান্নের সেই দৃশ্য ইতিমধ্যেই পথচলতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

15 অগস্টকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় তেরঙা যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। সেই আবহেই নবান্নে জাতীয় পতাকার তিন রঙের আলো ব্যবহার করে বিশেষ সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দিনের বেলায় প্রশাসনিক কাজকর্মের কেন্দ্র হিসেবে নবান্নের যে পরিচিতি, সন্ধ্যার পরে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অন্য একটি দৃশ্য। ভবনের গায়ে গেরুয়া, সাদা ও সবুজ আলোর ব্যবহার স্বাধীনতা দিবসের আবহকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে। সরকারি ভবনের এই সাজসজ্জা শুধু সৌন্দর্যবর্ধনের বিষয় নয়, স্বাধীনতা দিবস ঘিরে সরকারি পরিসরে তৈরি হওয়া উদ্‌যাপনের প্রস্তুতিও তার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।

নবান্নের আশেপাশে দিয়ে যাতায়াতকারীদের অনেকেই রাতের এই আলোকসজ্জার দিকে তাকাচ্ছেন। জাতীয় পতাকার রঙে আলোকিত ভবনটি নজরে পড়ছে দূর থেকেও। স্বাধীনতা দিবসের আগে শহর ও শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে জাতীয় পতাকা এবং তেরঙা রঙের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎসবের আবহও ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে।

‘হর ঘর তেরঙা’ কর্মসূচিকে ঘিরেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা চলছে। বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সরকারি কর্মসূচিতেও তেরঙাকে সামনে রাখা হচ্ছে। ফলে স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি এই বার শুধু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা সরকারি কর্মসূচির মধ্যে আটকে নেই। রাস্তা, সরকারি ভবন এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ— সব মিলিয়ে তার উপস্থিতি জনজীবনেও ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। নবান্নের আলোকসজ্জা সেই বৃহত্তর প্রস্তুতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যমান দিক। স্বাধীনতা দিবসের দিন যত এগিয়ে আসছে, রাজ্যের প্রশাসনিক পরিসরেও জাতীয় পতাকাকে কেন্দ্র করে উদ্‌যাপনের মাত্রা ততই বাড়ছে।

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নবান্ন
NABANNA
INDIAN INDEPENDENCE DAY
NABANNA WITH TRICOLOUR LIGHTS

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