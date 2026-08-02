ফুটপাথ দখল, অবৈধ নির্মাণ ! 1 সেপ্টেম্বর থেকে চরম শাস্তির হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

ফুটপাথ দখল, অবৈধ নির্মাণ ! 1 সেপ্টেম্বর থেকে চরম শাস্তির হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার
মুখোমুখি অনুষ্ঠানের পর পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল পাহাড়ের চার পুরসভা ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে রিভিউ মিটিং সারেন ।
Published : August 2, 2026 at 6:10 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 অগস্ট: শহরের অবৈধ নির্মাণ, অনিয়ন্ত্রিত হকারদের দখলদারি এবং রাস্তার ওপর নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ শিলিগুড়িতে এমনটাই বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগম ভবনে আয়োজিত 'মুখোমুখি' কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি ৷ তারপর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, 1 সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, থুতু ফেলা ও নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে জরিমানা কার্যকর করা হবে ৷
শহরের জট ও ফুটপাথ দখলের প্রসঙ্গে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ অনুযায়ী পুজোর আগে কোনও হকার উচ্ছেদ করা হবে না । তবে ফুটপাথ পুরোপুরি দখল করে ব্যবসা চালানো চলবে না । হকারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "ফুটপাথের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ পথচারীদের চলাচলের জন্য ছেড়ে দিতে হবে ।" পথচারীরা বাধ্য হয়ে মূল রাস্তায় হাঁটায় নিত্যদিন পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ।
রবিবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে অনুষ্ঠিত 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে পাহাড় ও সমতলের বাসিন্দাদের কাছ থেকে সরাসরি ফোন মারফৎ একাধিক নাগরিক সমস্যার কথা শোনেন মন্ত্রী । এ দিন মোট 37টি ফোনের মধ্যে 34টিই ছিল শিলিগুড়ি পুর এলাকা সংক্রান্ত । মূলত জল জমা, খারাপ রাস্তা, নিকাশি নালা, পানীয় জল ও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ সামনে আসে । মুখোমুখি অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী পাহাড়ের চার পুরসভা ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে রিভিউ মিটিং সারেন ।
অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরমন্ত্রী জানান, আগামী 15 দিনের মধ্যে এই সমস্ত সমস্যার প্রাথমিক সমাধান করা হবে । নাগরিকরা সরাসরি পুরসভার গ্রিভান্স সেল কিংবা নগর উন্নয়ন দফতরের হেল্পলাইনে সোম থেকে শনিবারের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারবেন । সমস্যার সমাধান হলে মোবাইলে যাবে বার্তা ।
এর পাশাপাশি, যেসব গৃহনির্মাণকারী রাস্তার ওপর ইট, বালি, পাথর ফেলে পথ অবরোধ করছেন, আগামী 1 তারিখ থেকে তাদের বিরুদ্ধে মোটা টাকার জরিমানা ধার্য করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি । ব্যক্তিগত জমিতে ঝোপঝাড় ও জল জমিয়ে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ালে জমির মালিকদের বিরুদ্ধেও কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে । পরিবেশ সুরক্ষায় 1 সেপ্টেম্বর থেকে প্যান-বেঙ্গল জরিমানা ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা জানান মন্ত্রী । রাস্তায় থুতু ফেলা, প্রস্রাব করা কিংবা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে 200 থেকে 400 টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে । কেনাকাটার জন্য ভুট্টা ও আনারসের বর্জ্য দিয়ে তৈরি বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ এবং কটন ব্যাগের বিকল্প ভেন্ডিং মেশিন চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নে একাধিক মেগা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন পুরমন্ত্রী । শিবমন্দিরকে নতুন পুরসভা হিসেবে গড়ে তোলার কাজ দ্রুত শুরু হচ্ছে এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকেও পুরসভায় উন্নীত করার চিন্তাভাবনা চলছে । শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও মিরিক-এই পাঁচটি পাহাড় ও সংলগ্ন শহরকে 'হিমালয়ান হিল সিটিতে' রূপান্তর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । শহরগুলির সৌন্দর্যায়নে আধুনিক সোলার প্যানেল যুক্ত বাসস্টপ, হ্যাঙ্গিং গার্ডেন ও মাল্টিলেভেল কার পার্কিং তৈরি করা হবে । মন্দিরের ফেলে দেওয়া ফুল থেকে ধূপকাঠি ও আবির তৈরির প্রকল্পও দুর্গাপুজোর আগেই চালু হচ্ছে ।
নিকাশি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জোর দিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "2017 সালের মে মাসের মধ্যে সমস্ত শহরকে আবর্জনা মুক্ত এবং জুন 2027-এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের সমস্ত ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ।" নিজেদের সরকারের দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বিগত তৃণমূল সরকার এবং পুরবোর্ডের কঠোর সমালোচনা করেন । তাঁর অভিযোগ, "বিগত 15 বছরে আগের সরকার বা পুরকাউন্সিলররা ভিত্তিগত কোনও কাজ করেননি বলেই আজ নাগরিকদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে । তবে বর্তমান সরকার জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী এবং উত্তরবঙ্গের প্রকৃত উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।"
রেলওয়ের জমিতে অবৈধ উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "বিষয়টি পুরোপুরি রেল কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত । সরকারের পক্ষে সবাইকে রিলোকেট করা বাস্তবসম্মত নয়, কারণ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও রিলোকেশনের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয় ।" পুরসভাগুলির নির্বাচন বিলম্বিত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপাতত অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের দিয়ে প্রশাসনিক কাজ সচল রাখা হলেও খুব শীঘ্রই আগামিদিনে নির্বাচনে যাবে রাজ্য সরকার ।"