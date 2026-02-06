ETV Bharat / state

বিধানসভায় সংখ্যালঘুদের 'ক্রিমিনাল' বলে বিতর্কে অগ্নিমিত্রা, পাল্টা জবাব ফিরহাদের

অগ্নিমিত্রার প্রশ্ন, সংখ্যালঘু সমাজ থেকে কেন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের বদলে 'ক্রিমিনাল' তৈরি হচ্ছে ? এই মন্তব্যের জেরে বিধানসভা কক্ষ আক্ষরিক অর্থেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ৷

Agnimitra paul remarks about minorities
সংখ্যালঘুদের ক্রিমিনাল বলে বিতর্কে অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 1:40 PM IST

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল ও রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ৷ সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের বাজেট ও মাদ্রাসার অনুদান প্রসঙ্গে শুরু হওয়া বিতর্ক ঘিরে নিমেষেই চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ৷

অগ্নিমিত্রার প্রশ্ন, সংখ্যালঘু সমাজ থেকে কেন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের বদলে 'ক্রিমিনাল' তৈরি হচ্ছে ? এই মন্তব্যের জেরে বিধানসভা কক্ষ আক্ষরিক অর্থেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ৷ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম চিৎকার করে এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান ৷ তিনি দাবি করেন, সংখ্যালঘুরা দেশের সম্পদ, ক্রিমিনাল নন। পরে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য অগ্নিমিত্রার বক্তব্যের বিতর্কিত অংশটুকু সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়ে দেন ৷

অগ্নিমিত্রার বক্তব্যে উত্তপ্ত বিধানসভা (ইটিভি ভারত)

এদিন বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে আসানসোলের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল রাজ্য সরকারের 'সংখ্যালঘু তোষণনীতির' কড়া সমালোচনা করেন। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, বাম জমানায় যেখানে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য 472 কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, সেখানে বর্তমান সরকার তা বাড়িয়ে 4 হাজার কোটি টাকারও বেশি করেছে। প্রায় 12 গুণ বরাদ্দ বাড়ার পরেও এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নয়ন কেন হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তোলেন বিজেপি বিধায়ক।

বক্তব্যের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে বিজেপির এই দাপুটে মহিলা বিধায়ক বলেন, "এত টাকা খরচের পরেও এই সমাজ থেকে কেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, আইপিএস বা বিজ্ঞানী তৈরি হচ্ছে না ? কেন এখান থেকে শুধুই ক্রিমিনাল তৈরি হচ্ছে ?" তাঁর এই মন্তব্যের পরেই ট্রেজারি বেঞ্চে শোরগোল পড়ে যায় ৷ অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, রাজ্যের যুবসমাজকে কর্মসংস্থান না-দিয়ে মাত্র 1,500 টাকার ভাতা দিয়ে সরকার তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে ৷ পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গ টেনেও তিনি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

অগ্নিমিত্রা পলের মুখে 'ক্রিমিনাল' শব্দটি শোনামাত্রই নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ৷ বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। ফিরহাদ বলেন, "সংখ্যালঘুরা ক্রিমিনাল নয়। আপনারা এভাবে একটা গোটা সমাজকে অপমান করতে পারেন না।" অগ্নিমিত্রার মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে ফিরহাদ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশ গঠনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং এপিজে আব্দুল কালামের নাম উল্লেখ করে বলেন, এই সম্প্রদায় দেশ গড়তে সাহায্য করেছে। মন্ত্রী আরও বলেন, "যাঁরা এই ধরণের বিভাজনের রাজনীতি করেন এবং একটি সম্প্রদায়কে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁদের এই আচরণ 'অসভ্যতা' ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি অবিলম্বে অগ্নিমিত্রা পলকে তাঁর শব্দ প্রত্যাহার করার দাবি জানান।"

শাসক ও বিরোধী পক্ষের এই বাদানুবাদে বিধানসভা কক্ষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হলে হস্তক্ষেপ করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উভয় পক্ষের বিধায়কদের শান্ত হওয়ার নির্দেশ দেন। স্পিকার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনও জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে অসাংবিধানিক বা অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। তিনি রুলিং দেন, অগ্নিমিত্রা পলের বক্তব্যের যে অংশটিতে আপত্তিকর বা অসংসদীয় শব্দ রয়েছে, তা বিধানসভার রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হবে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে, যা বাজেট অধিবেশনের এই পর্বকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

