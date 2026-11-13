কলকাতার ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ-বিতর্ক, বড় বার্তা অগ্নিমিত্রার

কলকাতার ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ-বিতর্ক, বড় বার্তা অগ্নিমিত্রার
Agnimitra Paul: বিরোধীদের প্রশ্ন, যদি কো-অর্ডিনেটরদের কাজ শুধুই প্রশাসনিক সমন্বয় হয়, তা হলে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লোকজনকে বেছে নেওয়া হচ্ছে কেন ?
Published : November 13, 2026 at 6:48 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলায় আদালতের স্থগিতাদেশের জেরে আপাতত অনিশ্চিত পুরভোট । এই পরিস্থিতিতে আগামী 1 ডিসেম্বর থেকে কলকাতার ওয়ার্ডগুলিতে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
পুরনিগমে নির্বাচিত কাউন্সিলর না থাকলে ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবা কীভাবে পরিচালিত হবে, সেই প্রশ্নের মধ্যেই কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক । বিরোধীদের অভিযোগ, প্রশাসনিক দায়িত্বের আড়ালে দলীয় লোকজনকে ওয়ার্ডে বসানোর পরিকল্পনা করছে বিজেপি । সেই বিতর্কের মধ্যেই কো-অর্ডিনেটরদের ভূমিকা এবং নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
অগ্নিমিত্রার বক্তব্য, কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের সঙ্গে ভবিষ্যতের পুর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই । তাঁর কথায়, "যাঁদের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ করা হবে, তাঁরা যে ভবিষ্যতের কাউন্সিলর হবেন, এমনটা নয় । ভবিষ্যতে কাউন্সিলর কে হবেন, তা ওই ওয়ার্ডের মানুষ ভোট দিয়ে ঠিক করবেন । কো-অর্ডিনেটর হলেই যে তিনি পুর নির্বাচনে টিকিট পাবেন, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই ।"
কো-অর্ডিনেটরদের মূল দায়িত্ব হিসেবে ওয়ার্ডের সঙ্গে পুরসভার প্রশাসনিক সংযোগ রক্ষার কথাই তুলে ধরেছেন মন্ত্রী । তাঁর ব্যাখ্যা, ওয়ার্ডে কোথায় জঞ্জাল জমে রয়েছে, কোন নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কোথায় রাস্তার আলো জ্বলছে না- এই ধরনের নাগরিক সমস্যার খবর পুরনিগম এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হবে তাঁদের কাজ । অগ্নিমিত্রার কথায়, "কো-অর্ডিনেটর হলেন কর্পোরেশন ও ওয়ার্ডের মধ্যে সংযোগকারী একটি সেতু । নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা বজায় রাখাই তাঁর দায়িত্ব। এর বেশি কিছু নয় ।"
কেন এই নিয়োগের প্রয়োজন, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করেছেন অগ্নিমিত্রা । তাঁর দাবি, মে মাসের 4 তারিখের পর বিরোধী শিবিরের কাউন্সিলরদের একাংশ ইস্তফা দিয়ে আর কাজে আসেননি । ফলে পুরনিগমের পরিষেবা পরিচালনায় একটি প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন তৈরি হয়েছে । মন্ত্রীর বক্তব্য, এত দিন ধরে সরকার পরিষেবা চালিয়ে গেলেও প্রতিটি ওয়ার্ডের সমস্যা সরাসরি নজরে রাখা তাঁর বা আধিকারিকদের পক্ষে সম্ভব নয় । সেই ঘাটতি পূরণ করতেই কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত ।
তবে এই নিয়োগ ঘিরে বিতর্কের অন্যতম কারণ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা । কলকাতার 209টি ওয়ার্ডে বিজেপির লোকজনকেই কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । ফলে বিরোধীদের প্রশ্ন, যদি কো-অর্ডিনেটরদের কাজ শুধুই প্রশাসনিক সমন্বয় হয়, তা হলে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লোকজনকে বেছে নেওয়া হচ্ছে কেন ? যার জবাবে অগ্নিমিত্রার ব্যাখ্যা, কো-অর্ডিনেটরদের নিয়োগ ভবিষ্যতের কাউন্সিলর নির্বাচনের বিকল্প নয় ।
উল্লেখ্য, এর আগে করোনা অতিমারির সময় পুর নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় তৎকালীন তৃণমূল সরকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পুরনো কাউন্সিলরদেরই কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিল । তাঁদের মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা হয়েছিল । এখন পুরনিগমে নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় ফের একই ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পথে হাঁটছে বর্তমান বিজেপি সরকার ।
অগ্নিমিত্রার দাবি, সরকার দ্রুত পুর নির্বাচন চায় । কিন্তু ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলায় আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে ভোটের প্রক্রিয়া এগোনো যাচ্ছে না । তাই নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নাগরিক পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত । তবে তাঁদের দায়িত্ব কতটা প্রশাসনিক সমন্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, আর বাস্তবে ওয়ার্ড পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর আপাতত জারি থাকছেই ।