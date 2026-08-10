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মমতার গাড়িতে হামলা 'অন্যায়'! শুভেন্দু 'জনরোষ' বললেও অগ্নিমিত্রা বললেন 'অ্যাকশন নেওয়া হবে'

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'তিনি অতীতে যাই দোষ করুন না-কেন, তাঁর গাড়িতে কাদা ছোড়া, তাঁকে গালাগালি দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় । এটা আমাদের সংস্কৃতি নয় ।'

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মমতার গাড়িতে হামলাকে 'অন্যায়' বললেন অগ্নিমিত্রা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 2:08 PM IST

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আসানসোল, 10 অগস্ট: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ির উপর হামলার ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জনরোষ বললেও, এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত অন্যায়' বলে মনে করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । বিজেপির নাম করে কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটালে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছেন তিনি ৷ যদিও মুখ্যমন্ত্রী আজ হালিশহরে গিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, রবিবারের ঘটনায় 'হামলাকারী'দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই ৷

রবিবার হালিশহরে নিহত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ।হালিশহরে শনিবার পুলিশি লকআপে মৃত্যু হয় তৃণমূল কর্মী বীরজু কেওট-এর । রবিবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে মমতা দেখা করতে গিয়েছিলেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন । রাস্তায় তাঁদের বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বাধা দেন বলে অভিযোগ । অভিযোগ, তৃণমূল নেত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল, জুতো ছোড়া হয় । তাঁকে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য গালিগালাজও করা হয় । ওঠে 'ডাকাত রানি', 'চোর চোর' স্লোগান ৷ মমতার গাড়িতে কাদা পর্যন্ত লেপে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷

মমতার গাড়িতে হামলাকে 'অন্যায়' বললেন অগ্নিমিত্রা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এই ঘটনার নিন্দা করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর কথায়, "তিনি অতীতে যাই দোষ করুন না কেন, তাঁর গাড়িতে কাদা ছোড়া, তাঁকে গালাগালি দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় । এটা আমাদের সংস্কৃতি নয় ।"

এই ঘটনা নিয়ে অগ্নিমিত্রা পালকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাদা ছোড়া হয়েছে, তাঁকে লক্ষ্য করে চটি ছোড়া হয়েছে, চোর চোর স্লোগান দেওয়া হয়েছে । হ্যাঁ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত 15 বছরে অনেক অত্যাচার করেছেন, চুরি করেছেন, মহিলাদের সম্মান রাখেননি । আপনি অভয়ার বিচার দিতে পারেননি । সব মানছি । কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, কেউ মমতা ব্যানার্জিকে 'চোর চোর' বলবেন, কাদা ছুড়বেন । এটা কী হচ্ছে ? এটা বাংলার সংস্কৃতি নয় । এটা আমাদের সরকারের সংস্কৃতি নয় ।"

অগ্নিমিত্রা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যাঁরা এটা করলেন ভুল করলেন । এটাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতির কোনও সমর্থন নেই । আপনারা শুনে নিন, যদি কেউ বিজেপির নাম করে এসব ক'রে ভাবছেন যে তিনি বাহবা পাবেন, তাহলে ভুল করছেন । সবার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে ।"

অগ্নিমিত্রা একথা বললেও এদিন হালিশহরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, গোটা ঘটনাটাই একটা জনরোষ ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ খারিজ করে শুভেন্দু বলেন, "কমপ্লিটলি পাবলিকের জনরোষ হয়েছে...কিচ্ছু হবে না । কেউ পাথর ছোঁড়েনি, ছবিতে পুলিশ দেখেনি...জনরোষ, জনরোষ... এত চুরি করেছেন ।" রবিবারের ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী এককথায় বলেন, "কোন ব্যবস্থা... নো নিড ।"

TAGGED:

ATTACK ON MAMATA CAR
HALISAHAR INCIDENT
অগ্নিমিত্রা পাল
মমতার গাড়িতে হামলা
AGNIMITRA PAUL

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