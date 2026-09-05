ডেঙ্গি হলে তথ্য গোপন নয়, নির্মূল করাই উদ্দেশ্য: অগ্নিমিত্রা

ডেঙ্গি হলে তথ্য গোপন নয়, নির্মূল করাই উদ্দেশ্য: অগ্নিমিত্রা
আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় সচেতনতা প্রচারে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ ডেঙ্গিমুক্ত আসানসোল গড়তে, নাগরিকদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আবেদন ৷
Published : September 5, 2026 at 1:50 PM IST
আসানসোল, 5 সেপ্টেম্বর: করোনা হোক বা ডেঙ্গি ৷ পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে আক্রান্তের সংখ্যা চেপে দেওয়ার অভিযোগ তুলতো বিরোধীরা ৷ তা নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এবার রাজ্যের শাসকদলের আসনে বসে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার এই বিষয়টির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে, এমনটাই জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
পুরো এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলছেন, "ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ৷ কিন্তু, সেই সংখ্যাকে চেপে দিয়ে প্রচার করা নয়, বরং মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন ডেঙ্গি হলে রক্তপরীক্ষা করে রিপোর্টে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ৷ সংখ্যা চেপে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য ডেঙ্গিকে নির্মূল করা ৷"
শনিবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় একটি ডেঙ্গি প্রতিরোধে সচেতনামূলক মিছিল করা হয় ৷ সেখানেই অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী অগ্রিমিত্রা পাল ৷ উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্র থেকে শুরু করে জেলার বনাধিকারিক (DFO) ও অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ সুসজ্জিত এই মিছিলে আসানসোল পুরনিগমের কর্মী থেকে শুরু করে সাফাই কর্মী সবাই একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটেন এবং মানুষকে সচেতন করেন ৷ এই মিছিল আসানসোল রামসায়ের ময়দান থেকে শুরু হয় এবং মহিশিলার বটতলা বাজারে গিয়ে শেষ হয় ৷ পথ চলতি মানুষকে অগ্নিমিত্রা পাল নানানভাবে ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন করার চেষ্টাও করেন ৷
অগ্নিমিত্রা পাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি ওয়ার্ড থেকে ডেঙ্গির খবর পাওয়া যাচ্ছে ৷ জেলায় প্রায় 40 থেকে 48 জনের ডেঙ্গির আক্রান্ত হওয়ার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ আমরা ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছি না ৷ বরং, তাঁদের চিকিৎসা করে যাতে এই বিষয়টি না-ছড়ায়, সেটাকে আরও নিশ্চিত করতে চাইছি ৷"
ডেঙ্গি প্রতিরোধের বিষয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, "যে ওয়ার্ডগুলি থেকে ডেঙ্গি ছড়িয়েছে, সেই ওয়ার্ডের বাকি বাসিন্দাদের বাড়িতে আমরা মশারি বিতরণ করব ৷ মূলত, যাঁরা নিম্নবিত্ত পরিবার, সেই সমস্ত মানুষদেরই এই মশারি দেওয়া হবে ৷ এরই সঙ্গে ওই এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও মানুষজনকে সচেতন করার কাজ চলতে থাকবে ৷"
অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, "মানুষ সচেতন হলেই ডেঙ্গি নির্মূল হবে ৷ বাড়ির কোথাও জল জমতে দেওয়া যাবে না ৷ পাশাপাশি দু’দিনের বেশি যদি কারোর জ্বর থাকে তাহলে অবশ্যই সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গির পরীক্ষা করান ৷ সমস্ত হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডেঙ্গি পরীক্ষার কিট মজুত করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ বিনামূল্যে এই পরীক্ষা হবে ৷"