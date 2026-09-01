রাস্তায় থুতু-আবর্জনা ফেললেই জরিমানা চালু, পুজোর আগেই পার্কিংয়ে নয়া নিয়ম: অগ্নিমিত্রা

রাস্তায় থুতু-আবর্জনা ফেললেই জরিমানা চালু, পুজোর আগেই পার্কিংয়ে নয়া নিয়ম: অগ্নিমিত্রা
পুজোর আগেই রাজ্য সরকার একটি পার্কিং অ্যাপ আনতে চলেছে বলে জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা । 10 অক্টোবরের আগেই এই অ্যাপটি চালু হয়ে যাবে৷
Published : September 1, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: আজ থেকেই রাজ্যজুড়ে চালু হয়ে গেল কড়া নিয়ম ৷ এ বার থেকে রাস্তায় আবর্জনা ফেললে, শৌচকর্ম করলে, থুতু ফেললে কিংবা প্লাস্টিক ফেললে দিতে হবে জরিমানা । এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করতেই এই জরিমানা করা হবে । তাঁর কথায়, "এই রাজ্যটা সুন্দর হোক, সেটাই চায় রাজ্য সরকার ।" এছাড়াও পুজোর আগেই রাজ্যে নয়া পার্কিং নিয়ম আসছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অগ্নিমিত্রা বলেন, যে প্লাস্টিকটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেটা যেন কেউ ব্যবহার না-করেন ৷ তাঁর কথায়, "আমরা 100 থেকে 200 টাকা জরিমানা করব ৷ মানুষকে সতর্ক করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য ৷ আমি জানি, আমরা এখনও প্রস্তুত নই । আমরা জায়গায় জায়গায় ডাস্টবিন দিচ্ছি ৷ বিভিন্ন জায়গায় শৌচালয় তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছি । প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । আজ থেকে যেমন জরিমানা শুরু হচ্ছে, তেমনই সরকারের দায়িত্বও শুরু হচ্ছে আজ থেকে । আমরা বিভিন্ন বাজারে প্লাস্টিক ভেন্ডিং মেশিন দিচ্ছি ।"
তিনি আরও জানান যে, কোনও বাড়ির সামনে ডাস্টবিন রাখা হবে না ৷ তাহলেই সেই জায়গাটা অপরিচ্ছন্ন হবে ৷ তার থেকে ভেজা ময়লা এবং শুকনো ময়লা আলাদা করে সাফাই কর্মীকে দেওয়ার পরামর্শ দেন অগ্নিমিত্রা । রাস্তায় খুব-একটা ভ্যাটও থাকবে না বলে জানিয়েছেন তিনি ।
সুশৃঙ্খলভাবে যাতে গাড়ির পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং বেআইনি পার্কিং যাতে না-হয়, সে জন্য পুজোর আগেই রাজ্য সরকার একটি পার্কিং অ্যাপ আনতে চলেছে বলে জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা । আগামী 10 অক্টোবরের আগেই এই অ্যাপটি চালু হয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন । তিনি জানান, এই অ্যাপের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যেখানেই যাচ্ছেন, তার আগেই সেই এলাকার চারপাশে কোথায় পার্কিং রয়েছে সেটা দেখে নিতে পারবেন । এমনকি পার্কিং ফি-ও অনলাইনেই মেটাতে হবে । পার্কিং কর্মীদের কোনওরকম হুমকি বা চমকানি কিংবা বাড়তি টাকা নেওয়া চলবে না । সবটাই হবে অ্যাপের মাধ্যমে, স্বচ্ছতা বজায় রেখে । তিনি এদিন ফের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, শহরের রাস্তায় আর যত্রতত্র ফুচকার গাড়ি বা চার চাকার গাড়িও পার্কিং করা যাবে না ।
এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন যে, রাতে রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করলে সরকারকে অর্থ দিতে হবে, এই নিয়মও আনা হচ্ছে । তাঁর কথায়, "নিজস্ব পার্কিং থাকা সত্ত্বেও সল্টলেকের মতো জায়গায় রাস্তার উপর সারি দিয়ে গাড়ি রাখা থাকে । সেটা করা যেতেই পারে, কিন্তু সেই জন্য সরকারকে অর্থ দিতে হবে ।" পাশপাশি ব্রিজের তলাতেও পার্কিং করা যাবে না । ব্রিজের তলাগুলি খালি করতে হবে । এই নিয়ে তিনি বলেন যে, তিনি কিছুদিন আগেই মানিকতলা ব্রিজের নীচে এই ধরনের বেআইনি পার্কিং চলে বলে জানতে পেরেছেন এবং সেই নিয়ে পুলিশকে পদক্ষেপ করতে বলবেন বলে জানান তিনি ।
সাধারণ মানুষকে সচেতন করে অগ্নিমিত্রা বলেছেন যে, ফুটপাথের উপরে গাড়ি বা দু'চাকার গাড়ি রাখবেন না ৷ কারণ ফুটপাথ মানুষের চলাফেরা করার জন্য । বেআইনি পার্কিং, বেআইনি হোটেল, বেআইনি বাড়ি, বেআইনি ডান্স বার বা বেআইনি স্পা দেখলেই তাঁর দফতরকে খবর দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন পুরমন্ত্রী ৷ তাঁর আশ্বাস, খবর পাওয়া মাত্রই পদক্ষেপ করা হবে ৷ তাঁর কথায়, "মানুষের অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে । মানুষকে সচেতন করাই হল সরকারের প্রচেষ্টা । তাই সবাইকে রাজ্যের আইন মানতে হবে ।"