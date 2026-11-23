নোটিশ এড়ালেই 'বুলডোজার', দুর্গাপুরে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার
Agnimitra Paul on Encroached Government Lands: দুর্গাপুর পুরনিগমকে দখল হওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল
Published : November 23, 2026 at 2:13 PM IST
দুর্গাপুর, 23 নভেম্বর: অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এবার কঠোর অবস্থান নিতে শুরু করল প্রশাসন ৷ দুর্গাপুর পুরনিগমে এক বৈঠক শেষে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সাফ জানিয়ে দেন, নির্মাণ সংক্রান্ত নিয়ম বা আইনি নোটিশ না-মানলেন 'বুলডোজার' চালানো হবে ৷
তিনি বলেন, "বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে ৷ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানোর পরেও শুনানিতে যদি অভিযুক্ত প্রোমোটাররা অনুপস্থিত থাকেন বা নির্দেশ অমান্য করেন, তবে রেয়াত না-করে বুলডোজার দিয়ে সেই নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে ৷"
শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি ও পুরনিগমের জমি দখল করেও অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠছিল ৷ এর ফলে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ৷ এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় গতকাল দুর্গাপুর পুরনিগমের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, "সরকারি জমি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় ৷ সাধারণ মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে এই জমিগুলি ব্যবহার করা হবে ৷ যারা জমি দখল করে বাড়ি বা দোকান তৈরি করেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে ইতিমধ্যেই নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷"
অগ্নিমিত্রা কড়া সুরে যোগ করেন, "আইনি প্রক্রিয়া মেনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দখলদারদের নিজেদের বক্তব্য জানানোর বা নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ৷ কিন্তু, নোটিশ পাওয়ার পরেও যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন বা প্রশাসনকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে প্রশাসনের তরফে সরাসরি বুলডোজার চালিয়ে সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে ৷"
দুর্গাপুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুরনিগমের অনুমোদন নিয়ে প্রোমোটাররা বহুতল আবাসন গড়ে তুলেছেন ৷ তবে অভিযোগ উঠছে, একশ্রেণীর অসাধু প্রোমোটার বিভিন্ন কাটমানি দিয়ে অনুমোদন পাওয়া বিল্ডিং প্লানের বাইরে গিয়ে নির্মাণ কার্য করেছেন ৷ মন্ত্রী অগ্রিমিত্রা পাল বলেন, "তাঁরা যদি এসে নিজেদের ভুল স্বীকার করে পেনাল্টি দিয়ে যান, তাহলে তাঁদের সম্মান এবং বিল্ডিং রক্ষা হবে ৷ তা না-হলে তাঁদের চোখের সামনে বুলডোজার দিয়ে সেই বিল্ডিং ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে ৷"
মন্ত্রীর এই বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসেছে দুর্গাপুর পুরনিগম ৷ ডিএমসি সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের কোন কোন ওয়ার্ডে সরকারি জমি বেদখল, কোথায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে বহুতল আবাসন তৈরি হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে ৷ প্রশাসনের এই পদক্ষেপে শিল্পাঞ্চলের বেআইনি দখলদারদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে ৷