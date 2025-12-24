দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদে হাওড়া ব্রিজে বিজেপির বিক্ষোভ, পুড়ল ইউনূসের কুশপুতুল
এদিনের বিক্ষোভ ঘিরে হয়রানির শিকার হতে হয় যাত্রী ও সাধারণ মানুষকে । অফিসযাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ আটক থাকতে হয় যানজটে ।
Published : December 24, 2025 at 3:49 PM IST
হাওড়া, 24 ডিসেম্বর: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু দীপু দাসের হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের ঢেউ বুধবার আছড়ে পড়ল হাওড়া ব্রিজের দু'ধারে । বিজেপির ডাকে সেতু অবরোধ ঘিরে এ দিন সকাল থেকেই তৈরি হয় তুমুল অস্থিরতা । ব্রিজে ওঠার আগেই মিছিলকে থামিয়ে দেয় পুলিশ । তারপরেই শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, স্লোগান, রাস্তার উপর বসে বিক্ষোভ ৷ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল দাহ করা হয় ৷ ফলে সেতুপ্রান্তে জমে যায় যানবাহনের লম্বা লাইন ।
মিছিলকারীদের অভিযোগ, তাঁদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করছিলেন ৷ তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে পুলিশের তরফে । পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে ঘেরাও করে রাখতেই উত্তেজনা চরমে ওঠে । ব্যারিকেড ডিঙিয়ে এগোনোর চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা ৷ আর তাতেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় । পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র টানাপোড়েন শুরু হয় । ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ঝামেলা হতে পারে তার আশঙ্কা করে আগেই পুলিশ প্রশাসনের তরফে ব্রিজের আশপাশ নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় । তবুও মিছিলকারীরা সেতুর দিকে এগোতেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ উঠেছে, বিক্ষোভকারীরা পুলিশের উপর চড়াও হন । পালটা পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে । ফলে যাত্রী ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ে । অফিসযাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ আটক থাকতে হয় যানজটে । হাওড়া ব্রিজের দুই প্রান্তে টানা অচলাবস্থা তৈরি হয় ।
এদিকে, বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রতিবাদ চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব । তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, দীপু দাসের মৃত্যুর ন্যায়বিচার না-হলে আন্দোলন থামবে না । বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই এদিন বলেন, "বাংলাদেশের ইউনূসের সরকার হওয়ার পর হিন্দুদের বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে ৷ হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ অকারণে দীপু দাসকে পিটিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ৷ আজ পর্যন্ত এরকম জঘন্য হত্যাকাণ্ড আমরা দেখিনি ৷ ওর অপরাধ ছিল ও হিন্দু ৷ তাই আমরা হিন্দুরাও রাস্তায় নেমেছি ৷ ওই ঘটনার প্রতিবাদ করছি ৷ ইউনূসকে পেলে ওর কুশপুতুল না, ওকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারব ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই পশ্চিমবঙ্গকে জেহাদিদের হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আমরা দেখেছি হরগোবিন্দ দাসকে কীভাবে মারা হয়েছে ৷ আমাদের রাজ্যও আগামিদিন বাংলাদেশে পরিণত হতে চলেছে ৷ তারই প্রতিবাদ করার জন্য হাওড়ার রাস্তায় নেমেছি ৷ পুলিশ আমাকে ধাক্কা মেরেছে ৷ আমার হাড় ভেঙে গিয়েছে ৷ যতদিন বেঁচে আছি হিন্দুদের জন্য লড়ে যাব ৷ প্রয়োজনে রাজনীতি ছেড়ে দেব ৷ তবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ মেনে নেব না ৷"
যদিও এই বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের কর্তারা প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি ৷ তবে গোলাবাড়ি থানা সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রস্তুতি সবই নেওয়া ছিল, যদিও আচমকাই বিক্ষোভ শুরু হয় ।
বাংলাদেশের ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু যুবক দীপু দাসের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে গত কয়েক দিন ধরেই প্রতিবাদ জোরালো হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে । মঙ্গলবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে কলকাতায় উপদূতাবাস ঘেরাওয়ের ডাককে ঘিরেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চায় । তাঁর বক্তব্য, "আলোচনায় বসলে ভালো, না-হলে রাস্তাই কথা বলবে । এখানে স্বাভাবিক কাজ হতে দেব না ।" এই মন্তব্যকেই সামনে রেখে বিজেপি আরও আক্রমণাত্মক কর্মসূচির বার্তা দিয়েছে ।