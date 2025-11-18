দামোদর বক্ষ থেকে বালি চুরিতে মদত তৃণমূল কাউন্সিলরের ! ইডিকে চিঠি অগ্নিমিত্রার
যদিও অগ্নিমিত্রা পালের অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তাঁর দাবি, বালি পাচার হলেও তিনি এর সঙ্গে জড়িত নন ৷
November 18, 2025
আসানসোল, 18 নভেম্বর: দামোদর নদের বক্ষ থেকে বালি পাচারে সরাসরি মদত রয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলরের ৷ এমনই অভিযোগ তুলে ইডিকে চিঠি দিলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ।
ওই চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, আসানসোল পুরনিগমের 87 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী দামোদরের ডামরা ঘাট থেকে বালি তোলার জন্য মদত দিচ্ছেন এবং সেখান থেকে মোটা টাকা তোলা তুলছেন । এই চিঠিতে অগ্নিমিত্রা পাল বেশ কয়েকজন বালি মাফিয়ারও নাম লিখেছেন । আর এরপরেই বালি পাচারে এবার সরাসরি তৃণমূল নেতার নাম জড়াল ।
মূলত চলতি মাসেই বালি পাচার মামলায় ইডির হাতে প্রথম গ্রেফতার হয়েছে রাজ্যের ব্যবসায়ী অরুণ সরাফ । শুধু তাই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইডি তল্লাশি চালিয়েছে । আসানসোলেও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে বালি পাচার সংক্রান্ত মামলায় । এবার বালি পাচারে সরাসরি তৃণমূল কাউন্সিলরের নামে অভিযোগ করলেন অগ্নিমিত্রা পাল । ইডিকে দেওয়া ওই চিঠিতে তিনি পাপ্পু, ঝন্টু, অবিনাশ-সহ বেশ কয়েকজন বালি মাফিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন । অগ্নিমিত্রার দাবি, এরাই কার্যত বালি চুরি করছে । এদের মদত দিচ্ছেন কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী ।
অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "বেআইনিভাবে বালি তোলার জন্য দামোদর নদ তার গতিপথ হারাচ্ছে । বহু জায়গা বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে । স্নান করতে নেমে বহু মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে । শুধু তাই নয়, বালির লরি এবং ট্রাক্টরের জ্বালায় বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । পরিবেশ দূষিত হচ্ছে । আমি অবিলম্বে ইডিকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করব ।"
অন্যদিকে ডামরা ঘাটে যে এন্তার বালি চুরি হচ্ছে তা মেনেই নিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী । তবে তাঁর দাবি, তিনি এই ঘটনায় জড়িত নন । তরুণ চক্রবর্তী বলেন, "আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখছি ডামরা ঘাটে বালি উঠছে ৷ এখনও ডামরা ঘাট থেকে বালি তোলা হয় । স্থানীয় গরিব ছেলে, বেকার ছেলেরা সাইকেলে করে, ভ্যান রিক্সা করে, কিংবা ট্রাক্টারে করে বালি নিয়ে যায় । এর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই । না তো আমি সেখান থেকে টাকা পাই ।"
তাঁর কথায়, "অগ্নিমিত্রা পালের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন । ডামরা ঘাটে বালি তুললেও লোকে বলে কাউন্সিলর করাচ্ছে, ডামরা ঘাটে বালি তোলা বন্ধ হলেও লোকে বলে কাউন্সিলরই বন্ধ করিয়েছে । আমিই ডামরা ঘাটে অবৈধ বালি তোলা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় চিঠি করেছি । সুতরাং এই ঘটনায় আমার জড়িত থাকার কোনও বিষয় নেই ।"