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আগের দিন 'ভুল', আজ 'অন্যায়' ! ফুটপাথে দুধ গরম-কাণ্ডে সুর আরও নরম অগ্নিমিত্রার

দুধ গরম করার ঘটনাটিকে তিনি এখনও সমর্থন করছেন না । বরং তাঁর যুক্তি, ফুটপাথে স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম করা বা রান্না বিপজ্জনক ।

Agnimitra Pau minister
রাখি পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে মন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 2:10 PM IST

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কলকাতা, 28 অগস্ট: একদিন আগে বলেছিলেন, "ও ভাবে কথা বলা উচিত হয়নি, ভুল হয়েছে !' শুক্রবার সেই সুর আরও নরম । এ বার আর শুধু 'ভুল' নয়, সরাসরি মেনে নিলেন, "ও ভাবে চিৎকার করে কথা বলাটা আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে !" পার্ক স্ট্রিটের ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাথে এক মহিলার দুধ গরম করা নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের অবস্থানে পর পর দু'দিনে বদলের ছাপ স্পষ্ট ।

দুধ গরম করার ঘটনাটিকে তিনি এখনও সমর্থন করছেন না । বরং তাঁর যুক্তি, ফুটপাথে স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম করা বা রান্না করা বিপজ্জনক । বিশেষ করে সেখানে যখন একটি ছ'মাসের শিশু হামাগুড়ি দিচ্ছিল । কিন্তু সেই আপত্তি জানাতে গিয়ে যে ভাবে তিনি ওই মহিলার সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলেছিলেন, সেটিই তাঁর ভুল এবং অন্যায়- শুক্রবার গড়িয়াহাটে রাখিবন্ধন উৎসবে দাঁড়িয়ে সেই কথাই আরও স্পষ্ট করে বললেন মন্ত্রী ।

ফুটপাথে দুধ গরম-কাণ্ডে সুর আরও নরম অগ্নিমিত্রার (ইটিভি ভারত)

কয়েক দিন আগে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাথে বসবাসকারী এক মহিলাকে স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম করতে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন অগ্নিমিত্রা । ঘটনাটির ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় তীব্র বিতর্ক । প্রশ্ন ওঠে, ফুটপাথে বসবাসকারী এক অসহায় মহিলার সঙ্গে মন্ত্রীর এই আচরণ কতটা সংবেদনশীল । রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় চাপানউতোর ।

বুধবার ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেছিলেন, তাঁর চিৎকার করা উচিত হয়নি । কিন্তু শুক্রবার গড়িয়াহাটে দাঁড়িয়ে যেন সেই স্বীকারোক্তিই আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্য, "সেদিন ওভাবে বলাটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে ।"

তবে, একই সঙ্গে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর আপত্তির জায়গাটি বদলায়নি । অগ্নিমিত্রার কথায়, "আমি ফুটপাথবাসীদের বিরুদ্ধে নই । কিন্তু ফুটপাথের উপরে ওই ভাবে স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম করা বিপজ্জনক । ওই দিদি নিজের এবং নিজের বাচ্চার বিপদ ডেকে আনছিলেন । ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মতো জায়গায় ওই ভাবে স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করলে যে কোনও বড় বিপদ ঘটতে পারে ।"

ঘটনার সূত্র ধরে ওই মহিলার বর্তমান অবস্থার কথাও জানান মন্ত্রী । তাঁর দাবি, ওই মহিলাকে শেল্টার হোমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও তিনি সেখানে থাকতে চাননি । পরে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে । অগ্নিমিত্রা জানান, বৃহস্পতিবার ওই মহিলার জন্য একটি হোটেলে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে । শুধু তা-ই নয়, তিনি তপসিয়া এলাকায় থাকতে চেয়েছিলেন বলে সেখানে তাঁর জন্য একটি বাড়ি দেখে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি মন্ত্রীর ।

ফলে এক দিকে নিজের আচরণের জন্য প্রকাশ্যে অনুতাপ, অন্য দিকে ফুটপাথবাসী ওই মহিলার পুনর্বাসনের দাবি, দুই বার্তাই শুক্রবার একসঙ্গে সামনে আনলেন অগ্নিমিত্রা ।

এর মধ্যেই শুক্রবার রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মসূচি নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি । তারই অংশ হিসাবে রাসবিহারী বিধানসভা এলাকার গড়িয়াহাট মোড়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল রাখিবন্ধন উৎসব । অনুষ্ঠানে ছিলেন অগ্নিমিত্রা এবং অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ।

মহিলা মোর্চার সদস্যেরা স্বপন দাশগুপ্তের হাতে রাখি পরিয়ে দেন । আর অগ্নিমিত্রা গড়িয়াহাট মোড় দিয়ে যাওয়া পথচারী, গাড়িচালক থেকে শুরু করে ফুটপাথবাসীদের হাতেও রাখি পরান । রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের হাতেও রাখি পরিয়ে দেন তিনি । ফুটপাথে থাকা শিশুদের হাতে রাখির পাশাপাশি তুলে দেওয়া হয় বর্ণপরিচয়, পড়াশোনার সামগ্রী, চকলেট । শিশুদের জন্য ছিল লাড্ডুও ।

কয়েক দিন আগেই ফুটপাথে দুধ গরম করা নিয়ে যে মন্ত্রীকে ঘিরে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, শুক্রবার সেই মন্ত্রীকেই দেখা গেল ফুটপাথবাসী শিশুদের হাতে রাখি পরাতে ।

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রাখি পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে মন্ত্রী
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