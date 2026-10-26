গৃহপালিত পশুদের সমাধিক্ষেত্র তৈরিতে জমি চিহ্নিত, পথকুকুরদের খাওয়াতে বিশেষ ব্যবস্থা

গৃহপালিত পশুদের সমাধিক্ষেত্র তৈরিতে জমি চিহ্নিত, পথকুকুরদের খাওয়াতে বিশেষ ব্যবস্থা
Agnimitra Paul: নির্দিষ্ট স্থানে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা এবং ডগ-ফিডারদের পরিচয়পত্র দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানালেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
Published : October 26, 2026 at 1:55 PM IST
আসানসোল, 26 অক্টোবর: পোষ্য কুকুর-সহ গৃহপালিত পশুদের শেষকৃত্যের জন্য সমাধিক্ষেত্র ও শ্মশান তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার । ইতিমধ্যেই আসানসোলের কাছে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে । অন্য়ান্য জেলাতেও জমি চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে । সেই জমিতে প্রকল্প তৈরির জন্য ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) প্রস্তুতের কাজ চলছে ।
খুব শীঘ্রই এই কাজ শুরু হতে পারে বলে জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর দাবি, এই উদ্যোগ শুধু আসানসোলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, গোটা পশ্চিমবঙ্গেই তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে । অন্যদিকে, পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা এবং ডগ-ফিডারদের পরিচয়পত্র দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানালেন মন্ত্রী ।
পোষ্যদের পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে তাদের মৃত্যুর পর সঠিক ভাবে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি জানান, মানুষের মতোই পোষ্যদের জন্যও উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার ভাবনা রয়েছে সরকারের । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আসানসোলের কাছে ডামরায় একটি জমি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে এবং ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে । প্রকল্পটি দ্রুত শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে । তবে শুধু আসানসোল নয়, গোটা বাংলাতেই এই ধরনের প্রকল্প করা হবে ।"
মন্ত্রী আরও জানান, "বাড়ির পোষ্য বা পথ সারমেয়দের মৃত্যু হলে ধাপার মাঠ বা ওই রকম স্থানে ফেলে দেওয়া হয় । দুর্গন্ধ ছড়ায়, পরিবেশ নষ্ট হয় । তাই নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকলে একদিনে দূষণ কমবে, পাশাপাশি বাড়ির পোষ্য নিয়ে অনেকেরই আবেগ থাকে । তারা বাড়ির সন্তানদের মতোই । সেক্ষেত্রেও সঠিক জায়গায় পোষ্যের শেষকৃত্য হলে অনেকেই স্বস্তি পাবেন ।"
পাশাপাশি পথ সারমেয়দের খাওয়ানোর বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকার নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই পথপশুদের সুরক্ষা এবং তাদের খাওয়ানো নিয়ে যাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিবাদ না-হয়, সে বিষয়েও একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, অনেক জায়গায় রাস্তার কুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন পশুপ্রেমীরা । সেই সমস্যা মেটাতে ওয়ার্ডভিত্তিক ডগ-ফিডারদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের পরিচয়পত্র দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । তাঁদের তালিকা পুলিশের কাছেও রাখা হবে বলে জানান তিনি ।
মন্ত্রী আরও জানান, পথকুকুরদের খাওয়ানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করা হবে । সেখানে স্টিলের বাটি, উঁচু প্ল্যাটফর্ম, জল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা থাকবে । খাওয়ানো শেষ হলে বাটি ধুয়ে রাখা এবং জায়গাটি পরিষ্কার করে দেওয়ার দায়িত্বও নিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে । এর ফলে একদিকে যেমন পশুদের খাবারের ব্যবস্থা হবে, অন্যদিকে এলাকাতেও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হবে ।
পথপশুদের খাওয়ানো নিয়ে অযথা বাধা দেওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর কথায়, পশু-পাখিরাও পরিবেশ ও সমাজের অংশ । তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করা প্রয়োজন ।
পাখিদের জন্যও বিশেষ উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী । সরকারি গাছগুলিতে মাটির পাত্রে জল ও উপযুক্ত খাবার রাখার পরিকল্পনা রয়েছে । কোন পাখির জন্য কী ধরনের দানা প্রয়োজন, তা পাখি নিয়ে কাজ করা সংগঠন বা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে সেই অনুযায়ী খাবার দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও পথপশুদের খাওয়ানো নিয়ে দেশজুড়ে চলা নানান বিতর্কের আবহে রাজ্যের এই উদ্যোগগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।