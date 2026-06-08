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দার্জিলিং-এ পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা-রাজু বিস্তা, উন্নয়নের নয়া রূপরেখায় মিটবে পানীয় জলের সমস্যা

এই সফর স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত পরিকল্পনারই প্রতিফলন ।

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দার্জিলিং-এ পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা-রাজু বিস্তা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 7:49 PM IST

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দার্জিলিং, 8 জুন: সোমবার সারাদিন পাহাড়ে টানা পরিদর্শনে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা ৷ দিনব্যাপী দার্জিলিং ও মিরিক সফরে পাহাড়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন । এই সফর স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত পরিকল্পনারই প্রতিফলন ।

সফরের শুরুতেই রাজ্যের মন্ত্রী ও সাংসদ দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্য ও পাহাড়বাসীর সার্বিক কল্যাণে প্রার্থনা করেন । এরপর তাঁরা হ্যাপি ভ্যালি চা-বাগানের আমিয়ানাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থিত আইসিডিএস কেন্দ্র পরিদর্শনে যান । সাংসদ রাজু বিস্তা জানিয়েছেন, রাজ্যে 1.2 লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে দার্জিলিং জেলায় 3000টি কেন্দ্র সক্রিয় রয়েছে, যার মধ্যে 1510টি পাহাড়ের বুকে অবস্থিত । মন্ত্রী ও সাংসদ উভয়েই এই কেন্দ্রগুলোর পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন যাতে এগুলো শিশু ও প্রসূতিদের সামগ্রিক বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে ।

দার্জিলিং-এ পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা-রাজু বিস্তা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পাহাড়ের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে এদিন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে । দার্জিলিংয়ের সেনচালে একটি নতুন পানীয় জল প্রকল্প দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে জানানো হয়েছে যে, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পটি পুরোপুরি সম্পন্ন হবে । এই প্রকল্প চালু হলে প্রতিদিন 13 মিলিয়ন মেট্রিক টন বিশুদ্ধ পানীয় জল উৎপাদিত হবে, যা দার্জিলিং শহরের পানীয় জলের তীব্র সংকট স্থায়ীভাবে মিটিয়ে ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

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বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন তাঁরা (নিজস্ব চিত্র)

এছাড়া, সাংসদ ও মন্ত্রী যৌথভাবে সেনচাল উত্তর ও দক্ষিণ হ্রদের সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন । অমৃত প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের 60 কোটি টাকা অর্থসাহায্যে এই ঐতিহাসিক হ্রদগুলোর সংস্কার ও নতুন জলাধার নির্মাণের কাজ চলছে, যা দার্জিলিংয়ের জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে ।

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দার্জিলিং পাহাড়ে উন্নয়ন ও পরিকাঠামো পরিদর্শনে মন্ত্রী ও সাংসদ (নিজস্ব চিত্র)

মিরিক পুরসভাতেও জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন তাঁরা । মিরিকের পানীয় জল নিশ্চিত করতে 170 কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে । হ্রদের দূষণ রোধে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, "বর্তমানে মিরিকের প্রায় 1050টি পরিবার সরাসরি হ্রদের জলে বর্জ্য ফেলছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক । এই দূষণ রোধে আগামী তিন মাসের মধ্যে দুটি নতুন সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP) বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী । এর ফলে মিরিক লেকের সৌন্দর্য এবং জলের গুণমান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ।" মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল মিরিককে আধুনিক পরিকাঠামো ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি 'মডেল হিমালয়ান হিল সিটি' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা তুলে ধরেন ।

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পরিদর্শনে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও সাংসদ রাজু বিস্তা (নিজস্ব চিত্র)

সফরের শেষে সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে বিজেপি সরকার দায়বদ্ধ । শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পানীয় জলের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে পাহাড়ের মানুষের জীবন সহজ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ।"

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উন্নয়নের নয়া রূপরেখায় মিটবে পানীয় জলের সমস্যা (নিজস্ব চিত্র)

মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং তাঁরা উন্নয়নের দাবি রাখেন । পাহাড়ের প্রতিটি প্রান্তরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো যাতে দ্রুত পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । পানীয় জলের সমস্যা সমাধান থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পাহাড়ের মানুষের পাশে আছি ।" মিরিককে 'মডেল হিল সিটি' গড়ার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "মিরিক আমাদের গর্ব । এখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে যাতে পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতি উভয়ই বিকশিত হয় ।"

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দার্জিলিং-এ পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা-রাজু বিস্তা (নিজস্ব চিত্র)

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DRINKING WATER CRISIS IN DARJEELING
AGNIMITRA PAUL
RAJU BISTA
অগ্নিমিত্রা পাল
AGNIMITRA RAJU VISIT DARJEELING

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