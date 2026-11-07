অগ্নিবীরদের কর্মসংস্থানের মেয়াদ বেড়ে হল 6 বছর, কী বলছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা ?

অগ্নিবীরদের কর্মসংস্থানের মেয়াদ বেড়ে হল 6 বছর, কী বলছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা ?
Agniveer Training Extension: অগ্নিবীরদের মধ্যে চাকরি না পাওয়া 75 শতাংশকে আরও দু’বছর প্রশিক্ষণ দেবে কেন্দ্র ৷ এই নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মতামত শুনলেন পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : November 7, 2026 at 11:25 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: অগ্নিপথ প্রকল্পে অগ্নিবীরদের দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চার বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয় ৷ তার পর 25 শতাংশকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৷ বাকি 75 শতাংশ চাকরির সুযোগ পায় না ৷ এই ‘বঞ্চিত’দের জন্যই সম্প্রতি খুশির খবর শুনিয়েছে কেন্দ্র ৷ জানিয়েছে, ওই 75 শতাংশ অগ্নিবীর আরও দু’বছর প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন ৷ তার পর তাঁরা সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আরও একটা সুযোগ পাবেন ৷
কিন্তু কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত ? এই সিদ্ধান্তে কি আদৌ কোনও লাভ হবে ? কী মনে করছেন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল ৷ অনেকে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ কেউ কেউ আবার এই সিদ্ধান্তের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন রাজনীতির যোগসূত্র ৷
প্রসঙ্গত, জিও পলিটিক্যাল প্রেক্ষাপট এবং ভারত-চিন সীমান্ত ও ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উদ্ভূত নতুন নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে সেনায় যুবশক্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো জরুরি হয়ে পড়েছিল । প্রশিক্ষিত সৈন্যদের আরও বেশি সময় ব্যবহার করা এবং তাঁদের মধ্যে থেকে সেরা প্রতিভাদের বাহিনীতে নিয়ে এসে দেশের সুরক্ষা ক্ষেত্রকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলাই উদ্দেশ্য সরকারের ।
সেই কারণে 2022 সালের 14 জুন অগ্নিপথ স্কিমের সূচনা হয়েছিল । আগের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ব্যাচের সর্বোচ্চ 25 শতাংশ অগ্নিবীর স্থায়ী চাকরিতে যুক্ত হতে পারতেন ৷ আর বাকি 75 শতাংশকে এককালীন 'সেবা নিধি' প্যাকেজ দিয়ে রিলিজ করে দেওয়া হত । কিন্তু সেই নিয়মে বদল আনল কেন্দ্র ৷
সম্প্রতি, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বা সিডিএস জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি জানিয়েছেন, প্রাথমিক চার বছরের মেয়াদের পর যে 75 শতাংশ অগ্নিবীরদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না, তাঁদের সার্ভিস পিরিয়ড বা এনগেজমেন্ট উইন্ডোর মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানো হয়েছে । ফলে অগ্নিবীরদের মোট পরিষেবার মেয়াদ চার বছর থেকে বেড়ে দাঁড়াল ছয় বছর । তিনি জানান যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও তিন বাহিনীর যৌথ সুপারিশে এই প্রস্তাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে ।
উল্লেখ্য, বর্ধিত এই দুই বছরের মেয়াদ শেষে আগ্রহী অগ্নিবীরদের পারফরম্যান্স এবং অবজেকটিভ ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে পুনরায় মূল্যায়ন করে সশস্ত্র বাহিনীতে স্থায়ী জওয়ান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে । অতিরিক্ত মেয়াদের প্রথম বছরে অগ্নিবীরদের বেতন বেড়ে হবে মাসে 43 হাজার 500 টাকা এবং দ্বিতীয় বছরে তা পৌঁছে যাবে 47 হাজার টাকায় । এছাড়া চার বা ছয় বছরের মেয়াদ শেষে সামরিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিতে দেওয়া হবে বিশেষ ‘স্কিল সার্টিফিকেট’ ।
ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন । তিনি বলেন, ‘‘এর ফলে একদিকে যেমন দেশের বাজেটের উপর পেনশনের চাপ অনেকটা কমবে, তেমনই অন্যদিকে বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে দেশের হাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী মজুত থাকবে ।’’
তিনি আরও জানান, যেসব অগ্নিবীররা মনে করবেন যে মেয়াদ শেষে তাঁরা আর সেনাবাহিনীতে থাকবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্যান্য সেক্টরে চাকরি পাওয়াটাও তেমন একটা সমস্যা হবে না । কারণ, প্রথম চার বছর আর তার পর দুই বছর তাঁদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাতে তাঁদের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কাজের সুযোগ মেলে । তাছাড়া তাঁদের মেয়াদ শেষে যে সার্টিফিকেটটা দেওয়া হয়, তার উপর ভিত্তি করেও তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান ।
তবে কর্নেল রাজেন্দ্র ভাদুড়ি এই বিষয় একেবারেই ভিন্নমত পোষণ করছেন । তিনি বলেন, ‘‘গত 200 বছর ধরে দেশের সেনাবাহিনীতে নিয়মিত ভাবে সেনা নিয়োগ করা সত্ত্বেও হঠাৎ করে অগ্নিবীরদের নিয়োগ করার কথা কেন ভাবা হয়েছিল ? কারণ, আগের পদ্ধতিতে যেভাবে তিনটি ক্ষেত্রেই সেনাদের নিয়োগ করা হত, তাতে কখনও কোনোরকম সমস্যা দেখা দেয়নি । তাই হঠাৎ করে 2022 সাল থেকে কেন এই অগ্নিপথ চালু করা হল ৷ তার যুক্তি কী ?’’
