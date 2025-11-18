ETV Bharat / state

দামোদর বক্ষ থেকে বালি চুরিতে মদত তৃণমূল কাউন্সিলরের ! ইডিকে চিঠি অগ্নিমিত্রার

যদিও অগ্নিমিত্রা পালের অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তাঁর দাবি, বালি পাচার হলেও তিনি এর সঙ্গে জড়িত নন ৷

sand smuggling
তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বালি পাচারে মদত দেওয়ার অভিযোগ অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)
November 18, 2025

আসানসোল, 18 নভেম্বর: দামোদর নদের বক্ষ থেকে বালি পাচারে সরাসরি মদত রয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলরের ৷ এমনই অভিযোগ তুলে ইডিকে চিঠি দিলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ।

ওই চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, আসানসোল পুরনিগমের 87 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী দামোদরের ডামরা ঘাট থেকে বালি তোলার জন্য মদত দিচ্ছেন এবং সেখান থেকে মোটা টাকা তোলা তুলছেন । এই চিঠিতে অগ্নিমিত্রা পাল বেশ কয়েকজন বালি মাফিয়ারও নাম লিখেছেন । আর এরপরেই বালি পাচারে এবার সরাসরি তৃণমূল নেতার নাম জড়াল ।

দামোদর বক্ষ থেকে বালি চুরিতে মদত তৃণমূল কাউন্সিলরের ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মূলত চলতি মাসেই বালি পাচার মামলায় ইডির হাতে প্রথম গ্রেফতার হয়েছে রাজ্যের ব্যবসায়ী অরুণ সরাফ । শুধু তাই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইডি তল্লাশি চালিয়েছে । আসানসোলেও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে বালি পাচার সংক্রান্ত মামলায় । এবার বালি পাচারে সরাসরি তৃণমূল কাউন্সিলরের নামে অভিযোগ করলেন অগ্নিমিত্রা পাল । ইডিকে দেওয়া ওই চিঠিতে তিনি পাপ্পু, ঝন্টু, অবিনাশ-সহ বেশ কয়েকজন বালি মাফিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন । অগ্নিমিত্রার দাবি, এরাই কার্যত বালি চুরি করছে । এদের মদত দিচ্ছেন কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী ।

sand smuggling
দামোদর বক্ষ থেকে বালি চুরির অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "বেআইনিভাবে বালি তোলার জন্য দামোদর নদ তার গতিপথ হারাচ্ছে । বহু জায়গা বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে । স্নান করতে নেমে বহু মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে । শুধু তাই নয়, বালির লরি এবং ট্রাক্টরের জ্বালায় বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । পরিবেশ দূষিত হচ্ছে । আমি অবিলম্বে ইডিকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করব ।"

sand smuggling
বালি পাচার (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে ডামরা ঘাটে যে এন্তার বালি চুরি হচ্ছে তা মেনেই নিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী । তবে তাঁর দাবি, তিনি এই ঘটনায় জড়িত নন । তরুণ চক্রবর্তী বলেন, "আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখছি ডামরা ঘাটে বালি উঠছে ৷ এখনও ডামরা ঘাট থেকে বালি তোলা হয় । স্থানীয় গরিব ছেলে, বেকার ছেলেরা সাইকেলে করে, ভ্যান রিক্সা করে, কিংবা ট্রাক্টারে করে বালি নিয়ে যায় । এর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই । না তো আমি সেখান থেকে টাকা পাই ।"

তাঁর কথায়, "অগ্নিমিত্রা পালের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন । ডামরা ঘাটে বালি তুললেও লোকে বলে কাউন্সিলর করাচ্ছে, ডামরা ঘাটে বালি তোলা বন্ধ হলেও লোকে বলে কাউন্সিলরই বন্ধ করিয়েছে । আমিই ডামরা ঘাটে অবৈধ বালি তোলা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় চিঠি করেছি । সুতরাং এই ঘটনায় আমার জড়িত থাকার কোনও বিষয় নেই ।"

ED
AGNIMITRA PAUL LETTER TO ED
বালি পাচার
তৃণমূল কাউন্সিলর
SAND SMUGGLING

