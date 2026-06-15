তৃণমূলীরা ঘুষ নিয়েও শিল্পদ্যোগীদের জন্য কিছুই করেনি : অগ্নিমিত্রা
প্রাক বাজেট বৈঠকে দুর্গাপুরে এসে আগের তৃণমূল সরকারকে একাধিক বিষয়ে নিশানা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ৷
Published : June 15, 2026 at 12:10 PM IST
দুর্গাপুর, 15 জুন: দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় রেখে ঘুষ নিয়েও কাজ করেনি তৃণমূল সরকার তৃণমূল সরকারের নগর উন্নয়ন দফতর ৷ দুর্গাপুরে প্রাক বাজেট অনুষ্ঠান থেকে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
সাত জেলার উদ্যোগ ও শিল্পপতিদের নিয়ে আয়োজিত প্রাক-বাজেট বৈঠক থেকে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি । তাঁর দাবি, শিল্পের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং শিল্পোদ্যোগীদের সুবিধার কথা বলা হলেও বাস্তবে রাজ্যে শিল্পায়নের পরিবেশ গড়ে তোলা হয়নি । শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেমের আওতায় এনে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি । শিল্পোদ্যোগীদের দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি দফতরের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রেই ঘুষ নেওয়া হলেও কাজ হয়নি । ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে এবং বহু শিল্পপতি রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি ।
অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়নি । বহু এলাকায় এবং শিল্প তালুকগুলিতে রাস্তাঘাট বেহাল অবস্থায় রয়েছে । শিল্পাঞ্চলগুলিতেও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব । পাশাপাশি রয়েছে শ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাও । কাজের সুযোগ কমে যাওয়ায় বহু শ্রমিককে অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে । এই পরিস্থিতির জন্যই পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রী ।
রবিবার বিকেলে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হোটেলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের নিয়ে এই প্রাক-বাজেট বৈঠকের আয়োজন করা হয় । উপস্থিত ছিলেন নগর উন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পন্নামবলাম এস, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই-সহ বিভিন্ন শিল্পপতি, উদ্যোগপতি এবং বণিক সভার প্রতিনিধিরা ।
বৈঠকে উপস্থিত শিল্পোদ্যোগীদের কাছ থেকে সরাসরি বিভিন্ন সমস্যা, দাবি এবং প্রস্তাব শোনেন মন্ত্রীরা । সাংবাদিক বৈঠক করে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "রাস্তাঘাট ঠিক করতে হবে । আইনশৃঙ্খলার আরও উন্নতি করতে হবে । শিল্প গড়ে তুলতে গেলে পরিকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি । সেই বিষয়গুলিকে সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে ।"
তিনি আরও বলেন, "পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামে ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি হয় । ওই শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষ জড়িত । অথচ এতদিন তাঁদের সমস্যা নিয়ে কেউ ভাবেনি । বৈঠকে সেই বিষয়টিও উঠে এসেছে ।" একইসঙ্গে তাঁর দাবি, পূর্বতন তৃণমূল সরকার হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়ে গিয়েছে । ফলে নতুন সরকারের সামনে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা এবং উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ । তা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে । ইতিমধ্যেই নতুন নতুন শিল্প রাজ্যে আসতে শুরু করেছে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি ।
এই বিষয়ে মন্ত্রী আরও জানান, বহু শিল্পপতির জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে । কোথাও জমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা, কোথাও আবার প্রশাসনিক কারণে প্রকল্প আটকে রয়েছে । সেই সমস্ত সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে । বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন অগ্নিমিত্রা পাল ।
তাঁর অভিযোগ, করদাতাদের টাকায় বিশ্ব বাংলা সম্মেলন করা হয়েছে । বড় বড় বিনিয়োগের ঘোষণা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি । মানুষকে শুধু স্বপ্ন দেখানো হয়েছে । শিল্প ও কর্মসংস্থানের অভাবেই আজ রাজ্যের বহু ছেলে মেয়েকে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে যেতে হচ্ছে । এই পরিস্থিতি বদলাতে বর্তমান সরকার শিল্প, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও জানান তিনি ।