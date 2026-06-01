মহিলাদের সঙ্গে সরকারি বাসে বিনামূল্যে সফর অগ্নিমিত্রার, 'জিরো ব্যালেন্স' টিকিট পেলেন মন্ত্রী

জ্বালানি বাঁচাতে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সপ্তাহে একদিন গণপরিবহণে সফর করার অনুরোধ জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷

মহিলাদের সঙ্গে সরকারি বাসে বিনামূল্যে সফর অগ্নিমিত্রা পালের (নিজস্ব ছবি)
Published : June 1, 2026 at 5:30 PM IST

কলকাতা, 1 জুন: রাজ্যে সোমবার অর্থাৎ 1 জুন থেকে মহিলাদের জন্য শুরু হল সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রা । আর প্রথমদিনেই কেমন সাড়া মিলছে এবং মহিলা যাত্রীদের এই পরিষেবা পেতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিজে সফর করে খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।

এদিন তিনি গড়িয়াহাট মোড় থেকে একটি সরকারি বাসে ওঠেন ৷ সেখান থেকে রুবির মোড় পর্যন্ত সরকারি বাসে সফর করেন মন্ত্রী ৷ আর অভিজ্ঞতা জানতে সেইসময় ওই বাসে সফরকারী মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন অগ্নিমিত্রা । এছাড়াও তিনি বাসের কন্ডাক্টরের সঙ্গেও কথা বলেন । এরপর মন্ত্রী বলেন, "আজ থেকে রাজ্যে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস সফর শুরু হয়েছে । বাংলার মা-বোনেরা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন সরকারি বাসে ।"

মহিলাদের সঙ্গে সরকারি বাসে বিনামূল্যে সফর, জিরো ব্যালেন্স টিকিট পেলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)

শহরের মধ্যে হোক বা দূরপাল্লার বাসেই হোক, মহিলারা একেবারে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন আজ থেকেই । মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আজ প্রথমদিন আমিও সেই আনন্দ নিলাম । বহু মহিলা এবং ভাইরাও বাসে ছিলেন । সবাই খুব খুশি । কারণ এটা তো কোনওদিন আগের বা তার আগের সরকার ভাবেনি । সরকারের কাছে হয়তো 50 বা 100 টাকাটা কিছু নয়, কিন্তু বাংলায় এমন বহু পরিবার আছে যাদের কাছে 50 বা 100 টাকা বাস ভাড়া দেওয়াটা খুবই কষ্টের । আজ এটা মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছেন । এটা আমাদের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল । বিজেপি যেই স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে । আমি আজ বাসে জিরো ব্যালেন্স টিকিট পেয়েছি । খুব ভালো লাগলো এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ ।"

রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব ছবি)

বাসে মহিলাদের ভাড়া না-নিলে কীভাবে ঘাটতি মিটবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "রাজকোষে কীভাবে টাকা আসবে সেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থ দফতরে যারা রয়েছে তারা নিশ্চই দেখবে । অবশ্যই সেটা দেখতে হবে ৷ সরকারের যে ঘাটতি হবে, সেটা কীভাবে মিটবে দেখা হবে ৷" তবে এই মুহূর্তে সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে কোনও কথা হয়নি বলেই জানান তিনি । তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর কথা মতো যুদ্ধের সময় জ্বালানি নিয়ে সংকট দাঁড়িয়েছে ৷ সেখানে জ্বালানি বাঁচাবার জন্য যদি সকলেই অন্তত সপ্তাহে একবার বা দু'বার করে গণপরিবহণে যাতায়াত করে, তাহলে জ্বালানির খরচ অনেকটা বাঁচবে । আমিও তাই করব ৷"

এছাড়াও তিনি বলেন, "গল্পতে শুনতাম আগেকারদিনে রাজা-মহারাজা চাদর মুড়ি দিয়ে চুপিসারে বেরোতেন ৷ এটা দেখার জন্য রাজ্য কীভাবে চলছে ৷ আর কয়েক মাস পরে রাজ্য কেমন চলছে, সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেয়ে কী বলছেন, সেটাও চুপিসারে গিয়ে দফতরের প্রত্যেকটা মন্ত্রীর দেখা প্রয়োজন ।"

