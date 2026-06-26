শুধু ওএসডি কেন ? তারাতলা-কাণ্ডে ফিরহাদকেও গ্রেফতারের দাবি অগ্নিমিত্রার
তারাতলার বিপর্যয়ে বাড়ল রাজনৈতিক চাপানউতোর ! মন্ত্রীর সাফ কথা, যে-ই দোষী হোক, আইনের মুখোমুখি হতেই হবে ৷
Published : June 26, 2026 at 3:43 PM IST
দুর্গাপুর, 26 জুন: তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 15 । উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে । এই আবহেই দুর্ঘটনার দায় নিয়ে আরও তীব্র হল রাজনৈতিক সংঘাত । রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শুক্রবার দুর্গাপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন তুললেন, "শুধু ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে কেন ? তৎকালীন পুরমন্ত্রী ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে কেন গ্রেফতার করা হবে না ?"
দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিএমইআরআই)-এ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিমিত্রা জানান, তারাতলার মতো বড় দুর্ঘটনায় শুধু কয়েকজন আধিকারিককে গ্রেফতার করলেই দায় শেষ হয়ে যায় না । তাঁর দাবি, নির্মাণের সময় একাধিক স্তরে প্রশাসনিক নজরদারির অভাব ছিল এবং সেই কারণেই প্রকৃত দায়ীদেরও আইনের আওতায় আনা উচিত । এ ব্যাপারে তদন্তের প্রয়োজনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তদন্তের আওতায় নিয়ে আসা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি ৷
মন্ত্রী বলেন, "এত বড় পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছিল শুধুমাত্র নাটবোল্টু দিয়ে । টিনের ওপরে সিমেন্টের আস্তরণ । বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে । সিমেন্ট ফেঁপে গিয়ে তিনতলার পুরো পরিকাঠামো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে । 15 জন মানুষের জীবন চলে গেল । বলার মতো ভাষা নেই । আর যাঁরা লোহার বিমের নীচে চাপা পড়ে প্রতিটা মুহূর্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে এখন হাসপাতালে, তাঁদের নিদারুণ কষ্টের কথা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে । এর দায় ফিরহাদ হাকিমের, এর দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।"
তারাতলা-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে রাজ্য সরকার । তদন্তের স্বার্থে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের তৎকালীন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তকারীরা নির্মাণের অনুমোদন, নিরাপত্তা বিধি এবং গুণগত মান-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখছেন ।
অগ্নিমিত্রা দাবি করেন, বর্তমান সরকারের গঠিত সিট আগের মতো নয় এবং এই তদন্তে কাউকেই রেয়াত করা হবে না । তাঁর কথায়, "যে-ই দোষী হোক, আইনের মুখোমুখি হতেই হবে ।" তবে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের আনা অভিযোগের ব্যাপারে ফিরহাদ হাকিমের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি ৷ এখন দেখার মন্ত্রীর বক্তব্যের পর তদন্তকারী সংস্থা কী পদক্ষেপ করে ! উল্লেখ্য, তারাতলার গুদাম ধসের ঘটনায় নির্মাণ সংস্থার ভূমিকা, অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃত দায় কার, তা নির্ধারণ করবে তদন্তের ফলাফল ।
এদিকে দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেম বসিয়ে বাংলাকে আবর্জনা মুক্ত করা হবে ৷ অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন শহরে রাস্তার পাশে পাহাড় প্রমাণ আবর্জনা জমা হয়ে আছে । দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে । এই আবর্জনার স্তূপকে সরিয়ে মানুষকে সুস্থ পরিবেশ উপহার দেওয়ার ব্যাপারে আগের তৃণমূল সরকার 15 বছরে কিছুই করেনি ৷ তাই কার্শিয়াং থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে আমরা এই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে নেমেছি ।"