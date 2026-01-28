কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রের প্রদর্শনী IIT খড়গপুরে, থাকছে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ
আইআইটি খড়গপুরের এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে 'কৃষি-এক্সপো' ৷ কৃষকদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর ৷
খড়গপুর, 28 জানুয়ারি: রাজ্য তথা দেশের কৃষিক্ষেত্রকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নিল আইআইটি খড়গপুরের এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৷ আর সেই লক্ষ্যে আগামী 30 জানুয়ারি থেকে 1 ফেব্রুয়ারি তিনদিনের 'এগ্রি-এক্সপো' বা কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে আইআইটি-তে ৷
আইআইটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখানে চাষবাসের কৌশলের উন্নতি, প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে ৷ উল্লেখ্য, 1991 সাল থেকে প্রতিবছর এই কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করছে আইআইটি খড়গপুরের এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৷ যা আগে 'কৃষি মেলা' নামে পরিচিত ছিল ৷
এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া, চাষের জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে কৃষকদের বাস্তবিক শিক্ষার একটি মঞ্চ তৈরি করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ পশ্চিমবঙ্গের উন্নত চিন্তাধারার কৃষক ও গ্রামীণ যুবক এবং ভিনরাজ্যের কৃষকদের এই কৃষি প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷
এই অনুষ্ঠানে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তির ব্যবহার, নতুন-নতুন উদ্ভাবন, কৃষক এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সরাসরি আলোচনা এবং হাতে-কলমে শিক্ষার মতো ব্যবস্থা থাকছে ৷ এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চাষবাসে যন্ত্রাংশের ব্যবহার এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের উপর ৷ পাশাপাশি, মাইক্রোট-ইরিগেশন বা সেচ, গ্রিনহাউস প্রযুক্তি, মাটি পরীক্ষা, ভেষজ চাষ, ভার্মিকম্পোস্টিং, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং জলজ চাষ প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের দক্ষ করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে এই প্রদর্শনীতে ৷
এই উদ্যোগ সম্পর্কে আইআইটি খড়গপুরের এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মদন কুমার ঝা বলেন, "কৃষি প্রদর্শনী 2026-কে হাতে-কলমে বা প্র্যাক্টক্যাল শিক্ষার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে যা, পরীক্ষাগারের আবিষ্কার এবং বাস্তবে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে দূরত্ব রয়েছে, সেখানে সেতুবন্ধনের কাজ করবে ৷ এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষক এবং গ্রামীণ যুবসমাজকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করে তোলা ৷ যা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন, স্থায়িত্ব এবং আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে ৷"