রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজবাড়ির রথযাত্রার 190 বছর, দড়িতে টান অগ্নিমিত্রা-অজয়ের

রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজবাড়ির রথযাত্রার 190 বছর, দড়িতে টান অগ্নিমিত্রা-অজয়ের
ব্যতিক্রমী রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজবাড়ির রথযাত্রা । রথে থাকেন না জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা । বিশেষ পুজোর পর রথে আসীন হন রাজপরিবারের কুলদেবতা দামোদরচন্দ্র জিউ ৷
Published : July 17, 2026 at 11:43 AM IST
আসানসোল, 17 জুলাই: প্রায় 190 বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজবাড়ির রথযাত্রা ৷ এবারও ধর্মীয় আবেগ, ঐতিহ্য ও উৎসবের আবহে রথযাত্রা মুখর হয়ে উঠল রাজবাড়ি । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার এবং রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ । তিনজনই ঐতিহ্যবাহী রথের দড়িতে টান দিয়ে রথযাত্রার সূচনা করেন ।
রথযাত্রায় অংশ নিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা বলেন, "এখানকার রানি ও যুবরাজের সঙ্গে দেখা করে খুব ভালো লাগল । রথযাত্রা আজ একটি বৃহৎ জন-উৎসবে পরিণত হয়েছে । এটাই আমরা চেয়েছিলাম । এবারের উৎসবে মানুষের আনন্দ আরও বেড়েছে । আগে অনেকেই ভয়ে রাস্তায় নামতে চাইতেন না, নানা বাধা ছিল । এখন মানুষের মনে সেই ভয় কেটে গিয়ে উৎসবের আনন্দ ও ভরসা ফিরে এসেছে ।"
রাজবাড়ির রথযাত্রার খুঁটিনাটি
রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজবাড়ির রথযাত্রা নানা দিক থেকে ব্যতিক্রমী । রথে থাকেন না জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা । পারিবারিক প্রথা মেনে এখানে পিতলের রথে অধিষ্ঠান করেন সিহাড়শোল রাজপরিবারের কুলদেবতা দামোদরচন্দ্র জিউ। রথযাত্রার সকালে বিশেষ পুজো হয় কুলদেবতার । তারপর তাঁকে রথে প্রতিষ্ঠা করা হয় । এরপর পিতলের রথটি টেনে নিয়ে যাওয়া হয় । রথের দড়িতে হাত লাগান অসংখ্য পুণ্যার্থী । ভক্তদের বিশ্বাস, এই রথের দড়িতে টান দিলে পুণ্যলাভ হয় । রাজবাড়ি থেকে প্রায় 500 মিটার দূরে একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এই রথকে এবং রথযাত্রা থেকে নবমতম দিনে পুনরায় রাজবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় উলটো রথের প্রথা মেনে ।
রাজবাড়ির রথযাত্রার শুরু
রাজপরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 1836 সালে তৎকালীন রাজা গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের উদ্যোগে সিহাড়শোলে রথযাত্রার সূচনা হয়েছিল । সেই সময় কাঠের রথে উৎসব পালিত হলেও পরবর্তীকালে অগ্নিকাণ্ডে সেটি পুড়ে যায় । এরপর 1922 সালে পিতলের আবরণে প্রায় 35 ফুট উচ্চতার নতুন রথ নির্মিত হয় । মাহেশের রথের আদলে তৈরি এই রথ ৷ তাতেই আজও রথযাত্রার ঐতিহ্য বজায় রয়েছে । প্রতি বছর নতুন রাজবাড়ি থেকে প্রায় 500 মিটার দূরে পুরনো রাজবাড়ির মাঠ পর্যন্ত রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই রথটি অবস্থান করে এবং নবম দিনে অনুষ্ঠিত হয় উলটো রথ ।
রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা
রথযাত্রা উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী ভিড় জমান সিহাড়শোলে । গ্রামীণ মেলার আবহ আর উপচে পড়া ভিড়ে মানুষের উৎসাহ ও উন্মাদনায় ছিল চোখে পড়ার মত । রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে সিহাড়শোল রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে বসেছে বিশাল মেলা । খেলনা, মিষ্টি, বিভিন্ন সামগ্রী ও খাবারের দোকানে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় । শুধু রানিগঞ্জ নয়, আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকেও অসংখ্য মানুষ রথ ও মেলা দেখতে ভিড় করেন । তেমনই বৃহস্পতিবার রথযাত্রা উপলক্ষে রানিগঞ্জ সিহাড়শোল রাজবাড়ি রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মন্ত্রী অজয় পোদ্দার এবং রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ ।