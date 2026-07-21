ভবঘুরে-মাধুকরীদের কাছে পৌঁছবে রেস্তোরাঁর খাবার, মানবিক উদ্যোগ অগ্নিমিত্রার
ইতিমধ্যেই এই বিষয়টিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য তিনি পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলমকে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
Published : July 21, 2026 at 12:49 PM IST
আসানসোল, 21 জুলাই: এবার অভুক্ত ভবঘুরে কিংবা মাধুকরীদের জন্য মানবিক উদ্যোগ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের । শহরের নামীদামি হোটেলে, রেস্তোরাঁয় যে খাবার রাতে বেঁচে যায়, তা সংগ্রহ করে কোল্ড স্টোরেজের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে এবং তা পরের দিন সকালে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে । এমনটাই জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল । ইতিমধ্যেই এই বিষয়টিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য তিনি পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলমকে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
সম্প্রতি স্বচ্ছতা নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করতে আসানসোলের প্রাচীন মন্দির মা ঘাগরবুড়ি মন্দিরে গিয়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, মন্দির চত্বর প্লাস্টিকে ভরে রয়েছে । তার পাশাপাশি মন্দির চত্বরে প্রচুর মাধুকরী বসে রয়েছেন । যাঁরা মানুষের কাছে হাত পেতে খাবার চাইছেন ।
অগ্নিমিত্রা ওই অনুষ্ঠানে বলেন, "পয়লা সেপ্টেম্বরের পর থেকে আসানসোলের ঘাগরবুড়ি মন্দির সম্পূর্ণ প্লাস্টিক ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করা হবে । যদি কেউ প্লাস্টিক ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রে তাঁর জরিমানা হবে ।" শুধু তাই নয়, শহরবাসীর উদ্দেশে তিনি জানান, রাস্তায় কোনও নোংরা ফেললে, থুতু ফেললে, শৌচকর্ম করলে, সেক্ষেত্রেও জরিমানা করা হবে । পয়লা সেপ্টেম্বরের পর থেকে রাস্তায় নোংরা ফেললে শুধু জরিমানা করাই নয়, তার পাশাপাশি সেই নোংরা ওই ব্যক্তিকে দিয়েই পরিষ্কার করানো হবে বলে জানান মন্ত্রী ৷
তবে তাঁর এই কড়া সিদ্ধান্তের পাশাপাশি মানবিক উদ্যোগের কথাও জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি বলেন, "ঘাগরবুড়ি মন্দিরে যখন ঢুকছিলাম, তখন দেখলাম রাস্তার দু'পাশে প্রচুর দুস্থ মানুষ বসে আছেন । তাঁরা খাবার চাইছেন । বিষয়টি খুব অমানবিক । এর আগেও আমি বিভিন্ন মন্দিরে, রাস্তার পাশে ফুটপাথে এই ছবি দেখেছি । তাই আমি জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি । আসানসোল শহরে যত হোটেল, রেস্টুরেন্ট রয়েছে, তাদের রাত্রে যে খাবার বেঁচে যায়, সেই খাবার সংগ্রহ করতে হবে এবং রাত্রে সেই খাবারকে একটি কোল্ড স্টোরেজ বানিয়ে তা সংরক্ষণ করতে হবে । পরের দিন সকালে এই সমস্ত অভুক্ত ভবঘুরে ও দুস্থ মানুষদের সেই খাবার বিতরণ করতে হবে ।"
এমন ঘোষণায় করতালিতে ভরে যায় গোটা মঞ্চ । যদিও আসানসোলে এই কাজ অনেকদিন ধরেই শুরু করেছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ফুডম্যান বলে খ্যাত চন্দ্রশেখর কুন্ডু । তিনি বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন । চন্দ্রশেখর জানিয়েছেন, "যদি এইরকম কাজে আমাদেরকেও কোনওরকম ভাবে প্রয়োজন হয় আমরা নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকব ৷"
তবে এই বিষয়টি নিয়ে চন্দ্রশেখর কুন্ডু ইটিভি ভারতকে জানান, "রেস্টুরেন্টে মূলত কোনও খাবার সেরকম ভাবে বাঁচে না । যেটুকু অর্ডার দেওয়া হয় সেটুকুই রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ বানায় । খাবার যেগুলোয় বাঁচে, বিভিন্ন বড় ক্যান্টিন যেমন সিআইএসএফ ব্যারাক, পুলিশ ব্যারাক, বিভিন্ন স্কুল কলেজের হস্টেলে । কারণ সেখানে বেশি পরিমাণে খাবার তৈরি করা হয় । সেই খাবার পুষ্টিকরও হয় ।"
চন্দ্রশেখর আরও বলেন, "বিয়েবাড়ির খাবার প্রচণ্ড পরিমাণে মশলাদার হয় । ফলে সেই খাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় । আমি বলব, এই কাজ শুরুর আগে প্রথমে ফুড লাইসেন্স নেওয়া প্রয়োজন । সরকারি উদ্যোগে টিম করে এই কাজ করলে বহু মানুষ উপকৃত হবে । বিষয়টিকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয় ।"