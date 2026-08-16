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অভিযোগ পেয়ে ল্যান্সডাউন বাজার পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা, হাল দেখে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি অভিযোগ এসেছিল ল্যান্সডাউন মার্কেট নিয়ে। রবিবর একেবারে সরেজমিনে মার্কেটের হাল দেখতে হাজির হন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী।

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ল্যান্সডাউন মার্কেট পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 5:40 PM IST

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কলকাতা, 16 অগস্ট: চার দশকেও শেষ হয়নি বাজার সংস্কারের কাজ। 1986 সাল থেকে আজ পর্যন্ত নজিরবিহীনভাবে চলে যাচ্ছে ল্যান্সডাউন মার্কেট সংস্কারের কাজ। আদালতের মামলা তুলে কীভাবে এগোনো যায় সেই পদক্ষেপ নিতেই পুর কমিশনারকে নির্দেশ পুর মন্ত্রীর। এলাকা ঘুরে ক্ষোভ প্রকাশ অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "বাজারে মানুষ থলি হাতে আসবেন দারুণ অভিজ্ঞতার, কিন্তু এখানে বিভীষিকাময় বাজার।"

'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি অভিযোগ এসেছিল ল্যান্সডাউন মার্কেট নিয়ে। রবিবর একেবারে সরেজমিনে বাজারের হাল দেখতে হাজির হন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। এদিন ল্যান্সডাউন বাজারের সামনে বেহাল অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ হন মন্ত্রী। ফুটপাথ হকারদের যথেচ্ছভাবে দখলে চলে যাওয়া চাক্ষুষ করেন তিনি। কেউ সবজি তো কেউ মাছ বিক্রি করছেন। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রাকে সেই সব দখলদারদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, "ফুটপাথ চুরি করেছেন। সরকার না বললে আপনাদের নিজেদের কোনও দায় থাকবে না ? 24 ঘণ্টার মধ্যে সব সরিয়ে নেবেন।"

ল্যান্সডাউন মার্কেট পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)

এদিন মন্ত্রী দোকাদারদের সঙ্গেও কথা বলেন। তাদের জানান, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে আলোচনা করে এবার কাজ এগোতে হবে। কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, 1986 সাল থেকে এই ল্যান্সডাউন মার্কেট কাজের সংস্কার শুরু হয়। তবে খুবই ঢিমে-তালে চলছিল। 1996 থেকে 2006 সাল এই 10 বছর সময়কালে প্রথম ধাপে কাজ শেষ হয়। তারপর থেকে আবারও বন্ধ হয়ে যায় একাধিক দোকানদারের আপত্তি এবং মামলার জেরে ৷

2023 পর্যন্ত করোনার কারণে বন্ধ ছিল বাজার। তারপর ফের বৈঠক হয়। কাজ শুরু হয় দ্বিতীয় ফেজের। সিট পাইলিং হয়ে গিয়েছে। বাজারের 500-রও বেশি দোকান। স্থায়ী দোকান 200-র বেশি। 300-র বেশি চট ব্যবসায়ী যাঁরা ফুল, ফল, সবজি, মাছ বিক্রি করেন।

প্রথম ফেজের কাজ হওয়াতে 300 জনকে দোকান দেওয়া হয়ছে। দ্বিতীয় ফেজ কাজ শুরুর জন্য 100 জনের বেশি দোকানদারকে বিকল্প জায়গা দেওয়া হয়ছে। ক্ষতিপূরণ বাবাদ বছরে 50 হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এর পরেও কাজ আটকে গেছে 6-8 জন দোকানদার আদালতে মামলা করাতে।

পরিকল্পনা আছে এই পুর বাজার পিপিপি মডেলে তৈরি হবে। 11 তলা হবে এই মাল্টি স্টোরড বিল্ডিং যা আধুনিক মলের মতোই হবে। ডবল বেসমেন্টে থাকবে পার্কিং সুবিধা। তার উপর দুটো ফ্লোর থাকবে বাজার। বাকি তলা গুলো প্রোমোটার নিজের মতো বিক্রি করবেন। এদিন মন্ত্রী মামলাকারী দোকানদারদের সঙ্গেও কথা বলেন। তাদের জানান, কাজ এগিয়ে নিতে যেতে হলে মামলা তুলতে হবে। সেই নিয়ে পুর প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলতে বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, "কর্পোরেশনে গ্রিভানস সেল, মুখোমুখি অনুষ্ঠানে একাধিক অভিযোগ এসেছে। আমাদের সরকারের 100 দিন হয়েছে ৷ এর মধ্যে সব বাজারের হাল ফেরানোর বা ফুটপাথ দখল মুক্ত করা, বেআইনি পার্কিং বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। তবু যতটা পারছি করছি। ল্যান্সডাউন একটি অত্যন্ত অভিজাত এলাকা। তার মাঝেই এই বাজার। সাত বছর আগে কালী বলে এক ক্যাডার বন্ধ করে দেন বাজার তৈরি কাজ। বাজারের ভিতর সাংঘাতিক অবস্থা। দোকান দখল হয়ে গিয়েছে। আবর্জনা পূর্ণ। নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। বাইরে ছোট ফুটপাথ সেটাও দখল করে ফেলেছে। আমরা পুলিশকে বলেছি সময় দিয়ে এদের সরাতে। ভিতরে কিছু জায়গা আছে সেখানে বসতে দিতে। মামলা যারা করেছে সেটাও তুলতে হবে। বাঙালি রবিবারে থলি হাতে করে বাজারে যাবেন এটা একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা। এক এক করে বাজার ধরে সুন্দর করে করা হবে।"

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ল্যান্সডাউন বাজারে অগ্নিমিত্রা
অগ্নিমিত্রা পাল
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