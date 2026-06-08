দার্জিলিং-এ পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা-রাজু বিস্তা, উন্নয়নের নয়া রূপরেখায় মিটবে পানীয় জলের সমস্যা

দার্জিলিং-এ পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা-রাজু বিস্তা, উন্নয়নের নয়া রূপরেখায় মিটবে পানীয় জলের সমস্যা
এই সফর স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত পরিকল্পনারই প্রতিফলন ।
Published : June 8, 2026 at 7:49 PM IST
দার্জিলিং, 8 জুন: সোমবার সারাদিন পাহাড়ে টানা পরিদর্শনে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা ৷ দিনব্যাপী দার্জিলিং ও মিরিক সফরে পাহাড়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন । এই সফর স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত পরিকল্পনারই প্রতিফলন ।
সফরের শুরুতেই রাজ্যের মন্ত্রী ও সাংসদ দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্য ও পাহাড়বাসীর সার্বিক কল্যাণে প্রার্থনা করেন । এরপর তাঁরা হ্যাপি ভ্যালি চা-বাগানের আমিয়ানাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থিত আইসিডিএস কেন্দ্র পরিদর্শনে যান । সাংসদ রাজু বিস্তা জানিয়েছেন, রাজ্যে 1.2 লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে দার্জিলিং জেলায় 3000টি কেন্দ্র সক্রিয় রয়েছে, যার মধ্যে 1510টি পাহাড়ের বুকে অবস্থিত । মন্ত্রী ও সাংসদ উভয়েই এই কেন্দ্রগুলোর পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন যাতে এগুলো শিশু ও প্রসূতিদের সামগ্রিক বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে ।
পাহাড়ের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে এদিন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে । দার্জিলিংয়ের সেনচালে একটি নতুন পানীয় জল প্রকল্প দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে জানানো হয়েছে যে, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পটি পুরোপুরি সম্পন্ন হবে । এই প্রকল্প চালু হলে প্রতিদিন 13 মিলিয়ন মেট্রিক টন বিশুদ্ধ পানীয় জল উৎপাদিত হবে, যা দার্জিলিং শহরের পানীয় জলের তীব্র সংকট স্থায়ীভাবে মিটিয়ে ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
এছাড়া, সাংসদ ও মন্ত্রী যৌথভাবে সেনচাল উত্তর ও দক্ষিণ হ্রদের সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন । অমৃত প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের 60 কোটি টাকা অর্থসাহায্যে এই ঐতিহাসিক হ্রদগুলোর সংস্কার ও নতুন জলাধার নির্মাণের কাজ চলছে, যা দার্জিলিংয়ের জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে ।
মিরিক পুরসভাতেও জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন তাঁরা । মিরিকের পানীয় জল নিশ্চিত করতে 170 কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে । হ্রদের দূষণ রোধে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, "বর্তমানে মিরিকের প্রায় 1050টি পরিবার সরাসরি হ্রদের জলে বর্জ্য ফেলছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক । এই দূষণ রোধে আগামী তিন মাসের মধ্যে দুটি নতুন সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP) বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী । এর ফলে মিরিক লেকের সৌন্দর্য এবং জলের গুণমান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ।" মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল মিরিককে আধুনিক পরিকাঠামো ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি 'মডেল হিমালয়ান হিল সিটি' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা তুলে ধরেন ।
সফরের শেষে সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে বিজেপি সরকার দায়বদ্ধ । শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পানীয় জলের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে পাহাড়ের মানুষের জীবন সহজ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ।"
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং তাঁরা উন্নয়নের দাবি রাখেন । পাহাড়ের প্রতিটি প্রান্তরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো যাতে দ্রুত পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । পানীয় জলের সমস্যা সমাধান থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পাহাড়ের মানুষের পাশে আছি ।" মিরিককে 'মডেল হিল সিটি' গড়ার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "মিরিক আমাদের গর্ব । এখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে যাতে পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতি উভয়ই বিকশিত হয় ।"