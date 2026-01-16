পাঁচ বছরে 19টা কাজের হিসেব দিন, নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েই শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

পাঁচ বছরে 19টা কাজের হিসেব দিন, নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েই শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের
কিছুদিন পরে বিজেপির লোকেরাও সেবাশ্রয়ে এসে চিকিৎসা করাবেন বলেও কটাক্ষ করেছেন অভিষেক । আক্রমণ শানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও ৷
Published : January 16, 2026 at 11:25 AM IST
নন্দীগ্রাম, 16 জানুয়ারি: একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর জয়ের ব্যবধান ছিল 1956টি ভোট । গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সভায় এই সংখ্যাটিকেই হাতিয়ার করে বারবার শাসকদলকে বিঁধেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । এবার শুভেন্দুর গড়েই তাঁকে ঝাঁঝালো আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শুভেন্দুকে কটাক্ষ অভিষেকের
বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় কর্মসূচির উদ্বোধনে এসে তিনি বলেন, "1956 ভোটের ব্যবধান নিয়ে দম্ভ না দেখিয়ে গত পাঁচ বছরে নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য 19টা কী কাজ করেছেন, আগে তার হিসেব দিন স্থানীয় বিধায়ক ।"
এদিন আগাগোড়া আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছে অভিষেককে । বিরোধী দলনেতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি বলেন, "আপনি বুক চাপড়ে 1956 বলে বেড়ান । আপনি পাঁচ বছরে কাজের হিসেব দিন । 19টা রাস্তার কাজের হিসেব দিতে পারবেন ? 56টা মানুষের বাড়িতে ছাদ তৈরি করে দিয়েছেন, তার হিসেব দিতে পারবেন ? দুটো জলের প্রকল্প করেছেন ?"
অভিষেকের আরও অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে নন্দীগ্রামের বিধায়ক এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছুই করেননি । উল্টে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করে মানুষকে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রাখার চক্রান্ত চলছে । তাঁর দাবি, শুভেন্দু অধিকারী যখন তৃণমূলে ছিলেন, তখন প্রতি বছর উন্নয়নের খতিয়ান পেশ করতেন । কিন্তু বিজেপিতে যাওয়ার পর থেকে সেই রিপোর্ট কার্ড উধাও ।
কেন নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির
নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বিধায়ক বা সাংসদ নেই । তা সত্ত্বেও কেন এই সেবাশ্রয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ জানান, 'এক ডাকে অভিষেক' হেল্পলাইনে নন্দীগ্রামের অসংখ্য মানুষ তাঁর কাছে স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো নিয়ে অভাব-অভিযোগ জানিয়েছিলেন । মানুষ যখন বিপদে পড়ে ডাকে, তখন জনপ্রতিনিধি না থাকলেও তাঁদের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর কর্তব্য । সেই দায়িত্ববোধ থেকেই নন্দীগ্রামে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন ।
তিনি আরও জানান, টানা 15 দিন ধরে চলবে এই শিবির । আগামী দিনে নন্দীগ্রামের 17টি অঞ্চলে এই মডেল ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তাও দেন তিনি । একইসঙ্গে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, "সেবাশ্রয় প্রতি বছর নন্দীগ্রামে হবে, কারও বুকের পাটা থাকলে আটকে দেখাক ।" প্রয়োজনে জটিল রোগীদের কলকাতা বা ভিন রাজ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে করবেন বলে আশ্বাস দেন ।
এলাকার বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিপদে পাশে না দাঁড়ানোর অভিযোগও করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ । কেরলে কাজ করতে গিয়ে মৃত নন্দীগ্রামের ভীমচন্দ্র বারিকের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "ওই ভদ্রলোকের মৃতদেহটুকু আনার সৌজন্য বা সৎ সাহসও এখানকার বিধায়ক দেখাননি । এটা কি আপনার কর্তব্য নয় ? তৃণমূলের প্রতিনিধিরা গিয়ে মৃতদেহ কেরল থেকে কলকাতা হয়ে নন্দীগ্রামে পৌঁছে দিয়েছে । ভোটের ফলাফলে তৃণমূল এখানে না জিতলেও, বিপদে মানুষের পাশে তৃণমূল ছাড়া আর কেউ নেই ।"
বিজেপিকে SIR তোপ
তবে শুধু উন্নয়ন বা পরিষেবা নয়, এদিন অভিষেকের বক্তব্যের এক বড় অংশ জুড়ে ছিল ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে একহাত নিয়ে তাঁর অভিযোগ, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি-র নাম করে বেছে বেছে ভোটারদের হয়রান করা হচ্ছে । তিনি প্রশ্ন তোলেন, "গুজরাত বা উত্তরপ্রদেশে কেন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নেই ? সব কি শুধু বাংলায় ? গোটা রাজ্যে প্রায় 82 জনের মৃত্যু হয়েছে । এর দায় সরাসরি নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির ৷" ভোটার তালিকা নিয়ে এই চক্রান্ত চলতে থাকলে আগামী দিনে কলকাতা ও দিল্লিতে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি ।
সেবাশ্রয়ে অর্থের উৎস প্রসঙ্গে অভিষেক
শুভেন্দু অধিকারী এর আগে সেবাশ্রয় প্রকল্পের অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ সেখান থেকে ওষুধ না খাওয়ার নিদানও দিয়েছিলেন তিনি । এদিন তারও কড়া জবাব দেন অভিষেক । অর্থের হিসেব প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "আপনি হিসেব নেওয়ার কে ? হিসেব নেবে আয়কর দফতর বা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । নামের পিছনে 'অধিকারী' থাকলেই যা খুশি করার অধিকার জন্মায় না । যাঁদের মাথার সমস্যা রয়েছে, ভাট বকেন, তাঁদের জন্য এখানে সাইক্রিয়াটিস্ট রাখা হয়েছে । আমার মনে হয় দু-চারদিন পর বিজেপির লোকেরাও এখানে এসে চিকিৎসা করাবেন ।"
সব মিলিয়ে, বিধানসভা ভোটের আগে বা পরে নন্দীগ্রামের মাটি যে তৃণমূল ছাড়তে নারাজ এবং উন্নয়নের ইস্যুতেই যে তারা বিজেপিকে কোণঠাসা করতে চাইছে, এদিন অভিষেকের বক্তব্যে তা স্পষ্ট । শুভেন্দুর গড়েই তাঁকে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের সুরটাও যেন এদিন বেঁধে দিয়ে গেলেন তৃণমূল সেনাপতি ।