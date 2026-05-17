'প্রণয়-ক্ষেত্র' শতাব্দী পার্ক: ইটিভি ভারতের খবর দেখে উষ্মা বাবুলের, হাল ফেরাতে তৎপর অগ্নিমিত্রা

ইটিভি ভারতে বেহাল 'শতাব্দী পার্ক' দেখে তৎপরতা শাসক-বিরোধীর
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 17, 2026 at 5:10 PM IST

আসানসোল, 17 মে: ইটিভি ভারতে আসানসোলের শতাব্দী শিশু উদ্যানের বেহাল দশার প্রতিবেদন দেখার পরই পার্কের শ্রী ফেরাতে উদ্যোগী শাসক-বিরোধী দু'পক্ষ ৷ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, লিজ নিয়ে জটিলতার কারণে যখন রেলের এই পার্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন আসানসোল শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন আন্দোলনে নেমেছিলেন । রাজ্যসভার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র দাবি, সেই আন্দোলনের কথা জেনে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী । বর্তমানে পার্কের এমন দশার কথা জানতে পেরে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি । অপরদিকে, ইটিভি ভারতের খবরের পরেই তড়িঘড়ি এই পার্কের শ্রী ফেরানোর বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ এবং পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।

শনিবার আসানসোলে রেলের শতাব্দী শিশু উদ্যানে কী রকম পরিকাঠামো রয়েছে, তা নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি গিয়েছিলেন সংবাদ সংগ্রহ করতে । কিন্তু সাংবাদিক পরিচয় পেয়েই তাঁকে পার্কে ঢুকতে দেয়নি পার্কের বর্তমান লিজ হোল্ডারের কর্মীরা । জানা গিয়েছে, পার্কটি একটি বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ । তারা তার নিজেদের মর্জি মাফিক পার্ক চালাচ্ছে । টিকিটের মূল্য বাড়িয়ে করা হয়েছে 25 টাকা ।

ইটিভি ভারতে বেহাল 'শতাব্দী পার্ক' দেখে তৎপরতা শাসক-বিরোধীর

শুধু তাই নয়, শিশুদের জন্য উৎস্বর্গীকৃত এই পার্কে নাকি এখন সামাজিক দৃশ্যদূষণের জন্য শিশুদেরই নিয়ে যান না মা-বাবারা । পার্ক চলে গেছে প্রেমিক-প্রেমিকাদের দখলে । অভিযোগ, প্রকাশ্যেই আপত্তিকর ভাবে পার্ক জুড়ে বসে থাকে জোড়ায় জোড়ায় । শিশুদের জন্য তৈরি করা পার্কে কেন এই অধঃপতন ! তা নিয়ে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন আসানসোলের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন ।

অন্যদিকে, রেলের শতাব্দী পার্কে এমন অবস্থা জানতে পেরে ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় । ভয়েস মেসেজ দিয়ে তিনি ইটিভি ভারতকে জানান, "পার্ক বন্ধ হয়ে পড়েছিল । লিজ শেষ হয়ে গিয়েছিল । আরও অনেক বাধা, ঝামেলা ছিল । আমি অনেক কষ্টে দিল্লি থেকে তৎকালীন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে অনুরোধ করে পার্কটা খুলিয়েছিলাম । এমনকি কোথায় কোন গাছ বা ফুল গাছ বসবে সেগুলোও ঠিক করেছিলাম । হোলির দিন ওখানে উৎসব করিয়েছিলাম । এখন এই অবস্থা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছে ।"

বেহাল অবস্থা 'শতাব্দী পার্ক'-এর

বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন, "আমি কিন্তু তখন পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীপক্ষেই ছিলাম । আমি তখন বিজেপিতে ছিলাম, সরকার তৃণমূলে ছিল । কিন্তু কাজ করার ইচ্ছে থাকলে কিন্তু করা যায় । তাতে শুধু শতাব্দী পার্কই নয়, ব্রিজ, হসপিটাল, পাসপোর্ট কেন্দ্র, ইচ্ছে থাকলেই করে দেখানো যায় । রাজনীতির লড়াই রাজনীতির ময়দানে হওয়া উচিত । কিন্তু তার বাইরে গিয়ে বলব, এরকম একটা ভালো পার্ক, রেল কেন্দ্র সরকারের অধীনে । ওখানকার যাঁরা জনপ্রতিনিধি হলেন, তাঁদের বলব, এখন তো আপনাদের সরকার ডবল ইঞ্জিনের সরকার । এটা আমি ব্যঙ্গ করছি না, সদর্থক ভাবেই বলছি যে, সবাই মিলে, সাতজন বিধায়ক, শত্রুঘ্নজি (শত্রুঘ্ন সিনহা) পলিটিক্সের বাইরেও একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এই শতাব্দী পার্কটিকে আবার পুরনো গরিমাতে ফিরিয়ে আনুন ।"

বাবুল সুপ্রিয় শেষে বলেন, "25 টাকা কখনওই টিকিটের দাম হতে পারে না । তখনও 10 টাকা ছিল, এখনও 10 টাকা রাখা উচিত। আসানসোলকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, চিরকাল ভালোবাসব । সেজন্যে আসানসোলের এই যে জিনিসগুলো ছিল, যেগুলো এখনও আছে, সেগুলোকে ভালোবেসে রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরি । যেগুলো জরুরি বা যে চেঞ্জেসগুলো দরকার সেগুলো সবাই মিলে করবে । এখন 'সাত ভাই চম্পা এক বোন পারুল' নয়, এখন 'ছয় ভাই চম্পা এক বোন পারুল'। নিশ্চয়ই সবাই মিলে এটা করতে পারবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।"

এদিকে, এই পার্কের বর্তমান অবস্থার কথা জানার পরই ইটিভি ভারতকে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, "আমি বিষয়টি দেখছি । ডিআরএম সাহেবের সঙ্গেও কথা বলছি । অবিলম্বে যেন সবার জন্য পার্ক খুলে দেওয়া হয় । টিকিটের দাম যেন কম করা হয় । বাচ্চারা যাতে যেতে পারে । একটা সুন্দর পরিবেশ হয় । সাংস্কৃতিক ভাবে সবাই যেন সেটা ব্যবহার করতে পারি । স্বভূমির মতো যদি একটা মুক্তমঞ্চ বানানো যায় ! আরও কী কী উন্নয়ন করা যায় আমি কথা বলে নিচ্ছি ।"

এই খবর প্রকাশের পরেই বহু বিশিষ্ট মানুষ সামাজিক মাধ্যমে খবরের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন । প্রত্যেকেই চাইছেন, শিশুরা যেন পার্কে যেতে পারে, সেই পরিবেশ ফেরানো হোক । এখন দেখার আদৌ শতাব্দী পার্কে আবার শিশুদের জন্য প্রকৃত পরিবেশে ফিরতে পারে কি না ।

