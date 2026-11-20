দিল্লিতে স্বনিধি সম্মান নিলেন পুরমন্ত্রী, হকারদের জন্য আধুনিক ফুড স্টলের ঘোষণা
PM SVANidhi Awarded to Agnimitra Paul: পুরস্কারের মঞ্চ থেকে হকারদের ব্যবসার প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনা জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা ।
Published : November 20, 2026 at 2:02 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি (পিএম স্বনিধি) প্রকল্পের জাতীয় সম্মান গ্রহণ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । দুর্গাপুরের সাফল্যের সুবাদেই বাংলার ঝুলিতে এল এই স্বীকৃতি ।
শুক্রবার নয়াদিল্লির ড. আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন তিনি । মঞ্চে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও এবং সিকিমের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ভোজরাজ রাই । জাতীয় স্তরের এই সম্মান গ্রহণের পাশাপাশিই রাজ্যের হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য আধুনিক ই-কার্ট এবং ইন্দোরের ধাঁচে সুসংগঠিত ফুড স্টল গড়ার বড় ঘোষণাও সেরে রাখলেন পুরমন্ত্রী ।
জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন অগ্নিমিত্রা । ছত্তিশগড় বা সিকিমের মতো রাজ্যগুলি নিয়মিত কেন্দ্রীয় পুরস্কার পায় । এ বার সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গও । পুরমন্ত্রীর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ সেই লাইনে এখন এসেছে । আমরা ক'দিন আগে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বচ্ছতার উপর পুরস্কার পেয়েছিলাম তারকেশ্বরের জন্য । আজকে আমরা পিএম স্বনিধি যে পুরস্কার, সেটা দুর্গাপুরের জন্য পাচ্ছি ।"
হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বনির্ভর করতেই কেন্দ্রের এই পিএম স্বনিধি প্রকল্প । যাঁদের স্থায়ী দোকান নেই— যেমন রাস্তার ধারে জামাকাপড় বিক্রেতা, জুতো সেলাইয়ের কারিগর, নাপিত বা ফুচকা বিক্রেতা— মূলত তাঁদের জন্যই এই ঋণের ব্যবস্থা । প্রকল্পের আওতায় প্রথমে 15 হাজার টাকা ঋণ মেলে । এক বছরের মধ্যে সেই টাকা শোধ করলে পরের ধাপে 25 হাজার টাকা পাওয়া যায় ।
আর সেই ঋণ 18 মাসের মধ্যে মেটাতে পারলে 50 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মেলে । এই টাকা দিয়ে ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকান সাজানো থেকে শুরু করে কাজের সরঞ্জাম কেনা— সবই করতে পারেন । শুধু ঋণ নয়, এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করলে কেন্দ্রের আরও পাঁচ-ছ'টি জনমুখী প্রকল্পের সুবিধাও স্বয়ংক্রিয় ভাবে তাঁদের কাছে পৌঁছে যায় ।
এদিন দিল্লির অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের পূর্বতন সরকারকে নিশানা করেন অগ্নিমিত্রা । তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ দেড় দশক বাংলার হকাররা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন । পুরমন্ত্রী বলেন, "শেষ 15 বছর সেই সরকার তো কেন্দ্র সরকারের কোনও প্রকল্পই চালু করতে দেয়নি বা সেভাবে উৎসাহ দেখাননি । কিন্তু এখন নতুন সরকার আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার, আপনাদের সরকার আসার পর আমরা এই পিএম স্বনিধি প্রকল্প প্রত্যেকটা মিউনিসিপ্যালিটি, প্রত্যেকটা কর্পোরেশনে নিয়ে যেতে চাই ।"
রাজ্যের প্রতিটি পুরসভা ও পুরনিগমে এই প্রকল্প পৌঁছে দেওয়াই এখন দফতরের প্রাথমিক লক্ষ্য । তবে শুধু আর্থিক ঋণ দিয়েই থেমে থাকতে চাইছে না রাজ্য । একই মডেলে হকারদের ব্যবসার প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছেন অগ্নিমিত্রা । বিশেষ করে যাঁরা রাস্তার ধারে খাবার বিক্রি করেন, তাঁদের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ।
খাবার তৈরির সময় হাতে ও মাথায় গ্লাভস পরা, দু-তিন রকমের ডাস্টবিন রাখা এবং স্বচ্ছতা বজায় রেখে নিরাপদ খাবার পরিবেশন করার নিয়মকানুন শেখানো হবে তাঁদের । প্রশিক্ষিত এই খাদ্য বিক্রেতাদের জন্য ইন্দোরের ধাঁচে সু-সংগঠিত ফুড স্টল তৈরির ভাবনা রয়েছে রাজ্যের । নামী রেস্তোরাঁর মতো রাস্তার ধারের খাবারের মানকেও বিশ্বমানের করে তোলার লক্ষ্য নিয়েছেন পুরমন্ত্রী ।
তাঁর মন্তব্য, "বড় বড় রেস্তোরাঁ, যারা সাংঘাতিক দারুণ, ইনোভেটিভ, সব দিক থেকে ভালো খাবার বানায় ৷ মিশেলিন স্টাওর পায় তারা । এরকম মিশেলিন স্টার আমরা হকার লেভেলেও কেন আনতে পারি না ?"
এর পাশাপাশিই আগামী দিনে খাদ্য বিক্রেতাদের হাতে আধুনিক ই-কার্ট তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি । মন্ত্রীর আশ্বাস, "খাবার যাঁরা বিক্রি করছেন, তাঁদের জন্য সুন্দর একটা ই-কার্ট আমরা নিয়ে আসব । তাঁদেরকে সম্মানের সঙ্গে, গর্ব করে তাঁদের নিজেদের যে দ্রব্য তাঁরা যাতে বিক্রি করতে পারেন, আমরা সেই চেষ্টা করব ।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মার্গদর্শনে এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় বাংলার হকারদের আত্মনির্ভর করার এই উদ্যোগ আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা ।