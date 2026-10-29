মাটির নীচে তার, বড়বাজারে বহুতল পার্কিং ! কলকাতার ভোল বদলাতে 3 হাজার কোটির প্রকল্প
Massive investment: শহর সাজাতে নিটকনের সঙ্গে দু'টি সমঝোতার ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্কাইম্যাক্সের বিনিয়োগ। ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে 6-7 হাজার কোটি টাকা করার পরিকল্পনা সংস্থার।
Published : October 29, 2026 at 9:52 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: কলকাতার যানজট, পার্কিংয়ের সমস্যা, ঝুলন্ত তারের জট এবং আবর্জনার পাহাড়- শহরের দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলির মোকাবিলায় বড়সড় পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । শহরের সৌন্দর্যায়ন ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নিটকনের সঙ্গে দু'টি এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারি সংস্থা স্কাইম্যাক্সের সঙ্গে একটি, মোট তিনটি সমঝোতাপত্র বা মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে । বৃহস্পতিবার সল্টলেকের নগরায়ণ ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
প্রাথমিক ভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কমপ্রেসড বায়োগ্যাস বা সিবিজি প্রকল্পে প্রায় 3 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে স্কাইম্যাক্স ইনফ্রা পাওয়ার লিমিটেড । সংস্থার দাবি, পরবর্তী পর্যায়ে বিনিয়োগ বাড়িয়ে 6-7 হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতে পারে । অন্য দিকে, নিটকনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কলকাতার সৌন্দর্যায়ন, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির পুনর্গঠন এবং বহুতল গাড়ি পার্কিংয়ের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে । সরকারের দাবি, এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য শুধু শহরের বাহ্যিক চেহারা বদলানো নয়, বরং নাগরিক পরিষেবাকে আরও কার্যকর করে তোলা ।
বড়বাজারে বহুতল পার্কিং
কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র বড়বাজারে গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া বহু দিন ধরেই বড় সমস্যা । রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করানো, পণ্য ওঠানো-নামানো এবং পথচারীদের চলাচল- সব মিলিয়ে ওই এলাকায় যানজট নিত্যদিনের ঘটনা । এই পরিস্থিতি বদলাতে আধুনিক মাল্টি-লেভেল কার পার্কিং বা বহুতল গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । নিটকনের সঙ্গে চুক্তির আওতায় প্রথমে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা হবে, কোথায় এই ধরনের পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব । জমির প্রাপ্যতা, বর্তমান পার্কিংয়ের পরিকাঠামো এবং যান চলাচলের প্রয়োজন খতিয়ে দেখে প্রকল্পের সংখ্যা ও বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে । সরকারের আশা, পরিকল্পনা কার্যকর হলে ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় রাস্তার উপর গাড়ির চাপ কমানো সম্ভব হবে ।
ঝুলন্ত তার সরিয়ে শহরের চেহারা বদলের উদ্যোগ
শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের তার, টেলিফোন ও ইন্টারনেটের কেবল মাথার উপর দিয়ে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে । কোথাও কোথাও এই তারের জট শুধু দৃশ্যদূষণই তৈরি করে না, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি করে । এই পরিস্থিতি বদলাতে তার মাটির নীচে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
অগ্নিমিত্রা জানান, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঝুলন্ত কেবল সরিয়ে পরিকাঠামোকে আরও সুশৃঙ্খল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে । বিদ্যুতের তারের ক্ষেত্রে কিছু এলাকায় ইতিমধ্যেই ভূগর্ভস্থ ব্যবস্থা রয়েছে বা কাজ চলছে । তবে টেলিযোগাযোগের তার-সহ বিভিন্ন ধরনের কেব্ল সরানোর কাজ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করেই করতে হবে ।
এই উদ্যোগের সঙ্গে শহরের রাস্তা, মিডিয়ান, পার্ক, জলাশয়, ঐতিহ্যবাহী এলাকা এবং জনসাধারণের ব্যবহারের অন্যান্য জায়গার সৌন্দর্যায়নও যুক্ত রয়েছে । সরকারের বক্তব্য, কলকাতার নিজস্ব ঐতিহ্য ও চরিত্র বজায় রেখেই শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন, পরিকল্পিত ও ব্যবহারবান্ধব করে তোলার চেষ্টা হবে ।
বর্জ্য থেকে তৈরি হবে কমপ্রেসড বায়োগ্যাস