কর্নেল ভাদুড়ির বক্তব্য, ‘‘দেখা গিয়েছে যে মূলত গ্রামের দিক থেকেই অগ্নিবীরদের নিয়োগ করা হয়, যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকটা কম থাকে ৷ তাই তাঁদেরকে একেবারে গোড়া থেকে প্রশিক্ষণ দিয়েও একজন সিপাহী হিসাবে তৈরি করা সম্ভব হয় না । এখানে বলে রাখা ভালো যে সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীরদের জন্য একটি আলাদা ক্যাটাগরিও তৈরি করা হয়েছে । অগ্নিবীরদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা কখনওই মূল স্রোতের সেনাবাহিনীকে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তার সমতুল্য নয় । সেই জন্য যে 25 শতাংশকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছে, তাঁদের পুনরায় প্রশিক্ষণ দিতে হয় ৷ তারপরই তাঁদেরকে সিপাহীস্তরে নিয়োগ করা হয় ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এবার মেয়াদ আরও দু'বছর বৃদ্ধি করা হল । এতে আখেরে লাভ কিছুই হবে না ৷ বরং ছ’বছর পরে যাঁরা সেনাবাহিনীর থেকে বেরিয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসবেন, তাঁদের অনেকগুলো বছর ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে । কারণ, এদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই কম ৷ তাই সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে খুব উচ্চপদে স্থায়ী চাকরি পাবেন এমনটা মনে করা উচিত নয় । এছাড়াও যদি কোনও অগ্নিবীরের কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়, সেই ক্ষেত্রে তাঁর পরিবার এককালীন কিছু টাকা পাবে ৷ কিন্তু যদি কোনও সিপাহীর কর্মকালে মৃত্যু হয়, তার পরিবার কিন্তু আজন্মকালীন পেনশন পান ।’’
অন্যদিকে তিনি মনে করছেন যে মেয়াদ বৃদ্ধির পেছনে একটি প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক যুক্তিও রয়েছে । অর্থাৎ 2027 সাল পর্যন্ত এদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে । এখানে বলে রাখা ভালো যে 2027 সালেই উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, গোয়া, মণিপুর, গুজরাত এবং হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে । তাই নির্বাচনের আগে এইসব রাজ্যগুলিকে মাথায় রেখেই বিজেপি সরকার এই অগ্নিবীরদের মেয়াদ বৃদ্ধি করার কৌশল নিল বলেই মনে করছেন তিনি ।
বিএসএফের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল সমীর মিত্র এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন । তবে তিনি এই কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে যাঁরা সেনাবাহিনীতে আসছেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে দেশকে সেবা করার জন্যেই তাঁরা সেনাবাহিনীতে আসেন । তাই ছয় বছর মেয়াদ শেষ হলে তাঁদের দেশের প্রতি আর কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না, তেমনটা যেন তাঁরা মনে না করেন । তাঁরা যতদিন অগ্নিবীর হয়ে থাকবেন, তাঁরা যেন দেশের কাজেই নিজেদেরকে সমর্পণ করেন ।
তিনি আরও মনে করছেন, ছয় বছর মেয়াদ পূর্ণ করার পরে তাঁদের যদি অন্য কোনও ক্ষেত্রে - যেমন প্যারা মিলিটারি ফোর্স বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা যায়, সেই দিকেও দেখা প্রয়োজন । কারণ, অনেক অল্প বয়সেই এঁরা অগ্নিবীর হন । তাই হঠাৎ করেই যাতে তাঁরা কর্মহীন হয়ে না পড়েন, সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন ।
আরও পড়ুন -