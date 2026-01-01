জাতীয় সড়কে ট্যাঙ্কারের পিছনে ধাক্কা চারচাকা গাড়ির ! মৃত্যু বাবা-মা ও ছেলের

জাতীয় সড়কে ট্যাঙ্কারের পিছনে ধাক্কা চারচাকা গাড়ির ! মৃত্যু বাবা-মা ও ছেলের
ছেলেকে বিমানবন্দর পৌঁছে দিতে বেরিয়েছিলেন বাবা ও মা ৷ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় তাঁদের তিনজনেরই প্রাণ গেল ৷
Published : January 1, 2026 at 10:30 PM IST
পূর্ব বর্ধমান, 1 জানুয়ারি : ছেলে কর্মসূত্রে মুম্বইতে থাকেন ৷ নতুন বছরের প্রথম দিন তাঁকে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন বাবা ও মা ৷ কিন্তু বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়াই হল না কারও ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছন থেকে গ্যাসের ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারল তাঁদের গাড়ি ৷ প্রাণ গেল তিনজনের ৷ পূর্ব বর্ধমানের 19 নম্বর জাতীয় সড়কে বর্ধমানের জোতরাম এলাকার ঘটনা।
শক্তিগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় পরিবারে কর্তা শেখ মহম্মদ মুর্শেদ (55) তাঁর স্ত্রী রেজিনা খাতুন (51) এবং ছেলে শেখ শাহনওয়াজ (27)-এর মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন গাড়ির ড্রাইভার সাহেব মুন্সী ৷ মৃতরা সকলেই দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের বাসিন্দা।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ মহম্মদ মুর্শেদের ছেলে শেখ শাহনওয়াজ চাকরিসূত্রে মুম্বইতে থাকেন। কয়েকদিন আগে বাড়ি এসেছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর ফিরে যাওয়ার কথা ছিল ৷ এদিন ছেলেকে কলকাতা বিমানবন্দর পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। বিকেল চারটে নাগাদ 19 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কলকাতা যাওয়ার পথে বর্ধমান শহর পার করে জোতরাম এলাকায় পৌঁছতেই তাঁদের গাড়ি গ্যাসের ট্যাঙ্কারের পিছন দিকের অংশে গিয়ে ধাক্কা মারে। আর তার ফলে ট্যাঙ্কারের পিছনে থাকা একটি আংটার সঙ্গে গাড়িটি আটকে যায় ৷ ধরা পড়ার ভয়ে ট্যাঙ্কার থামাননি চালক ৷ তিনি দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ৷ আংটার সঙ্গে আটকে যাওয়ায় গাড়িটিও বেশ কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে যায় ৷
ঘটনাস্থলে থাকা কয়েকজন টোটো চালক ট্যাঙ্কারটিকে কোনওমতে থামাতে পারেন ৷ চালককে অবশ্য ধরা যায়নি ৷ ট্যাঙ্কার থামার আগেই চলন্ত গাড়ি থেকে তিনি পালিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে ৷ খবর দেওয়া হয় শক্তিগড় থানার পুলিশকে। স্থানীয়দের সাহায্যে পুলিশ চারজনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে বাবা-মা ও ছেলেকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।
প্রত্যাক্ষদর্শী টোটো চালক শেখ রুস্তম বলেন, "একটা গ্যাসের ট্যাঙ্কার বর্ধমান থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। পরে একটা চারচাকা গাড়ি পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে ট্যাঙ্কারে। গ্যাসের গাড়ির পিছনে একটা আংটা বেরিয়ে ছিল। ধাক্কা মারার পরে গাড়িটা সেখানে আটকে যায়। সেই অবস্থায় গ্যাসের গাড়ি চারচাকাটিকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। খানিকক্ষণ পরে আমরা প্রায় জোর করে গ্যাসের গাড়িটিকে থামাতে বাধ্য করি। এরপর চারজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। গ্যাসের গাড়ির ড্রাইভার পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে আমরা ধরতে পারিনি ৷" শক্তিগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, একটা দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। গাড়িটা দুর্গাপুর থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