শহরের উন্নয়নের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা । আবর্জনা জমে থাকা, বর্জ্য পৃথকীকরণে ঘাটতি এবং পরিবেশদূষণ- এই সমস্যাগুলির মোকাবিলায় স্কাইম্যাক্সের সঙ্গে সমঝোতা করেছে রাজ্য সরকার ।
সংস্থার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্জুন রাওয়াত জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে প্রায় 3 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং কমপ্রেসড বায়োগ্যাস উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । তাঁর দাবি, পরবর্তী পর্যায়ে বিনিয়োগ বাড়িয়ে 6-7 হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত করা হতে পারে । এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় 1500 থেকে 2000 মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
সংস্থার দাবি, প্রথম ধাপে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় কাজের উপর জোর দেওয়া হবে । প্রকল্পের প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে দেড় থেকে দু'বছর সময় লাগতে পারে ।
নিটকনের দায়িত্বে সমীক্ষা ও প্রকল্প পরিকল্পনা
নিটকনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতবিন্দর সিং জানিয়েছেন, তাঁদের সংস্থা দেশের 15টি রাজ্যে কাজ করছে । পরামর্শদান, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল প্রশাসন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে সংস্থার অভিজ্ঞতা রয়েছে । কলকাতার ক্ষেত্রেও প্রথমে সমীক্ষা চালিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার খামতি চিহ্নিত করা হবে । তার পর জমির প্রাপ্যতা, খরচ এবং নাগরিকদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি হবে ।
নিটকনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত দু'টি মউয়ের আওতায় সৌন্দর্যায়ন ও শহর পুনর্গঠন এবং বহুতল পার্কিংয়ের মতো পরিকাঠামোগত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে । শুধু নতুন কিছু তৈরি করাই নয়, যেখানে পুরনো পরিকাঠামো রয়েছে, সেগুলিকে আরও কার্যকর করে তোলার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ।
কতগুলি পার্কিং প্রকল্প তৈরি হবে, কোন কোন এলাকা প্রথমে অগ্রাধিকার পাবে এবং প্রতিটি প্রকল্পে কত টাকা খরচ হবে- এসবই সমীক্ষার পরে স্থির করা হবে । ফলে বৃহস্পতিবারের ঘোষণা মূলত প্রকল্প পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য বিনিয়োগের প্রাথমিক রূপরেখা ।
শুধু সৌন্দর্যায়ন নয়, পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার লক্ষ্য
সাংবাদিক বৈঠকে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, সৌন্দর্যায়ন বলতে শুধু বাইরের চেহারা বদলানো বোঝায় না । শহরকে ভিতর থেকে পরিচ্ছন্ন করতে না পারলে সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ পূর্ণতা পাবে না । সেই কারণেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তা ও জনপরিসরের উন্নয়ন এবং পার্কিং সমস্যার সমাধানকে একই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে ।
এই উদ্যোগের প্রথম পর্যায়ে কলকাতা পুরনিগম এলাকার পাশাপাশি বিধাননগর পুরনিগম এলাকাতেও সৌন্দর্যায়ন ও শহর পুনর্গঠনের কাজের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে । রাস্তা, পার্ক, জলাশয়, হেরিটেজ এলাকা এবং অন্যান্য জনপরিসরের উন্নয়নে সমন্বিত নকশার উপর জোর দেওয়া হবে ।
বিনিয়োগের ঘোষণা, এবার নজর বাস্তবায়নে
স্কাইম্যাক্সের প্রায় 3 হাজার কোটি টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগের ঘোষণা কলকাতার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি করেছে । ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান ও জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে দাবি সংস্থার । অন্য দিকে, নিটকনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শহরের সৌন্দর্যায়ন এবং পার্কিং ব্যবস্থার উন্নতি হলে নাগরিকদের দৈনন্দিন সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে ।
তবে আপাতত এই প্রকল্পগুলির বহু বিষয়ই সমীক্ষা ও পরিকল্পনার পর্যায়ে । কোথায় কত টাকা খরচ হবে, ঠিক কতগুলি পার্কিং তৈরি হবে এবং কোন এলাকায় প্রথম কাজ শুরু হবে, তার চূড়ান্ত উত্তর এখনও মেলেনি ।
কলকাতার আধুনিকীকরণের এই উদ্যোগ তাই এখন ঘোষণার পর বাস্তবায়নের অপেক্ষায় । মাথার উপর তারের জট সরানো, বড়বাজারে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা, আবর্জনা থেকে জ্বালানি উৎপাদন এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ জনপরিসরকে নতুন করে সাজানো- পরিকল্পনাগুলি কার্যকর হলে শহরের চেহারা ও নাগরিক পরিষেবায় পরিবর্তন আসতে পারে । কিন্তু সেই পরিবর্তন কতটা দ্রুত এবং কতটা স্থায়ী হবে, তার উত্তর দেবে আগামী দিনের কাজ ।