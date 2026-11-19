জমি ফেলে রাখলে মোটা জরিমানা ! 'মুখোমুখি' কর্মসূচিতে কড়া বার্তা অগ্নিমিত্রার
Agnimitra Issues Warning: এই কর্মসূচিতে বেআইনি নির্মাণ, জলাশয় ভরাট, ফুটপাত দখল এবং স্থানীয় দাদাগিরির মতো একাধিক গুরুতর বিষয়ে অভিযোগ জানান প্রবীণরা ।
Published : November 19, 2026 at 6:08 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: ফের 'মুখোমুখি' কর্মসূচিতে নাগরিকদের অভিযোগ শুনলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ বৃহস্পতিবার সল্টলেকের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে বসে ফোনে পৌনে দু-ঘণ্টা ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাগরিক সমস্যায় জর্জরিত মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি ৷
এ দিনের কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি ফোন এসেছে 65 বছরের ঊর্ধ্বে থাকা প্রবীণ নাগরিকদের কাছ থেকে । বেআইনি নির্মাণ, জলাশয় ভরাট, ফুটপাত দখল এবং স্থানীয় দাদাগিরির মতো একাধিক গুরুতর বিষয়ে অভিযোগ জানান প্রবীণরা । সব শুনে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন পুরমন্ত্রী । তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দীর্ঘদিনের অরাজকতা আর বরদাস্ত করা হবে না ।
কারও অভিযোগ, বাড়ির পাশের ফাঁকা জমিতে জঙ্গল হয়ে মশার উপদ্রব বাড়ছে । বালি থেকে এক প্রবীণ ফোন করে এলাকায় ডেঙ্গি এবং চিকনগুনিয়ার প্রকোপের কথা জানান । এই প্রসঙ্গে জমির মালিকদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা । তাঁর কথায়, “আপনার যদি জমি থাকে, তা আপনাকে পরিষ্কার করে রাখতে হবে । আপনি কবে 10-20 বছর বাদে কিছু বানাবেন, তার জন্য জমি জঙ্গল হয়ে থাকবে, ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া হবে আর লোকে কষ্ট পাবে, এটা তো হতে পারে না ।”
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, জমি ফেলে রাখলে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হবে এবং তা সম্পত্তি করের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে । মন্ত্রীর কাছে আসা ফোন কলে উঠে এসেছে পুরনো সিন্ডিকেট এবং স্থানীয় ক্লাবের দৌরাত্ম্যের অভিযোগও । এক নাগরিক জানান, নিজের জমিতে বাড়ি বানাতে গেলে স্থানীয় ক্লাব জমির ভাগ চাইছে । বিবেক জয়সওয়াল নামে এক ব্যক্তি ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, তাঁর সমস্ত জমি দখল হয়ে যাওয়ায় তিনি সর্বস্বান্ত । আবার প্রোমোটারের বিরুদ্ধে ফ্ল্যাট হাতানোর অভিযোগও জমা পড়েছে । অভিযোগ শুনে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, “50 বছর ধরে চূড়ান্ত অরাজকতা চলেছে । যে যা পেরেছে, করেছে । আর টিএমসির ঝান্ডা আর কর্মী থাকলে তো কোনও কথাই নেই ।”
একটি আবাসনের এক তৃণমূল নেতার ছেলের বিরুদ্ধে বয়স্ক মহিলাদের মারধরের অভিযোগও এ দিন উঠে আসে । অগ্নিমিত্রা সাফ বলেন, “এই সরকারে তো আমরা এগুলো তো অ্যালাও করব না । পুলিশকে দিয়ে যথাসম্ভব ব্যবস্থা আমরা নেব এবং কেএমসিও রয়েছে ।”
শহরের যানজট এবং ফুটপাত দখল নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পুরমন্ত্রী । বহু প্রবীণ নাগরিক অভিযোগ করেন, ফুটপাত দখল হয়ে যাওয়ায় তাঁদের হাঁটার জায়গা নেই । ফুটপাতে রান্না বা বেআইনি দোকানের ধোঁয়ায় নাভিশ্বাস বাসিন্দাদের । রাস্তার দু'ধারে মোটরবাইক পার্কিং করে রাখায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে । এই সমস্যার সমাধানে রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, বিধাননগর এবং হাওড়া পুলিশকে রাস্তার একদিকে পার্কিং করার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী ।
সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “মানুষ চলতে পারছে না । ফুটপাতে হাঁটতে পারাও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ।” এ ছাড়া মিউটেশন, জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে হয়রানি, নিকাশি নালা পরিষ্কার না হওয়া এবং জলের পাইপ বসানোর কাজে ত্রুটির মতো একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে । বর্তমানে পুরসভাগুলিতে নির্বাচিত বোর্ড বা কাউন্সিলর না থাকলেও পরিষেবা সচল রাখতে দফতর বদ্ধপরিকর বলে জানান মন্ত্রী । তাঁর আশ্বাস, “সমাধান হতে হয়তো একদিন, দু-দিন, সাত দিনও লাগতে পারে । কিছু কিছু বিষয় যেমন মিউটেশন, বার্থ সার্টিফিকেট এগুলো তো সময় লাগবে । কিন্তু ড্রেন পরিষ্কার, গাছ কাটা, এলাকা পরিষ্কার, জলাশয় দখলমুক্ত করা, এগুলো আমরা একদম দ্রুত অ্যাকশন নেব ।” আগামী দিনে কোন পুরসভা বা নিগমকে নিয়ে পরবর্তী ‘মুখোমুখি’ কর্মসূচি হবে, তা দফতরের ইউডিএমএ পেজ-এ জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান অগ্নিমিত্রা ।
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