মহিলাদের সঙ্গে সরকারি বাসে বিনামূল্যে সফর অগ্নিমিত্রার, 'জিরো ব্যালেন্স' টিকিট পেলেন মন্ত্রী
জ্বালানি বাঁচাতে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সপ্তাহে একদিন গণপরিবহণে সফর করার অনুরোধ জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : June 1, 2026 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: রাজ্যে সোমবার অর্থাৎ 1 জুন থেকে মহিলাদের জন্য শুরু হল সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রা । আর প্রথমদিনেই কেমন সাড়া মিলছে এবং মহিলা যাত্রীদের এই পরিষেবা পেতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিজে সফর করে খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
এদিন তিনি গড়িয়াহাট মোড় থেকে একটি সরকারি বাসে ওঠেন ৷ সেখান থেকে রুবির মোড় পর্যন্ত সরকারি বাসে সফর করেন মন্ত্রী ৷ আর অভিজ্ঞতা জানতে সেইসময় ওই বাসে সফরকারী মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন অগ্নিমিত্রা । এছাড়াও তিনি বাসের কন্ডাক্টরের সঙ্গেও কথা বলেন । এরপর মন্ত্রী বলেন, "আজ থেকে রাজ্যে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস সফর শুরু হয়েছে । বাংলার মা-বোনেরা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন সরকারি বাসে ।"
শহরের মধ্যে হোক বা দূরপাল্লার বাসেই হোক, মহিলারা একেবারে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন আজ থেকেই । মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আজ প্রথমদিন আমিও সেই আনন্দ নিলাম । বহু মহিলা এবং ভাইরাও বাসে ছিলেন । সবাই খুব খুশি । কারণ এটা তো কোনওদিন আগের বা তার আগের সরকার ভাবেনি । সরকারের কাছে হয়তো 50 বা 100 টাকাটা কিছু নয়, কিন্তু বাংলায় এমন বহু পরিবার আছে যাদের কাছে 50 বা 100 টাকা বাস ভাড়া দেওয়াটা খুবই কষ্টের । আজ এটা মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছেন । এটা আমাদের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল । বিজেপি যেই স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে । আমি আজ বাসে জিরো ব্যালেন্স টিকিট পেয়েছি । খুব ভালো লাগলো এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ ।"
বাসে মহিলাদের ভাড়া না-নিলে কীভাবে ঘাটতি মিটবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "রাজকোষে কীভাবে টাকা আসবে সেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থ দফতরে যারা রয়েছে তারা নিশ্চই দেখবে । অবশ্যই সেটা দেখতে হবে ৷ সরকারের যে ঘাটতি হবে, সেটা কীভাবে মিটবে দেখা হবে ৷" তবে এই মুহূর্তে সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে কোনও কথা হয়নি বলেই জানান তিনি । তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর কথা মতো যুদ্ধের সময় জ্বালানি নিয়ে সংকট দাঁড়িয়েছে ৷ সেখানে জ্বালানি বাঁচাবার জন্য যদি সকলেই অন্তত সপ্তাহে একবার বা দু'বার করে গণপরিবহণে যাতায়াত করে, তাহলে জ্বালানির খরচ অনেকটা বাঁচবে । আমিও তাই করব ৷"
এছাড়াও তিনি বলেন, "গল্পতে শুনতাম আগেকারদিনে রাজা-মহারাজা চাদর মুড়ি দিয়ে চুপিসারে বেরোতেন ৷ এটা দেখার জন্য রাজ্য কীভাবে চলছে ৷ আর কয়েক মাস পরে রাজ্য কেমন চলছে, সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেয়ে কী বলছেন, সেটাও চুপিসারে গিয়ে দফতরের প্রত্যেকটা মন্ত্রীর দেখা প্রয়োজন ।"